Профильный комитет рекомендует Раде принять Госбюджет-2022
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять во втором чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (реестр №6000 от 15.09.2021)", - отметил он.
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Кардан_вал
показать весь комментарий02.12.2021 11:05 Ответить Мне нравится 0
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