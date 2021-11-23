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Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков

Росія не виношує жодних агресивних планів щодо України і нападати не збирається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив у вівторок журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Хто на кого нападе – Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно розуміти та правильно трактувати", - сказав він.

Також прессекретар Путіна додав, що в РФ неодноразово заявляли на різних рівнях, що не збираються "ні на кого нападати" і "не виношують жодних агресивних планів".

"Цілком неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ територією нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"

Нагадаємо, 11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України. У самій Москві це заперечують.

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.
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Топ коментарі
+48
значит точно нападут
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23.11.2021 12:12
+48
"Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков "

слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
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23.11.2021 12:19
+40
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23.11.2021 12:18
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значит точно нападут
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23.11.2021 12:12 Відповісти
"Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков "

слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
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23.11.2021 12:19 Відповісти
Москаль як не збреше, то вкраде.
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23.11.2021 15:20 Відповісти
Шквал сообщений в западных СМИ о подготовке Россией военной кампании против Украины поверг в панику инвесторов в российские активы.

На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.

Индекс РТС по итогам сессии потерял 5,55%, или 15 млрд долларов (1,1 триллиона рублей) в пересчете на капитализацию 43 крупнейших российских компаний.

Индекс МосБиржи, начинавший ноябрь вблизи исторических максимумов, спикировал на 3,6% за день и 8% с прошлого четверга, за три дня стерев в пыль почти два месяца роста. Его значение на конец торгов - 3827,7 пункта - стало минимальным с 26 августа.

