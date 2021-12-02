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Россия провоцирует Украину как военным путем, так и дипломатично, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия провоцирует Украину как военным путем, так и дипломатично, - Кулеба

Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем, но украинская сторона продолжит демонстрировать сдержанность и призвать партнеров подготовить пакет по сдерживанию РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как мы видим, Россия провоцирует Украину военным путем, но также и дипломатично. Мы продолжим демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с партнерами и призвать их подготовить пакет по сдерживанию, который заставит президента Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе", – сказал Кулеба перед началом переговоров с Блинкеном в Стокгольме в четверг.

Он заверил, что Украина не намерена провоцировать РФ или проводить какие-либо военные операции на Донбассе.

"Украина предана мирному разрешению конфликта, и я действительно ценю роль Соединенных Штатов во всех этих элементах, в сдерживании России в более широком смысле, а также в сочетании этого сдерживающего пакета, который объединяет трансатлантическое сообщество, чтобы обеспечить полную максимальную эффективность мер, которые могут быть применены", - отметил Кулеба.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в непреклонной приверженности Соединенных Штатов территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины.

Также читайте: Запад должен активизировать все виды помощи Украине. Россия стремится расколоть Европу, - премьер Латвии Кариньш

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+1
Не слабая провокация, захватить порядка 10% территории.
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02.12.2021 12:42
+1
Любимая мантра всех сцыкунов: Меня провоцировали, но я не поддался ...
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02.12.2021 13:02
+1
Не позволяют наши европейские друзья и США.
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02.12.2021 13:32
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02.12.2021 12:42 Ответить
Не слабая провокация, захватить порядка 10% территории.
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02.12.2021 12:42 Ответить
- НЕ ПРОВОКУЙТЕ!!! - ВОЛАЛА ЖЕРТВА МАН'ЯКУ-САДИСТУ
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02.12.2021 12:45 Ответить
Не "дипломатично" (украинизм), а дипломатически!
Разницу чувствуете?
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02.12.2021 12:52 Ответить
Провоцировала-провоцировала да не выпровоцировала.
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02.12.2021 12:55 Ответить
це новина?
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02.12.2021 12:56 Ответить
Це мантра.
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02.12.2021 13:18 Ответить
Блинкен акцентировал на усилия кремля расшатать Украина как извне ,так и изнутри.Украинские шатуны все наперечет.Мы их знаем,видим и слышим.Агенты кремля.
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02.12.2021 12:57 Ответить
Вода-мокрая. В который раз убеждает Кулеба.
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02.12.2021 13:00 Ответить
Та " вода-мокрая" это вроде про Кличко.
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02.12.2021 13:19 Ответить
Кличко в изображении 95-го квартала придурковатый украинец, которого учат уму-разуму мудрый Рабинович и ещё более мудрый Коломойский. Верить 95-му кварталу-себя не уважать.
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02.12.2021 13:52 Ответить
Ну, про Кличка и без 95 хватает приколов. А вобще там все Актеры. А вот кто режисер?
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02.12.2021 14:13 Ответить
Друг путинской проститутки по вызову Нетаньяхи?
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02.12.2021 14:39 Ответить
Любимая мантра всех сцыкунов: Меня провоцировали, но я не поддался ...
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02.12.2021 13:02 Ответить
А на х... нельзя послать, шоб больше не провоцировали.
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02.12.2021 13:22 Ответить
Это вопрос или утверждение?
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02.12.2021 13:33 Ответить
Предложение.
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02.12.2021 14:08 Ответить
Ну такое себе предложение ... Когда тебя толпа гопников ночью в подворотне провоцирует, а ты их посылаешь нах, то что дальше происходит?
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02.12.2021 14:43 Ответить
Та не, путен точно испугался и дрожит, як осиновый лист, но ему все равно интересно показать усим, где кулебы зимуют
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02.12.2021 13:10 Ответить
ТОГДА ПРЕКРАТИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ !!!
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02.12.2021 13:15 Ответить
Не позволяют наши европейские друзья и США.
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02.12.2021 13:32 Ответить
Только что по телику передали заяву минского шизика: "Если Украина НАПАДЕТ на Россию, мы будем воевать с Украиной".
Готовятся к нападению на Украину, спровоцируют конфликт и понеслась....
Можно ли представить, что зелень нападет на Россию?! И вообще нахрена нужна Украине эта гнилая орда.
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02.12.2021 16:50 Ответить
Это только орда нападает на соседей!
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02.12.2021 16:51 Ответить
 
 