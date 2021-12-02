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Для допомоги в отриманні "COVID-тисячі" працюватимуть 100 офлайн-центрів, - "слуга народу" Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для допомоги в отриманні

Для того, щоб розпочалася програма з виплаті обіцяної президентом вакцинованим українцям тисячі гривень, працюватимуть 100 "офлайнових центрів підтримки".

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у коментарі журналістам у ВР в четвер сказала лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, у центрах українцям надаватиметься допомога для отримання цих коштів.

Шуляк нагадала, що "тисяча" не оподатковується і не впливає на субсидії.

"Є певні обмеження стосовно того, скільки часу потрібно Кабінету Міністрів, щоб розробити усі необхідні підзаконні акти. Згідно з правками, внесеними до законопроєкту, Кабміну надаватиметься три дні", - зауважила голова партії СН.

Нардеп розказала, що розглядається можливість придбання на ці кошти книжок. Відповідаючи на питання, чому такий обмежений перелік місць, де можна використати ці кошти, вона зауважила, що було поставлено завдання максимально підтримати ті індустрії, які перебувають у "червоній зоні", і які максимально постраждали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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обслуживание забаганок Зели дорого обойдётся её лохторату.. всё так тупо, по-зеленски..
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02.12.2021 15:04 Відповісти
Шуляк нагадала, що "тисяча" не оподатковується і не впливає на субсидії. Джерело: https://censor.net/ua/n3302989\\\\\\\\\\\\\

\\\\\Згідно правок, внесених до законопроєкту, Кабміну надаватиметься три дні" Джерело: https://censor.net/ua/n3302989\\\\\\

Пройоктеровщеги дали позволение шоб если пенсионист сходил в яхт-клуб, то ему не отрезали почку кусок газа от субсидии.
ЗЛН.ПН...
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02.12.2021 15:06 Відповісти
Це 30 нещасних доларів.Які ви не можете навіть витратити на свій розсуд.Опустили українців на саме дно.Хоча самі українці не проти.
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02.12.2021 15:08 Відповісти
працюватимуть 100 "офлайнових центрів підтримки". Джерело: https://censor.net/ua/n3302989


Кол-во народа задействоаное в этом зашкаливает, на каждую выделеную тысячу потратят десятки на сопровождение.
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02.12.2021 15:08 Відповісти
С языка снял).
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02.12.2021 15:12 Відповісти
Скільки ж бабла на цю "процедурку" закладено... Аж не віриться.
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02.12.2021 16:03 Відповісти
Не надо нам такая тысяча. Она для простого человека бесполезна.
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02.12.2021 16:39 Відповісти
Краще вже від Аметова взяти і на путч!
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02.12.2021 16:59 Відповісти
 
 