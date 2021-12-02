Росія постійно заважає роботі ОБСЄ, - Блінкен
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Росія систематично створює перешкоди для роботи ОБСЄ.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.
"Росія продовжує порушувати принципи, узгоджені свого часу у Гельсінкі. Вона постійно заважає роботі цієї організації", - зазначив Блінкен.
За його словами, зокрема, Росія "несе відповідальність за те, що щодня члени моніторингової групи ОБСЄ стикаються з небезпекою в Україні".
Він також обвинуватив РФ у порушенні прав людини в окупованому Криму.
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