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Росія провокує Україну як військовим шляхом, так і дипломатично, - Кулеба

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Росія провокує Україну як військовим шляхом, так і дипломатично, - Кулеба

Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом, але українська сторона продовжить демонструвати стриманість та закликати партнерів підготувати пакет зі стримування РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як ми бачимо, Росія провокує Україну військовим шляхом, але також і дипломатично. Ми продовжимо демонструвати стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з партнерами та закликати їх підготувати пакет зі стримування, який змусить президента Путіна подумати двічі перед тим, як вдатися до військової сили", - сказав Кулеба перед початком переговорів із Блінкеном у Стокгольмі у четвер.

Він запевнив, що Україна не має намірів провокувати РФ або проводити будь-які військові операції на Донбасі.

"Україна віддана мирному вирішенню конфлікту, і я справді ціную роль Сполучених Штатів у всіх цих елементах, у стримуванні Росії у ширшому розумінні, а також у поєднанні цього пакету зі стримування, який поєднує трансатлантичну спільноту, щоб забезпечити повну максимальну ефективність заходів, які можуть бути вжиті", - зазначив Кулеба.

У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у непохитній прихильності Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
Не слабая провокация, захватить порядка 10% территории.
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02.12.2021 12:42
+1
Любимая мантра всех сцыкунов: Меня провоцировали, но я не поддался ...
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02.12.2021 13:02
+1
Не позволяют наши европейские друзья и США.
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02.12.2021 13:32
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02.12.2021 12:42 Відповісти
Не слабая провокация, захватить порядка 10% территории.
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02.12.2021 12:42 Відповісти
- НЕ ПРОВОКУЙТЕ!!! - ВОЛАЛА ЖЕРТВА МАН'ЯКУ-САДИСТУ
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02.12.2021 12:45 Відповісти
Не "дипломатично" (украинизм), а дипломатически!
Разницу чувствуете?
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02.12.2021 12:52 Відповісти
Провоцировала-провоцировала да не выпровоцировала.
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02.12.2021 12:55 Відповісти
це новина?
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02.12.2021 12:56 Відповісти
Це мантра.
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02.12.2021 13:18 Відповісти
Блинкен акцентировал на усилия кремля расшатать Украина как извне ,так и изнутри.Украинские шатуны все наперечет.Мы их знаем,видим и слышим.Агенты кремля.
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02.12.2021 12:57 Відповісти
Вода-мокрая. В который раз убеждает Кулеба.
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02.12.2021 13:00 Відповісти
Та " вода-мокрая" это вроде про Кличко.
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02.12.2021 13:19 Відповісти
Кличко в изображении 95-го квартала придурковатый украинец, которого учат уму-разуму мудрый Рабинович и ещё более мудрый Коломойский. Верить 95-му кварталу-себя не уважать.
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02.12.2021 13:52 Відповісти
Ну, про Кличка и без 95 хватает приколов. А вобще там все Актеры. А вот кто режисер?
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02.12.2021 14:13 Відповісти
Друг путинской проститутки по вызову Нетаньяхи?
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02.12.2021 14:39 Відповісти
Любимая мантра всех сцыкунов: Меня провоцировали, но я не поддался ...
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02.12.2021 13:02 Відповісти
А на х... нельзя послать, шоб больше не провоцировали.
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02.12.2021 13:22 Відповісти
Это вопрос или утверждение?
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02.12.2021 13:33 Відповісти
Предложение.
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02.12.2021 14:08 Відповісти
Ну такое себе предложение ... Когда тебя толпа гопников ночью в подворотне провоцирует, а ты их посылаешь нах, то что дальше происходит?
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02.12.2021 14:43 Відповісти
Та не, путен точно испугался и дрожит, як осиновый лист, но ему все равно интересно показать усим, где кулебы зимуют
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02.12.2021 13:10 Відповісти
ТОГДА ПРЕКРАТИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ !!!
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02.12.2021 13:15 Відповісти
Не позволяют наши европейские друзья и США.
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02.12.2021 13:32 Відповісти
Только что по телику передали заяву минского шизика: "Если Украина НАПАДЕТ на Россию, мы будем воевать с Украиной".
Готовятся к нападению на Украину, спровоцируют конфликт и понеслась....
Можно ли представить, что зелень нападет на Россию?! И вообще нахрена нужна Украине эта гнилая орда.
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02.12.2021 16:50 Відповісти
Это только орда нападает на соседей!
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02.12.2021 16:51 Відповісти
 
 