«Российский рынок обвалила геополитика», - говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель - как только наступят холода.
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23.11.2021 19:45 Відповісти
Не, трохи не так, уже напали в 2014м., а теперь то что...
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23.11.2021 13:53 Відповісти
На манежі пургоносний піськоструй !!!)))
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23.11.2021 12:12 Відповісти
Ну только тебе лаптю ватному и поверим ,а то как иначе ...
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23.11.2021 12:12 Відповісти
Пєсков точно Дмитро? не Дмітрій?
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23.11.2021 12:13 Відповісти
Це диво україно-російського перекладу !!)))
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23.11.2021 12:16 Відповісти
Як і кацапо-українського-ні там,ні тут НЕ ЗНАЮТЬ,що імена ВЛАСНІ не перекладаються.Приклад :тільки кацап може назвати місто Київ Кієвом,абсолютно не розуміючи різниці різниці між Києм і кієм.
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23.11.2021 16:44 Відповісти
Гібридна війна триває !!! Та не потрібен Росіі Даунбас,Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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23.11.2021 12:14 Відповісти
Є сумніви?
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23.11.2021 14:42 Відповісти
Принаймні, теріторія - українська
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23.11.2021 19:19 Відповісти
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23.11.2021 12:16 Відповісти
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23.11.2021 12:18 Відповісти
Хотят дружить организмами ?
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23.11.2021 12:20 Відповісти
Босх помер би від заздрісті до маляра , який ось це скреативив ...
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23.11.2021 17:46 Відповісти
головне "какнул різпублікамі".
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23.11.2021 12:18 Відповісти
так вже напала, коли окупували Крим...
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23.11.2021 12:18 Відповісти
Уже напала в 2014-м
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23.11.2021 12:19 Відповісти
"Войньі не будет. Будет такая борьба за мир , что камня на камне не останется !" - знаем , проходили в "миролюбивом" СССР .
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23.11.2021 12:19 Відповісти
И защищать мир они хотят на нашей территории...
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23.11.2021 16:57 Відповісти
Росія реально не готується до наподу ,вона вже давно напала !!!)))
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23.11.2021 12:20 Відповісти
Вже понад 350 років триває наполеглева та послідовна асиміляція українців московитами !!!))))
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23.11.2021 12:24 Відповісти
Ага, не збирається, але тим часом "Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО"
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23.11.2021 12:25 Відповісти
Свежо питание, да серется с трудом.
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23.11.2021 12:38 Відповісти
Та ви ж, падли, ще з 2014 року не збираєтесь нападати! А не зізнаєтеся у своїх злочинах, бо боягузливі, як ті бридкі шакали. Труїти та вбивати людей з-поза спин жінок та дітей,- оце все ваше "вЯлічіє"!
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23.11.2021 12:39 Відповісти
Зрозуміло що не збирається, якщо кадрові російські офіцери неможуть толклво воювати в частині 2 областей України, і їдуть з відти 200 тими пачками, то за місяць повномаштабної війни з Україною в рососії небуде вже кому воювати та буде критична ситуація з місцями під захороненння біосміття!
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23.11.2021 12:42 Відповісти
Но мы-то еще не решили, что тогда делать, идти сжигать иацкву, или позволить этим скотам зализать раны, чтобы снова гадили изподтишка, а позже снова пришли убивать...
И не ермак с зюзей не решил, а даже украинское общество(которое не быдло)...
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23.11.2021 13:01 Відповісти
иацкву мацкву
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23.11.2021 13:02 Відповісти
Ага. Так же как и на крым и на дамбас не хотели нападать. А на танках и самолетах которые Рашка посвозила под украинскую границу конхветы привезли
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23.11.2021 12:46 Відповісти
та да... и Крым не собирались отжимать...оно как-то само вышло )))
пургоносец ершикоподобный....брешет как дышит...
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23.11.2021 12:47 Відповісти
Примерно такая-же риторика была у Гитлера в 41-ом ...
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23.11.2021 12:49 Відповісти
Навіть ще раніше. До аншлюсу з Австрією, до захоплення Саарської області, до анексії Судетської області Чехії, до нападу на Польщу. Путін такий же моральний урод, злочинець і негідник, як і Гітлер, Пол Пот чи його холуй Лукашенко.
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23.11.2021 13:09 Відповісти
мерзкие брехливые падлы!
нет никаких лнрднр !
и раSSии - не будет!
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23.11.2021 12:49 Відповісти
Zasal , ili delajet vid chto zasal , hatja....on zhe purgu pastajanno nesjot , sam ***** tak skazal .
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23.11.2021 12:55 Відповісти
"Россия не вынашивает никаких..."
Батюшки светы! У старушки раиси случился выкидыш! Яка сумна новина!
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23.11.2021 12:57 Відповісти
Вона вже напала у 2014 році!
Написати ще раз,попри тирваючий напад - це як?
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23.11.2021 13:00 Відповісти
Перевожу с языка Пескова - план такой что Украина как бы нападет на ДНР а РФ как бы будет его защищать но по всей границе РФ
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23.11.2021 13:08 Відповісти
...казав Ріббентроп Молотову...
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23.11.2021 13:12 Відповісти
Забуваємо історію: лише одна людина згадала домовленість про ненапад Гітлера і Сталіна,
і, що з того вийшло....
Так і це!
Хочеш жити у мирі - готуйсь до війни! На жаль...
Цікавий факт: поновлення закону про масові захоронення в РФ....
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23.11.2021 18:10 Відповісти
Да, канечна! Вся история Моквы построена на бесконечной лжи, причем как собственному народу, так и всем её соседям.
Смысл вот этих всех секретарей, если они просто брехуняры зеленого кремлевского говна.
У них даже глава государства -другая форма жизни!!
Вы кстати заметили, что он ни разу не появился в маске. Все в Евросоюзе в масках стоят. А зеленое гаввно, (которое восстанавливается, оттого и куча похожих лиц!)не додумалось маску одеть. А она ему не нужна, это их ...проект.
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23.11.2021 13:21 Відповісти
Ага вже восьмий рік не нападають, гниди. Кацапу вірити - себе дурити. Тільки мертвий качап не бреше.
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23.11.2021 13:22 Відповісти
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ), поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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23.11.2021 13:28 Відповісти
А Крым и Донбас уже не считается ???
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23.11.2021 13:28 Відповісти
Нельзя им верить вся политика кремля строится на клевете.
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23.11.2021 13:30 Відповісти
Не збирається нападати сказав Піськів... тіко якщо вималюється якийсь інцидент, тіппо того що організували німецькі вояки на кордоні з Польщею, напередодні вторгнення до ляхів...
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23.11.2021 13:35 Відповісти
Что там ещё звездит этот путинский уборщик мусора-Песков-Ермаков!!
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23.11.2021 13:43 Відповісти
Як говорив ще посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн, " якщо щойно московти починають клястися виконати те, що обіцяли - знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з маміром обкрутити й обдурити".
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23.11.2021 13:48 Відповісти
Тогда первый сокрушительный удар должна нанести Украина, чтобы Расея не собирала на всей границе с Украиной военную наступательную технику.
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23.11.2021 13:53 Відповісти
Не бояться українці тих військ, які накопичує московія, яка себе у 1721 році назвала росією. То вони лякають європейців, щоб ті скоріше запустили їх зброю "Північний потік 2" і щоб американці назначили їм зустріч. Як писав посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн " що у першому зіткненні московити нападають дуже хоробро і зненацька, але як сцикуни довго нападу не витримують і ніби дотримуються правила "Біжіть, а то ми побіжимо" Міста вони рідко захоплюють штурмом, а після швидкого натиску примушують до капітуляції, а коли отримують відсіч - то просто втікають."
А як показали їх дії в останні десятиріччя, вони просто гібрідно створюють якусь "горячу точку" переодівшись чи вигадавши якусь там республіку і примушують своїми ніби переговорами підтримувати цей кронфлікт, не даючи їх знести з тих територій - погрожують і пропонують мир, вбиваючи "вночі і в спину", потім брешучи, що то не вони.
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23.11.2021 14:04 Відповісти
верим, верим...разве ж рюзьге могут врать?

Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта ...

И россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.

https://youtu.be/i_yhNBBvt6k

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23.11.2021 13:54 Відповісти
Ну да,ну да...Если москали не воюют,то значит они готовятся.Москали просто не умеют по другому.В то свободное время,которое у москалей появляется между войнами,они используют для накопления военной мощи ВПК.Щас на нефте баксах поднялись и к войне готовы.Потом поражение и отползание в нору,опять готовиться
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23.11.2021 13:57 Відповісти
усыпляет бдительность, падла косорылая.....
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23.11.2021 14:01 Відповісти
Россия не собирается нападать на УКраину ...и глаза голубые-голубые...
ВАрианты : Россия не собирается нападать на УКраину ..но так получится.
Россия не собирается нападать на УКраину ... потому что уже напала
 Россия не собирается нападать на УКраину... но она нас "спровоцирует"
 Россия не соирается нападать на УКраину - пока не достроит СП2
Россия не собирается нападать на УКраину...просто будет защищать "народ Донбасса" до самого Львова.
Россия не собирается нападать на УКраину.... клянусь Абхазией, Осетией, Приднестровьем, Грузией, Сирией,Ливией, Афганом, Чехословакией, Венгрией.... (список из 40 стран)

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23.11.2021 14:05 Відповісти
Кацапия уже напала и убивает Украинцев.
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23.11.2021 14:05 Відповісти
Щоб кацапам вірити треба бути без мізків
Більш шакаливого народу на всій землі немає.

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23.11.2021 14:12 Відповісти
Сказал профессиональний брехун.
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23.11.2021 14:21 Відповісти
Собираются. Но думаю, что только в случае если будет майдан 3 с силовым противостоянием. Они такого ждут и надеются.

Поэтому если что-то на майдане будет, то только мирные, но настойчивые протесты с четкими требованими о незамедлительных внеочередных выборов. В требованиях не должны звучать ни НАТО ни ЕС и т.п.
Притом в если такой процес будет, то должна быть ситуативная широкая коалиция всех кто хочет выборы. В том числе и ОПЗЖ. Тогда точно хутин не нападет.

