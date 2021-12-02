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Кабмін ініціював діалог з ЄС щодо визнання кваліфікацій українських працівників, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін ініціював діалог з ЄС щодо визнання кваліфікацій українських працівників, - віцепрем'єрка Стефанішина

Кабінет Міністрів України ініціював діалог з Європейським Союзом щодо мобільності та визнання кваліфікацій українських працівників, які працюють за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогодні уряд України ініціював діалог з ЄС щодо мобільності, щодо визнання кваліфікацій українських працівників, які працюють за кордоном, а також громадян, які навчаються або мають намір навчатися за кордоном. Це дуже важливі зміни, які складаються з маленьких кроків", - заявила віцепрем'єрка у виступі на міжнародному онлайн-форумі "Людський капітал - 2030".

Стефанішина наголосила на важливості забезпечення визнання кваліфікацій на двосторонньому рівні, адже сьогодні вимоги в українському законодавстві вже гармонізовані з європейськими.

Вона додала, що завдяки рішенням уряду вперше в Україні почнуть визнавати професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

"Раніше наша держава не визнавала свідоцтва та сертифікати, отримані в ЄС, США чи інших країнах, і ми ставали свідками великої кількості ситуацій, коли надзвичайно професійні люди з високою кваліфікацією та якісною закордонною освітою фактично не мали змоги офіційного працевлаштування на території України", - зазначила Стефанішина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Срочно необходимо! А то мало еще квалифицированных специалистов уезжают на заработки. Сидят в Украине, требуют работу да еще и зарплату, соответствующую квалификации. Лодыри! Лопату в руки и на огород, капусту выращивать. Или за бугор, власть поспособствует. А территорию освобождать для не гоев.
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02.12.2021 13:19 Відповісти
Какой в заднице квалификаций?
Тезнические специальности и так полтверждают.
А купленные за сало дипломы типо юристов-экономистов-врачей - засуньте себе в очко.
Никогда их не подтвердят.
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02.12.2021 13:22 Відповісти
 
 