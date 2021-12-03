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Именно Россия постоянно нарушает Минские договоренности, - Блинкен в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Именно Россия постоянно нарушает Минские договоренности, - Блинкен в ОБСЕ

Именно Россия, а не Украина, не выполняет Минские договоренности по мирному урегулированию начатого Кремлем конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе 28-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей (глава МИД РФ Сергей Лавров – ред.) говорил о необходимости имплементации Минских договоренностей. И мы полностью соглашаемся, но здесь нужно опираться на факты. Обе стороны имеют обязательства по Минским договоренностям, участником которых также является ОБСЕ", - отметил Блинкен, реагируя на выступление Лаврова с обвинением Украины в невыполнении Минских договоренностей.

Госсекретарь США добавил, что именно Россия и не выполняет эти мирные договоренности, перечислив ряд невыполненных Москвой обязательств.

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"Прекращение огня: не имплементировано Россией. Предоставление разрешения наблюдателям ОБСЕ: не имплементировано Россией. Отвод тяжелого вооружения: не имплементирован Россией. Закон об особом статусе: имплементирован Украиной. Закон об амнистии: в прогрессе. Обмен политических заключенных по формуле "всех на всех": не имплементирован – Россией. Обеспечение поставок гуманитарной помощи на основе международных механизмов: не имплементировано Россией. Восстановление социально-экономических связей: не имплементировано – Россией. И так можно продолжать и продолжать", – заявил Блинкен.

Он отметил, что для танго нужны два партера и потому призвал Россию выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, как это делает украинская сторона.

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В своем выступлении госсекретарь США также указал на то, что захват силой Крыма Россией привел к масштабным нарушениям прав человека, как в отношении крымских татар, так и других украинцев, которые мирно выступают против российской оккупации.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия может планировать дальнейшую масштабную агрессию против Украины.
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байдунеску уши не забудь прочистить..
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02.12.2021 17:41 Ответить
"Він зазначив, що для танго потрібні двоє партерів і тому закликав Росію виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, як це робить українська сторона."

Та ці "партнери по танго" кажуть що вони зовсім не партнери, вони "зовсім не танцюють"...
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02.12.2021 17:48 Ответить
Це треба бути несповна розуму щоб їздити до ворога на заробітки,тим більше під час війни...
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02.12.2021 18:53 Ответить
 
 