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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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Профильный комитет рекомендует Раде принять Госбюджет-2022

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет рекомендует Раде принять Госбюджет-2022

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять во втором чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (реестр №6000 от 15.09.2021)", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит Госбюджет-2022 и законопроект о выделении "тысячи Зеленского"

Автор: Наталя Джума
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Провальний комітет рекомендує Раді прийняти Держбюджет-2022...
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02.12.2021 11:05 Ответить
 
 