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Россия не собирается нападать на Украину, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия не собирается нападать на Украину, - Песков

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по Украине и нападать не собирается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что в РФ неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в Совбезе ООН: Мы столкнулись с поставкой Россией оружия в больших масштабах на оккупированные территории

"Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.

Напомним, 11 ноября Bloomberg опубликовала статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины. В Москве это отрицают.

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

При этом в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая предполагаемая волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
значит точно нападут
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23.11.2021 12:12
+48
"Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков "

слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
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23.11.2021 12:19
+40
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23.11.2021 12:18
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значит точно нападут
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23.11.2021 12:12 Ответить
"Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков "

слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
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23.11.2021 12:19 Ответить
Москаль як не збреше, то вкраде.
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23.11.2021 15:20 Ответить
Шквал сообщений в западных СМИ о подготовке Россией военной кампании против Украины поверг в панику инвесторов в российские активы.

На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.

Индекс РТС по итогам сессии потерял 5,55%, или 15 млрд долларов (1,1 триллиона рублей) в пересчете на капитализацию 43 крупнейших российских компаний.

Индекс МосБиржи, начинавший ноябрь вблизи исторических максимумов, спикировал на 3,6% за день и 8% с прошлого четверга, за три дня стерев в пыль почти два месяца роста. Его значение на конец торгов - 3827,7 пункта - стало минимальным с 26 августа.

