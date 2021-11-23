"Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков "

Росія не виношує жодних агресивних планів щодо України і нападати не збирається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив у вівторок журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Хто на кого нападе – Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно розуміти та правильно трактувати", - сказав він.

Також прессекретар Путіна додав, що в РФ неодноразово заявляли на різних рівнях, що не збираються "ні на кого нападати" і "не виношують жодних агресивних планів".

"Цілком неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ територією нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України. У самій Москві це заперечують.

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.