Лукашенко: Ми з Путіним - рідні брати
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Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним бачать світ однаково.
Про це він заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми - рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ", - сказав він.
Лукашенко додав, що його та Путіна вчинки можуть відрізнятися.
"Але наші очі бачать цей світ однаково... Я в цьому переконався, особливо останнім часом. І ми справді дуже глибоко деякі речі розглядаємо, і я бачу, що ми дивимося одними очима на ці речі, у нас дуже добрі стосунки", - підсумував він.
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Так что все правда. Увы...
***** ********* до пупа
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и пять вязальньіх спиц
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Чужая душа потемки. Поэтому никому не следует лезть во внутренние дела Беларуси. Потому что можно навредить.
Браття по сортіру