«Российский рынок обвалила геополитика», - говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель - как только наступят холода.
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23.11.2021 19:45 Ответить
Не, трохи не так, уже напали в 2014м., а теперь то что...
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23.11.2021 13:53 Ответить
На манежі пургоносний піськоструй !!!)))
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23.11.2021 12:12 Ответить
Ну только тебе лаптю ватному и поверим ,а то как иначе ...
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23.11.2021 12:12 Ответить
Пєсков точно Дмитро? не Дмітрій?
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23.11.2021 12:13 Ответить
Це диво україно-російського перекладу !!)))
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23.11.2021 12:16 Ответить
Як і кацапо-українського-ні там,ні тут НЕ ЗНАЮТЬ,що імена ВЛАСНІ не перекладаються.Приклад :тільки кацап може назвати місто Київ Кієвом,абсолютно не розуміючи різниці різниці між Києм і кієм.
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23.11.2021 16:44 Ответить
Гібридна війна триває !!! Та не потрібен Росіі Даунбас,Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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23.11.2021 12:14 Ответить
Є сумніви?
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23.11.2021 14:42 Ответить
Принаймні, теріторія - українська
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23.11.2021 19:19 Ответить
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23.11.2021 12:16 Ответить
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23.11.2021 12:18 Ответить
Хотят дружить организмами ?
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23.11.2021 12:20 Ответить
Босх помер би від заздрісті до маляра , який ось це скреативив ...
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23.11.2021 17:46 Ответить
головне "какнул різпублікамі".
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23.11.2021 12:18 Ответить
так вже напала, коли окупували Крим...
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23.11.2021 12:18 Ответить
Уже напала в 2014-м
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23.11.2021 12:19 Ответить
"Войньі не будет. Будет такая борьба за мир , что камня на камне не останется !" - знаем , проходили в "миролюбивом" СССР .
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23.11.2021 12:19 Ответить
И защищать мир они хотят на нашей территории...
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23.11.2021 16:57 Ответить
Росія реально не готується до наподу ,вона вже давно напала !!!)))
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23.11.2021 12:20 Ответить
Вже понад 350 років триває наполеглева та послідовна асиміляція українців московитами !!!))))
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23.11.2021 12:24 Ответить
Ага, не збирається, але тим часом "Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО"
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23.11.2021 12:25 Ответить
Свежо питание, да серется с трудом.
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23.11.2021 12:38 Ответить
Та ви ж, падли, ще з 2014 року не збираєтесь нападати! А не зізнаєтеся у своїх злочинах, бо боягузливі, як ті бридкі шакали. Труїти та вбивати людей з-поза спин жінок та дітей,- оце все ваше "вЯлічіє"!
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23.11.2021 12:39 Ответить
Зрозуміло що не збирається, якщо кадрові російські офіцери неможуть толклво воювати в частині 2 областей України, і їдуть з відти 200 тими пачками, то за місяць повномаштабної війни з Україною в рососії небуде вже кому воювати та буде критична ситуація з місцями під захороненння біосміття!
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23.11.2021 12:42 Ответить
Но мы-то еще не решили, что тогда делать, идти сжигать иацкву, или позволить этим скотам зализать раны, чтобы снова гадили изподтишка, а позже снова пришли убивать...
И не ермак с зюзей не решил, а даже украинское общество(которое не быдло)...
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23.11.2021 13:01 Ответить
иацкву мацкву
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23.11.2021 13:02 Ответить
Ага. Так же как и на крым и на дамбас не хотели нападать. А на танках и самолетах которые Рашка посвозила под украинскую границу конхветы привезли
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23.11.2021 12:46 Ответить
та да... и Крым не собирались отжимать...оно как-то само вышло )))
пургоносец ершикоподобный....брешет как дышит...
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23.11.2021 12:47 Ответить
Примерно такая-же риторика была у Гитлера в 41-ом ...
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23.11.2021 12:49 Ответить
Навіть ще раніше. До аншлюсу з Австрією, до захоплення Саарської області, до анексії Судетської області Чехії, до нападу на Польщу. Путін такий же моральний урод, злочинець і негідник, як і Гітлер, Пол Пот чи його холуй Лукашенко.
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23.11.2021 13:09 Ответить
мерзкие брехливые падлы!
нет никаких лнрднр !
и раSSии - не будет!
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23.11.2021 12:49 Ответить
Zasal , ili delajet vid chto zasal , hatja....on zhe purgu pastajanno nesjot , sam ***** tak skazal .
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23.11.2021 12:55 Ответить
"Россия не вынашивает никаких..."
Батюшки светы! У старушки раиси случился выкидыш! Яка сумна новина!
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23.11.2021 12:57 Ответить
Вона вже напала у 2014 році!
Написати ще раз,попри тирваючий напад - це як?
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23.11.2021 13:00 Ответить
Перевожу с языка Пескова - план такой что Украина как бы нападет на ДНР а РФ как бы будет его защищать но по всей границе РФ
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23.11.2021 13:08 Ответить
...казав Ріббентроп Молотову...
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23.11.2021 13:12 Ответить
Забуваємо історію: лише одна людина згадала домовленість про ненапад Гітлера і Сталіна,
і, що з того вийшло....
Так і це!
Хочеш жити у мирі - готуйсь до війни! На жаль...
Цікавий факт: поновлення закону про масові захоронення в РФ....
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23.11.2021 18:10 Ответить
Да, канечна! Вся история Моквы построена на бесконечной лжи, причем как собственному народу, так и всем её соседям.
Смысл вот этих всех секретарей, если они просто брехуняры зеленого кремлевского говна.
У них даже глава государства -другая форма жизни!!
Вы кстати заметили, что он ни разу не появился в маске. Все в Евросоюзе в масках стоят. А зеленое гаввно, (которое восстанавливается, оттого и куча похожих лиц!)не додумалось маску одеть. А она ему не нужна, это их ...проект.
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23.11.2021 13:21 Ответить
Ага вже восьмий рік не нападають, гниди. Кацапу вірити - себе дурити. Тільки мертвий качап не бреше.
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23.11.2021 13:22 Ответить
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ), поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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23.11.2021 13:28 Ответить
А Крым и Донбас уже не считается ???
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23.11.2021 13:28 Ответить
Нельзя им верить вся политика кремля строится на клевете.
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23.11.2021 13:30 Ответить
Не збирається нападати сказав Піськів... тіко якщо вималюється якийсь інцидент, тіппо того що організували німецькі вояки на кордоні з Польщею, напередодні вторгнення до ляхів...
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23.11.2021 13:35 Ответить
Что там ещё звездит этот путинский уборщик мусора-Песков-Ермаков!!
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23.11.2021 13:43 Ответить
Як говорив ще посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн, " якщо щойно московти починають клястися виконати те, що обіцяли - знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з маміром обкрутити й обдурити".
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23.11.2021 13:48 Ответить
Тогда первый сокрушительный удар должна нанести Украина, чтобы Расея не собирала на всей границе с Украиной военную наступательную технику.
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23.11.2021 13:53 Ответить
Не бояться українці тих військ, які накопичує московія, яка себе у 1721 році назвала росією. То вони лякають європейців, щоб ті скоріше запустили їх зброю "Північний потік 2" і щоб американці назначили їм зустріч. Як писав посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн " що у першому зіткненні московити нападають дуже хоробро і зненацька, але як сцикуни довго нападу не витримують і ніби дотримуються правила "Біжіть, а то ми побіжимо" Міста вони рідко захоплюють штурмом, а після швидкого натиску примушують до капітуляції, а коли отримують відсіч - то просто втікають."
А як показали їх дії в останні десятиріччя, вони просто гібрідно створюють якусь "горячу точку" переодівшись чи вигадавши якусь там республіку і примушують своїми ніби переговорами підтримувати цей кронфлікт, не даючи їх знести з тих територій - погрожують і пропонують мир, вбиваючи "вночі і в спину", потім брешучи, що то не вони.
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23.11.2021 14:04 Ответить
верим, верим...разве ж рюзьге могут врать?

Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта ...

И россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.

https://youtu.be/i_yhNBBvt6k

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23.11.2021 13:54 Ответить
Ну да,ну да...Если москали не воюют,то значит они готовятся.Москали просто не умеют по другому.В то свободное время,которое у москалей появляется между войнами,они используют для накопления военной мощи ВПК.Щас на нефте баксах поднялись и к войне готовы.Потом поражение и отползание в нору,опять готовиться
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23.11.2021 13:57 Ответить
усыпляет бдительность, падла косорылая.....
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23.11.2021 14:01 Ответить
Россия не собирается нападать на УКраину ...и глаза голубые-голубые...
ВАрианты : Россия не собирается нападать на УКраину ..но так получится.
Россия не собирается нападать на УКраину ... потому что уже напала
 Россия не собирается нападать на УКраину... но она нас "спровоцирует"
 Россия не соирается нападать на УКраину - пока не достроит СП2
Россия не собирается нападать на УКраину...просто будет защищать "народ Донбасса" до самого Львова.
Россия не собирается нападать на УКраину.... клянусь Абхазией, Осетией, Приднестровьем, Грузией, Сирией,Ливией, Афганом, Чехословакией, Венгрией.... (список из 40 стран)

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23.11.2021 14:05 Ответить
Кацапия уже напала и убивает Украинцев.
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23.11.2021 14:05 Ответить
Щоб кацапам вірити треба бути без мізків
Більш шакаливого народу на всій землі немає.

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23.11.2021 14:12 Ответить
Сказал профессиональний брехун.
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23.11.2021 14:21 Ответить
Собираются. Но думаю, что только в случае если будет майдан 3 с силовым противостоянием. Они такого ждут и надеются.

Поэтому если что-то на майдане будет, то только мирные, но настойчивые протесты с четкими требованими о незамедлительных внеочередных выборов. В требованиях не должны звучать ни НАТО ни ЕС и т.п.
Притом в если такой процес будет, то должна быть ситуативная широкая коалиция всех кто хочет выборы. В том числе и ОПЗЖ. Тогда точно хутин не нападет.

