Именно Россия постоянно нарушает Минские договоренности, - Блинкен в ОБСЕ

Именно Россия, а не Украина, не выполняет Минские договоренности по мирному урегулированию начатого Кремлем конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе 28-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей (глава МИД РФ Сергей Лавров – ред.) говорил о необходимости имплементации Минских договоренностей. И мы полностью соглашаемся, но здесь нужно опираться на факты. Обе стороны имеют обязательства по Минским договоренностям, участником которых также является ОБСЕ", - отметил Блинкен, реагируя на выступление Лаврова с обвинением Украины в невыполнении Минских договоренностей.

Госсекретарь США добавил, что именно Россия и не выполняет эти мирные договоренности, перечислив ряд невыполненных Москвой обязательств.

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"Прекращение огня: не имплементировано Россией. Предоставление разрешения наблюдателям ОБСЕ: не имплементировано Россией. Отвод тяжелого вооружения: не имплементирован Россией. Закон об особом статусе: имплементирован Украиной. Закон об амнистии: в прогрессе. Обмен политических заключенных по формуле "всех на всех": не имплементирован – Россией. Обеспечение поставок гуманитарной помощи на основе международных механизмов: не имплементировано Россией. Восстановление социально-экономических связей: не имплементировано – Россией. И так можно продолжать и продолжать", – заявил Блинкен.

Он отметил, что для танго нужны два партера и потому призвал Россию выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, как это делает украинская сторона.

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В своем выступлении госсекретарь США также указал на то, что захват силой Крыма Россией привел к масштабным нарушениям прав человека, как в отношении крымских татар, так и других украинцев, которые мирно выступают против российской оккупации.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия может планировать дальнейшую масштабную агрессию против Украины.