Если появятся группы, пытающиеся сталкиваться с правоохранителями, бить стекла и т.п., то организаторы должны четко отмежеваться от них и пусть полиция их арестовывает.
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23.11.2021 14:23 Відповісти
конечно что не будете ибо поьзубам дадут
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23.11.2021 14:31 Відповісти
Страшніше смерті може бути тільки її очікування
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23.11.2021 14:34 Відповісти
Кацапу вірити- себе не поважати.
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23.11.2021 15:12 Відповісти
Фінляндія якось було напала на СРСР, а Польща на на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року...
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23.11.2021 15:30 Відповісти
Адольфовна 7 лет прикрывала х#йла в этом шабаше.Мерзкие уроды!...
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23.11.2021 15:50 Відповісти
Цікавий допис й цілком зрозумілий, якщо прибрати частку (не). Усе стає логічним, у збочений імперській логіці. Спочатку "предьява" відносно земель, які, начебто забрали, потім стаття в якій змішали аматорську "філософію" з шкільною, недовченою фізікою й зробили "логічний висновок" імперія не вмерла й повинна розширюватися. Потім запевнення, що ми не ми, цілком мирні людожери. Дуже сімволічна шизофренія, яка відображається у двоголовій курці герба.
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23.11.2021 16:19 Відповісти
Та невже? Ну так,Росія не збиралася нападати на Крим,але якось так вийшло що напала.Росія не збиралася нападати на Схід України,але знову щось пішло не так і вона напала,Росія не збиралася нападати на Грузію,але хтось її підмовив і вона напала.Продовжувати?
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23.11.2021 16:20 Відповісти
Кацап всегда брешет.
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23.11.2021 17:05 Відповісти
мы вас просто пугаем. ну, нравиться нам выеживаться,, нравиться....
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23.11.2021 17:23 Відповісти
Україна, згідно Конституції зобов'язана звільнити від окупантів всі окуповані території всіма наявними і можливими засобами включаючи військову операцію. Це не лише обов'язок кожного Президента, але й кожного державного службовця і кожного громадянина України. Будь які сепаратистські анклави мають бути знищені в межах кордонів України а сепаратисти і державні зрадники мають бути оголошені "поза законом" - кожний громадянин має право вбити падло і отримати за це винагороду і суспільне визнання. Планувати звільнення захоплених окупантами, терористами та сепаратистами територій України це не право, не погроза а ОБОВЯЗОК українців.
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23.11.2021 17:23 Відповісти
- Представляете, мой фюрер, а Песков и говорит, мол, нет у нас планов нападать на Украину!
- Учитесь врать, Йозеф! Вот, как надо!

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23.11.2021 17:24 Відповісти
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПРОПАГАНДА!
Или дело Геббельса живет процветает и множится...
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23.11.2021 18:14 Відповісти
При чём здесь нападение Украины на свою собственную территорию-риторический вопрос в контексте сказок писькова. Шизофреническая кацапня выкручивает реальность собственно под свою шизофрению.
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23.11.2021 17:35 Відповісти
А это ничего, что они уже напали и оттяпали часть территории?? Это не считается? Все это разговоры карточных шулеров! Мудаки Песков с ****ом!
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23.11.2021 17:53 Відповісти

Даю честное благородное кацапское слово, НЕ НАПАДЁМ!
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Но мы дадим кацапам решительный отпор и они развалятся.
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23.11.2021 18:00 Відповісти
Пєско господар свого слова і все точно каже: до 10.00 не збиралась а о 10.10 передумала і напала.
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23.11.2021 18:08 Відповісти
В одну реку дважды не войдёшь!
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23.11.2021 18:50 Відповісти
россине готовятся на случай, если мы пойдем военным путем освобождать Донбасс, все понятно, этого не будет
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23.11.2021 18:57 Відповісти
Так уже напала , и оккупировали Крым и Лугандон
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23.11.2021 19:10 Відповісти
Звичайно не збирається і не нападала, ось тільки чомусь вже 8-рік возять іхтамнетов в на россію!
Дурна заява іпанутих, вже 8-рік як напали і воюють, а все кричать що не збираються.
Взагалі то всі їх заяви і промови для скрепастних (жителі московії) та хохлів лаптногих (в побуті малороси). Нормальні люди і українці знають що то все брехня.
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23.11.2021 19:57 Відповісти
П.і.ськов, якщо Україна щось і планує, то так це звільняти українську землю від усрських окуапантів і нет ільки Донбас, а ще й Крим! А по факут - іди у дупу "коню" П.і.ськов!
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23.11.2021 20:18 Відповісти
 
 