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Лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей, - Песков о ситуации на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей, - Песков о ситуации на Донбассе

Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса увеличивает общий уровень напряженности в Европе.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности от России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Лучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, ведущим к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - ответил Песков.

Он уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.

Отметим, что Песков умолчал о том, что Россия и наемники РФ на Донбассе, которых она активно поддерживает, регулярно нарушают те же минские соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не собирается нападать на Украину, - Песков

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Найкращою гарантією буде ліквідація антилюдського утворення, що 300 років тому назвало себе росією.
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23.11.2021 12:41
+5
ну так реализовывайте, кто же вам мешает)
это переливание из пустого в порожнее уже никому не интересно)
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23.11.2021 12:26
+5
Гарантії від росії нічого не варті.
Україні треба позбудитися п'ятої колони, типа Гордона і Комаровського.
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23.11.2021 12:28
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ну так реализовывайте, кто же вам мешает)
это переливание из пустого в порожнее уже никому не интересно)
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23.11.2021 12:26 Ответить
Гарантії від росії нічого не варті.
Україні треба позбудитися п'ятої колони, типа Гордона і Комаровського.
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23.11.2021 12:28 Ответить
и от разумкова с зеленским тоже
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23.11.2021 12:29 Ответить
Зеленський патріот України. Разумков п'ята колона.
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23.11.2021 12:41 Ответить
Тільки не України,а рефії!
Бо зеля криворагульний більшість грошей звідти отримує.
В нього невелика гастролі на Банковій між криворіжців та лук'янівкою.
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23.11.2021 13:13 Ответить
найкраща гарантія безпеки - відсутніть росії по факту на карті світу...
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23.11.2021 12:36 Ответить
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23.11.2021 12:39 Ответить
Найкращою гарантією буде ліквідація антилюдського утворення, що 300 років тому назвало себе росією.
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23.11.2021 12:41 Ответить
30 років!
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23.11.2021 13:09 Ответить
Так Украина и не против реализации Минских соглашений , пусть и написанньіх под диктовку Кремля , потому несовершенньіх. Только прогресса в их реализации нет по вине РФ , которая хочет пропихнуть пунктьі особого статуса территории , амнистии и вьіборов , сохранив статус-кво в плане сохранения там своих гибридньіх войск со всем вооружением и игнорируя главное требование Минска - "полньій вьівод с территории Украиньі иностранньіх НЗФ и передачу Украине контроля над границей". Путина системно прессуют по данньім вопросам на переговорах в Нормандском формате , потому РФ и противится их проведению . Что явно демонстрирует , кто на самом деле сабботирует Минский процесс.
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23.11.2021 12:44 Ответить
Вот это поворот))) Так Минские соглашения хорошие?
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23.11.2021 14:33 Ответить
ПШНХ, Песков!
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23.11.2021 12:52 Ответить
Пошли нαχ ςο ςβοими Минскими. Если ещё будут то уже не в Минске.
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23.11.2021 12:56 Ответить
Москалі всіма фібрами за виконання "мінских домовленностей", про які Петро з гордістю говорив що їх текст він власноруч створював.
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23.11.2021 13:02 Ответить
Тільки чомусь не бажають їх виконувати!
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23.11.2021 13:08 Ответить
ситуація на донбасі - суто Українське внутрішнє питання , яким боком ти там ?
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23.11.2021 13:03 Ответить
То чого рефія не бажає їх виконувати?!
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23.11.2021 13:07 Ответить
действительно...
только не так как их видит рашка и ее пургоносец... а так как это видят остальные...
и да! Дебальцево по Минским угодам - НАШЕ... от слова - украинское...
и шо по этому поводу каркнет письков???
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23.11.2021 13:17 Ответить
По Минским все наше, там никаких республик)
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23.11.2021 14:35 Ответить
петух обдрыстаный, усохни и здохни, падаль козлорылая
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23.11.2021 13:17 Ответить
Песков - преступник!!!! Вот и все!!!
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23.11.2021 13:26 Ответить
парашинскими гарантиями можно только жопу подтереть! А потом, засвнуть их в глотки лживых пидаров, пескова и *****.
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23.11.2021 13:52 Ответить
Ну так Лавров,на днях вже спалился назвав хотелки Мордора,когда нечаянно произнёс вместо децентрализация федерализация.Поэтому намерения Мордора чётко обозначены как вмешательство в дела суверена Украины с целью федерализации.А Минск-это всего лишь инструмент к этому
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23.11.2021 14:19 Ответить
 
 