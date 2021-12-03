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Лукашенко: Ми з Путіним - рідні брати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко: Ми з Путіним - рідні брати

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним бачать світ однаково.

Про це він заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми - рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ", - сказав він.

Лукашенко додав, що його та Путіна вчинки можуть відрізнятися.

Також дивіться: "Україна наша. Там наші люди", - Лукашенко обіцяє підтримати РФ "у разі агресії з боку України". ВIДЕО

"Але наші очі бачать цей світ однаково... Я в цьому переконався, особливо останнім часом. І ми справді дуже глибоко деякі речі розглядаємо, і я бачу, що ми дивимося одними очима на ці речі, у нас дуже добрі стосунки", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
Сестри ви а не брати

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02.12.2021 17:35
+34
Було одне *****, а стало два.
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02.12.2021 17:33
+30
Два брата - дегенерата...
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02.12.2021 17:37
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Ось воно як...
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02.12.2021 18:18 Відповісти
два дебила - это сила!
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02.12.2021 18:18 Відповісти
100%! два е#учих селюка
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02.12.2021 18:19 Відповісти
Вова и Саша - два дебила made in Rasha
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02.12.2021 18:19 Відповісти
Доктор Борменталь,говорят на москальских болотах появился суперМоскаль из Минска...

Филипп Филиппыч,то дешовые Понты плебса,колхозник, паталогический лжец и негодяй, похлеще нашего КГБшного дурака...
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02.12.2021 18:21 Відповісти
Однояйцевые,одно яйцо на двоих
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02.12.2021 18:23 Відповісти
Да уж действительно редкостные .... , одного помёта.
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02.12.2021 18:24 Відповісти
Разведутся при любом раскладе,что в дохлом Сссре женатики эти
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02.12.2021 18:25 Відповісти
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02.12.2021 18:28 Відповісти
какие же у него они маленькие,если в ручке недорослика уместились?
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02.12.2021 18:31 Відповісти
два педика..
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02.12.2021 18:32 Відповісти
То Лука у Путина сосет А то Путин его е-бет
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02.12.2021 18:43 Відповісти
хм. ну, хорошо хоть не "молочные братья" (в ироничном смысле этого словосочетания)
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02.12.2021 18:36 Відповісти
Это каминг аут?
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02.12.2021 18:36 Відповісти
Это полный аут.
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02.12.2021 18:52 Відповісти
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02.12.2021 18:37 Відповісти
два петуха в одном курятнике не комильфо...
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02.12.2021 18:37 Відповісти
И фамилия у нас - *****
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02.12.2021 18:42 Відповісти
Вони точно побачать цей світ однаково: в клітинку через тюремне вікно в Гаазькому трибуналі.
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02.12.2021 18:47 Відповісти
Корректировочка. Вы с Путиным две обезьяны одна Плешивая вторая Усатая. И у каждой в руке граната
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02.12.2021 18:49 Відповісти
Лука, выходи уже за ***** замуж.
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02.12.2021 18:51 Відповісти
А они еще могут?
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02.12.2021 19:54 Відповісти
брати?!???? правильно буде - козли смердючі.
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02.12.2021 18:57 Відповісти
Два дебила - это сила!
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02.12.2021 19:00 Відповісти
Цікаво...А ДНО у цій історії буде!???
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02.12.2021 19:03 Відповісти
Что бы вы оба сдохли!
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02.12.2021 19:05 Відповісти
Знатно лизнул!
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02.12.2021 19:09 Відповісти
Биба и Боба.
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02.12.2021 19:22 Відповісти
Два дол...ба
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02.12.2021 20:14 Відповісти
ДВА БРАТА....ОДИН ГАВНО, ДРУГОЙ ЛОПАТА....
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02.12.2021 19:23 Відповісти
думаю, даже ***** открестится от такого "родственника".
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02.12.2021 19:29 Відповісти
********** вы, оба!
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02.12.2021 19:29 Відповісти
Два дебила.
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02.12.2021 19:29 Відповісти
#йло в квадрате
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02.12.2021 19:32 Відповісти
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
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02.12.2021 19:42 Відповісти
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02.12.2021 19:56 Відповісти
Кто из них сестра.
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02.12.2021 19:48 Відповісти
То й пощезніть в один день і як можно скоріше, схиблені "наполеончики"!
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02.12.2021 19:56 Відповісти
Гитлер и Муссолини - два кровных брата.
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02.12.2021 20:04 Відповісти
Пізнала ср...ка віхтя.
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02.12.2021 20:13 Відповісти
Два старых питараса ..
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02.12.2021 20:24 Відповісти
Aaa , vot pachemu u nedostrani gerb, dvugalovaja kurica ...nasholsa taki vtaroi broiler .
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02.12.2021 20:26 Відповісти
Все знают, как определил одного из них покойный Немцов. Но не все знают, как называли молодого Сашу односельчане. Угадайте с одного раза.
Так что все правда. Увы...
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02.12.2021 21:15 Відповісти
два кондоми. одиш шиворіт другий на виворіт.
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02.12.2021 21:34 Відповісти
на утро там нашли два трупа
***** ********* до пупа
лука мудищев без яиц, клубок
и пять вязальньіх спиц
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02.12.2021 21:37 Відповісти
две родные сестры)
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02.12.2021 21:53 Відповісти
Стоят две девятиэтажки напротив.
Один брат орёт другому:
- Володя ! Забыл когда у тебя день рождения?
- В октябре. А чё?
- Я тебе шторы подарю, а то весь дом видит как у тебя жена ...без трусов вечно ходит.
- А у тебя когда Саша, а то я тоже забыл?
- В августе. А чё?
- А я тебе бинокль подарю, чтоб ты видел, старый дурак, чья это жена...
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02.12.2021 22:06 Відповісти
Біла і Боба два до@****.
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02.12.2021 22:10 Відповісти
Усі диктатори чимось схожі один на одного.
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02.12.2021 22:15 Відповісти
Два брата акробата - один ***** , другой лопата 🙂
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02.12.2021 22:25 Відповісти
Брати? Знамо- Путін-Х"йло, а ти тоді як звешся?
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02.12.2021 22:34 Відповісти
Забыл про третьего брата сказать, шмарклечку-дурачка.
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02.12.2021 22:42 Відповісти
А здесь нет ничего удивительного. Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Чужая душа потемки. Поэтому никому не следует лезть во внутренние дела Беларуси. Потому что можно навредить.
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02.12.2021 23:19 Відповісти
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02.12.2021 23:28 Відповісти
І що тут нового? ??
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02.12.2021 23:32 Відповісти
Лукашенко: Мы с Путиным - родные братья Источник: https://censor.net/ru/n3303039

Браття по сортіру

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03.12.2021 00:07 Відповісти
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03.12.2021 00:09 Відповісти
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03.12.2021 00:10 Відповісти
Два підора. Бульбофюрер - дешева підстилка ху_ла.
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03.12.2021 10:00 Відповісти
Українці і Білоруси - то рідні брати і сестри навіки-вічні. А з москалями не братство, бЛядство...
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03.12.2021 17:12 Відповісти
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