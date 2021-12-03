Лукашенко: Ми з Путіним - рідні брати

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним бачать світ однаково.

Про це він заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми - рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ", - сказав він.

Лукашенко додав, що його та Путіна вчинки можуть відрізнятися.

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"Але наші очі бачать цей світ однаково... Я в цьому переконався, особливо останнім часом. І ми справді дуже глибоко деякі речі розглядаємо, і я бачу, що ми дивимося одними очима на ці речі, у нас дуже добрі стосунки", - підсумував він.