Если появятся группы, пытающиеся сталкиваться с правоохранителями, бить стекла и т.п., то организаторы должны четко отмежеваться от них и пусть полиция их арестовывает.
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23.11.2021 14:23 Ответить
конечно что не будете ибо поьзубам дадут
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23.11.2021 14:31 Ответить
Страшніше смерті може бути тільки її очікування
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23.11.2021 14:34 Ответить
Кацапу вірити- себе не поважати.
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23.11.2021 15:12 Ответить
Фінляндія якось було напала на СРСР, а Польща на на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року...
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23.11.2021 15:30 Ответить
Адольфовна 7 лет прикрывала х#йла в этом шабаше.Мерзкие уроды!...
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23.11.2021 15:50 Ответить
Цікавий допис й цілком зрозумілий, якщо прибрати частку (не). Усе стає логічним, у збочений імперській логіці. Спочатку "предьява" відносно земель, які, начебто забрали, потім стаття в якій змішали аматорську "філософію" з шкільною, недовченою фізікою й зробили "логічний висновок" імперія не вмерла й повинна розширюватися. Потім запевнення, що ми не ми, цілком мирні людожери. Дуже сімволічна шизофренія, яка відображається у двоголовій курці герба.
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23.11.2021 16:19 Ответить
Та невже? Ну так,Росія не збиралася нападати на Крим,але якось так вийшло що напала.Росія не збиралася нападати на Схід України,але знову щось пішло не так і вона напала,Росія не збиралася нападати на Грузію,але хтось її підмовив і вона напала.Продовжувати?
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23.11.2021 16:20 Ответить
Кацап всегда брешет.
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23.11.2021 17:05 Ответить
мы вас просто пугаем. ну, нравиться нам выеживаться,, нравиться....
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23.11.2021 17:23 Ответить
Україна, згідно Конституції зобов'язана звільнити від окупантів всі окуповані території всіма наявними і можливими засобами включаючи військову операцію. Це не лише обов'язок кожного Президента, але й кожного державного службовця і кожного громадянина України. Будь які сепаратистські анклави мають бути знищені в межах кордонів України а сепаратисти і державні зрадники мають бути оголошені "поза законом" - кожний громадянин має право вбити падло і отримати за це винагороду і суспільне визнання. Планувати звільнення захоплених окупантами, терористами та сепаратистами територій України це не право, не погроза а ОБОВЯЗОК українців.
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23.11.2021 17:23 Ответить
- Представляете, мой фюрер, а Песков и говорит, мол, нет у нас планов нападать на Украину!
- Учитесь врать, Йозеф! Вот, как надо!

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23.11.2021 17:24 Ответить
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПРОПАГАНДА!
Или дело Геббельса живет процветает и множится...
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23.11.2021 18:14 Ответить
При чём здесь нападение Украины на свою собственную территорию-риторический вопрос в контексте сказок писькова. Шизофреническая кацапня выкручивает реальность собственно под свою шизофрению.
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23.11.2021 17:35 Ответить
А это ничего, что они уже напали и оттяпали часть территории?? Это не считается? Все это разговоры карточных шулеров! Мудаки Песков с ****ом!
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23.11.2021 17:53 Ответить

Даю честное благородное кацапское слово, НЕ НАПАДЁМ!
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23.11.2021 17:56 Ответить
Но мы дадим кацапам решительный отпор и они развалятся.
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23.11.2021 18:00 Ответить
Пєско господар свого слова і все точно каже: до 10.00 не збиралась а о 10.10 передумала і напала.
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23.11.2021 18:08 Ответить
В одну реку дважды не войдёшь!
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23.11.2021 18:50 Ответить
россине готовятся на случай, если мы пойдем военным путем освобождать Донбасс, все понятно, этого не будет
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23.11.2021 18:57 Ответить
Так уже напала , и оккупировали Крым и Лугандон
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23.11.2021 19:10 Ответить
Звичайно не збирається і не нападала, ось тільки чомусь вже 8-рік возять іхтамнетов в на россію!
Дурна заява іпанутих, вже 8-рік як напали і воюють, а все кричать що не збираються.
Взагалі то всі їх заяви і промови для скрепастних (жителі московії) та хохлів лаптногих (в побуті малороси). Нормальні люди і українці знають що то все брехня.
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23.11.2021 19:57 Ответить
П.і.ськов, якщо Україна щось і планує, то так це звільняти українську землю від усрських окуапантів і нет ільки Донбас, а ще й Крим! А по факут - іди у дупу "коню" П.і.ськов!
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23.11.2021 20:18 Ответить
 
 