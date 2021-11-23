Россия не собирается нападать на Украину, - Песков
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Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по Украине и нападать не собирается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что в РФ неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов.
"Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.
Напомним, 11 ноября Bloomberg опубликовала статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины. В Москве это отрицают.
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.
При этом в Минобороны Украины данную информацию отрицали.
Это уже вторая предполагаемая волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.
Глава отечественного МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.
Пожалуйста, подождите...
слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.
Индекс РТС по итогам сессии потерял 5,55%, или 15 млрд долларов (1,1 триллиона рублей) в пересчете на капитализацию 43 крупнейших российских компаний.
Индекс МосБиржи, начинавший ноябрь вблизи исторических максимумов, спикировал на 3,6% за день и 8% с прошлого четверга, за три дня стерев в пыль почти два месяца роста. Его значение на конец торгов - 3827,7 пункта - стало минимальным с 26 августа.
«Российский рынок обвалила геополитика», - говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель - как только наступят холода.
И не ермак с зюзей не решил, а даже украинское общество(которое не быдло)...
иацквумацкву
пургоносец ершикоподобный....брешет как дышит...
нет никаких лнрднр !
и раSSии - не будет!
Батюшки светы! У старушки раиси случился выкидыш! Яка сумна новина!
Написати ще раз,попри тирваючий напад - це як?
і, що з того вийшло....
Так і це!
Хочеш жити у мирі - готуйсь до війни! На жаль...
Цікавий факт: поновлення закону про масові захоронення в РФ....
Смысл вот этих всех секретарей, если они просто брехуняры зеленого кремлевского говна.
У них даже глава государства -другая форма жизни!!
Вы кстати заметили, что он ни разу не появился в маске. Все в Евросоюзе в масках стоят. А зеленое гаввно, (которое восстанавливается, оттого и куча похожих лиц!)не додумалось маску одеть. А она ему не нужна, это их ...проект.
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
А як показали їх дії в останні десятиріччя, вони просто гібрідно створюють якусь "горячу точку" переодівшись чи вигадавши якусь там республіку і примушують своїми ніби переговорами підтримувати цей кронфлікт, не даючи їх знести з тих територій - погрожують і пропонують мир, вбиваючи "вночі і в спину", потім брешучи, що то не вони.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта ...
И россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.
https://youtu.be/i_yhNBBvt6k
ВАрианты : Россия не собирается нападать на УКраину ..но так получится.
Россия не собирается нападать на УКраину ... потому что уже напала
Россия не собирается нападать на УКраину... но она нас "спровоцирует"
Россия не соирается нападать на УКраину - пока не достроит СП2
Россия не собирается нападать на УКраину...просто будет защищать "народ Донбасса" до самого Львова.
Россия не собирается нападать на УКраину.... клянусь Абхазией, Осетией, Приднестровьем, Грузией, Сирией,Ливией, Афганом, Чехословакией, Венгрией.... (список из 40 стран)
Більш шакаливого народу на всій землі немає.
Поэтому если что-то на майдане будет, то только мирные, но настойчивые протесты с четкими требованими о незамедлительных внеочередных выборов. В требованиях не должны звучать ни НАТО ни ЕС и т.п.
Притом в если такой процес будет, то должна быть ситуативная широкая коалиция всех кто хочет выборы. В том числе и ОПЗЖ. Тогда точно хутин не нападет.
Если появятся группы, пытающиеся сталкиваться с правоохранителями, бить стекла и т.п., то организаторы должны четко отмежеваться от них и пусть полиция их арестовывает.
- Учитесь врать, Йозеф! Вот, как надо!
Или дело Геббельса живет процветает и множится...
Даю честное благородное кацапское слово, НЕ НАПАДЁМ!
Дурна заява іпанутих, вже 8-рік як напали і воюють, а все кричать що не збираються.
Взагалі то всі їх заяви і промови для скрепастних (жителі московії) та хохлів лаптногих (в побуті малороси). Нормальні люди і українці знають що то все брехня.