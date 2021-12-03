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Саме Росія постійно порушує Мінські домовленості, - Блінкен в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Саме Росія постійно порушує Мінські домовленості, - Блінкен в ОБСЄ

Саме Росія, а не Україна не виконує Мінські домовленості щодо мирного врегулювання розпочатого Кремлем конфлікту на сході України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час 28-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сергій (глава МЗС РФ Сергій Лавров. – Ред.) говорив про необхідність імплементації Мінських домовленостей. І ми повністю погоджуємося, але тут треба опиратися на факти. Обидві сторони мають зобов’язання за Мінськими домовленостями, учасником яких також є ОБСЄ", - зазначив Блінкен, реагуючи на виступ Лаврова із звинуваченням України у невиконанні Мінських домовленостей.

Держсекретар США додав, що саме Росія і не виконує ці мирні домовленості, перерахувавши ряд невиконаних Москвою зобов’язань.

"Припинення вогню: неімплементовано Росією. Надання дозволу спостерігачам ОБСЄ: неімплементовано Росією. Відведення важкого озброєння: неімплементовано Росією. Закон про особливий статус: імплементовано Україною. Закон про амністію: у прогресі. Обмін політичних в’язнів за формулою "усіх на всіх": неімплементовано – Росією. Забезпечення поставок гуманітарної допомоги на основі міжнародних механізмів: неімплементовано – Росією. Відновлення соціально-економічних зв’язків: неімплементовано – Росією. І так можна продовжувати і продовжувати", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що для танго потрібні двоє партерів і тому закликав Росію виконувати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями, як це робить українська сторона.

У своєму виступі держсекретар США також вказав на те, що захоплення силою Криму Росією призвело до масштабних порушень прав людини, як стосовно кримських татар, так і інших українців, які мирно виступають проти російської окупації.

Він також висловив занепокоєння з приводу того, що Росія може планувати подальшу масштабну агресію проти України.

Автор: Ірина Дашківська
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байдунеску уши не забудь прочистить..
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02.12.2021 17:41 Відповісти
"Він зазначив, що для танго потрібні двоє партерів і тому закликав Росію виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, як це робить українська сторона."

Та ці "партнери по танго" кажуть що вони зовсім не партнери, вони "зовсім не танцюють"...
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02.12.2021 17:48 Відповісти
Це треба бути несповна розуму щоб їздити до ворога на заробітки,тим більше під час війни...
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02.12.2021 18:53 Відповісти
 
 