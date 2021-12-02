Лукашенко: Мы с Путиным – родные братья
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что они с президентом РФ Владимиром Путиным видят мир одинаково.
Об этом он заявил в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы – родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по моему мнению, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - сказал он.
Лукашенко добавил, что его и Путина поступки могут отличаться.
"Но наши глаза видят этот мир одинаково... Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень хорошие отношения", - подытожил он.
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"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
Так что все правда. Увы...
***** ********* до пупа
лука мудищев без яиц, клубок
и пять вязальньіх спиц
Один брат орёт другому:
- Володя ! Забыл когда у тебя день рождения?
- В октябре. А чё?
- Я тебе шторы подарю, а то весь дом видит как у тебя жена ...без трусов вечно ходит.
- А у тебя когда Саша, а то я тоже забыл?
- В августе. А чё?
- А я тебе бинокль подарю, чтоб ты видел, старый дурак, чья это жена...
Чужая душа потемки. Поэтому никому не следует лезть во внутренние дела Беларуси. Потому что можно навредить.
Браття по сортіру