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Лукашенко: Мы с Путиным – родные братья

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко: Мы с Путиным – родные братья

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что они с президентом РФ Владимиром Путиным видят мир одинаково.

Об этом он заявил в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы – родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по моему мнению, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - сказал он.

Лукашенко добавил, что его и Путина поступки могут отличаться.

"Но наши глаза видят этот мир одинаково... Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень хорошие отношения", - подытожил он.

Читайте также: Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе
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Топ комментарии
+52
Сестри ви а не брати

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02.12.2021 17:35
+34
Було одне *****, а стало два.
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02.12.2021 17:33
+30
Два брата - дегенерата...
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02.12.2021 17:37
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Ось воно як...
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02.12.2021 18:18 Ответить
два дебила - это сила!
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02.12.2021 18:18 Ответить
100%! два е#учих селюка
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02.12.2021 18:19 Ответить
Вова и Саша - два дебила made in Rasha
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02.12.2021 18:19 Ответить
Доктор Борменталь,говорят на москальских болотах появился суперМоскаль из Минска...

Филипп Филиппыч,то дешовые Понты плебса,колхозник, паталогический лжец и негодяй, похлеще нашего КГБшного дурака...
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02.12.2021 18:21 Ответить
Однояйцевые,одно яйцо на двоих
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02.12.2021 18:23 Ответить
Да уж действительно редкостные .... , одного помёта.
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02.12.2021 18:24 Ответить
Разведутся при любом раскладе,что в дохлом Сссре женатики эти
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02.12.2021 18:25 Ответить
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02.12.2021 18:28 Ответить
какие же у него они маленькие,если в ручке недорослика уместились?
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02.12.2021 18:31 Ответить
два педика..
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02.12.2021 18:32 Ответить
То Лука у Путина сосет А то Путин его е-бет
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02.12.2021 18:43 Ответить
хм. ну, хорошо хоть не "молочные братья" (в ироничном смысле этого словосочетания)
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02.12.2021 18:36 Ответить
Это каминг аут?
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02.12.2021 18:36 Ответить
Это полный аут.
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02.12.2021 18:52 Ответить
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02.12.2021 18:37 Ответить
два петуха в одном курятнике не комильфо...
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02.12.2021 18:37 Ответить
И фамилия у нас - *****
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02.12.2021 18:42 Ответить
Вони точно побачать цей світ однаково: в клітинку через тюремне вікно в Гаазькому трибуналі.
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02.12.2021 18:47 Ответить
Корректировочка. Вы с Путиным две обезьяны одна Плешивая вторая Усатая. И у каждой в руке граната
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02.12.2021 18:49 Ответить
Лука, выходи уже за ***** замуж.
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02.12.2021 18:51 Ответить
А они еще могут?
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02.12.2021 19:54 Ответить
брати?!???? правильно буде - козли смердючі.
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02.12.2021 18:57 Ответить
Два дебила - это сила!
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02.12.2021 19:00 Ответить
Цікаво...А ДНО у цій історії буде!???
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02.12.2021 19:03 Ответить
Что бы вы оба сдохли!
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02.12.2021 19:05 Ответить
Знатно лизнул!
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02.12.2021 19:09 Ответить
Биба и Боба.
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02.12.2021 19:22 Ответить
Два дол...ба
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02.12.2021 20:14 Ответить
ДВА БРАТА....ОДИН ГАВНО, ДРУГОЙ ЛОПАТА....
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02.12.2021 19:23 Ответить
думаю, даже ***** открестится от такого "родственника".
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02.12.2021 19:29 Ответить
********** вы, оба!
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02.12.2021 19:29 Ответить
Два дебила.
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02.12.2021 19:29 Ответить
#йло в квадрате
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02.12.2021 19:32 Ответить
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
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02.12.2021 19:42 Ответить
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02.12.2021 19:56 Ответить
Кто из них сестра.
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02.12.2021 19:48 Ответить
То й пощезніть в один день і як можно скоріше, схиблені "наполеончики"!
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02.12.2021 19:56 Ответить
Гитлер и Муссолини - два кровных брата.
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02.12.2021 20:04 Ответить
Пізнала ср...ка віхтя.
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02.12.2021 20:13 Ответить
Два старых питараса ..
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02.12.2021 20:24 Ответить
Aaa , vot pachemu u nedostrani gerb, dvugalovaja kurica ...nasholsa taki vtaroi broiler .
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02.12.2021 20:26 Ответить
Все знают, как определил одного из них покойный Немцов. Но не все знают, как называли молодого Сашу односельчане. Угадайте с одного раза.
Так что все правда. Увы...
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02.12.2021 21:15 Ответить
два кондоми. одиш шиворіт другий на виворіт.
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02.12.2021 21:34 Ответить
на утро там нашли два трупа
***** ********* до пупа
лука мудищев без яиц, клубок
и пять вязальньіх спиц
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02.12.2021 21:37 Ответить
две родные сестры)
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02.12.2021 21:53 Ответить
Стоят две девятиэтажки напротив.
Один брат орёт другому:
- Володя ! Забыл когда у тебя день рождения?
- В октябре. А чё?
- Я тебе шторы подарю, а то весь дом видит как у тебя жена ...без трусов вечно ходит.
- А у тебя когда Саша, а то я тоже забыл?
- В августе. А чё?
- А я тебе бинокль подарю, чтоб ты видел, старый дурак, чья это жена...
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02.12.2021 22:06 Ответить
Біла і Боба два до@****.
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02.12.2021 22:10 Ответить
Усі диктатори чимось схожі один на одного.
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02.12.2021 22:15 Ответить
Два брата акробата - один ***** , другой лопата 🙂
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02.12.2021 22:25 Ответить
Брати? Знамо- Путін-Х"йло, а ти тоді як звешся?
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02.12.2021 22:34 Ответить
Забыл про третьего брата сказать, шмарклечку-дурачка.
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02.12.2021 22:42 Ответить
А здесь нет ничего удивительного. Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Чужая душа потемки. Поэтому никому не следует лезть во внутренние дела Беларуси. Потому что можно навредить.
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02.12.2021 23:19 Ответить
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02.12.2021 23:28 Ответить
І що тут нового? ??
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02.12.2021 23:32 Ответить
Лукашенко: Мы с Путиным - родные братья Источник: https://censor.net/ru/n3303039

Браття по сортіру

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03.12.2021 00:07 Ответить
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03.12.2021 00:09 Ответить
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03.12.2021 00:10 Ответить
Два підора. Бульбофюрер - дешева підстилка ху_ла.
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03.12.2021 10:00 Ответить
Українці і Білоруси - то рідні брати і сестри навіки-вічні. А з москалями не братство, бЛядство...
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03.12.2021 17:12 Ответить
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