Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков
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Росія не виношує жодних агресивних планів щодо України і нападати не збирається.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив у вівторок журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.
"Хто на кого нападе – Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно розуміти та правильно трактувати", - сказав він.
Також прессекретар Путіна додав, що в РФ неодноразово заявляли на різних рівнях, що не збираються "ні на кого нападати" і "не виношують жодних агресивних планів".
"Цілком неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ територією нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України. У самій Москві це заперечують.
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.
Будь ласка, зачекайте...
слово-в-слово это же песЬков говорил в конце февраля 2014 года, когда со всех зомбоящиков в рашке орали "никаких войск рф в Крыму - нет, это провокации. расея подписала Будапешским меморандум, вывсевреме - расея не собирается нападать на Украину!"
На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.
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«Российский рынок обвалила геополитика», - говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель - как только наступят холода.
И не ермак с зюзей не решил, а даже украинское общество(которое не быдло)...
иацквумацкву
пургоносец ершикоподобный....брешет как дышит...
нет никаких лнрднр !
и раSSии - не будет!
Батюшки светы! У старушки раиси случился выкидыш! Яка сумна новина!
Написати ще раз,попри тирваючий напад - це як?
і, що з того вийшло....
Так і це!
Хочеш жити у мирі - готуйсь до війни! На жаль...
Цікавий факт: поновлення закону про масові захоронення в РФ....
Смысл вот этих всех секретарей, если они просто брехуняры зеленого кремлевского говна.
У них даже глава государства -другая форма жизни!!
Вы кстати заметили, что он ни разу не появился в маске. Все в Евросоюзе в масках стоят. А зеленое гаввно, (которое восстанавливается, оттого и куча похожих лиц!)не додумалось маску одеть. А она ему не нужна, это их ...проект.
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
А як показали їх дії в останні десятиріччя, вони просто гібрідно створюють якусь "горячу точку" переодівшись чи вигадавши якусь там республіку і примушують своїми ніби переговорами підтримувати цей кронфлікт, не даючи їх знести з тих територій - погрожують і пропонують мир, вбиваючи "вночі і в спину", потім брешучи, що то не вони.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта ...
И россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.
https://youtu.be/i_yhNBBvt6k
ВАрианты : Россия не собирается нападать на УКраину ..но так получится.
Россия не собирается нападать на УКраину ... потому что уже напала
Россия не собирается нападать на УКраину... но она нас "спровоцирует"
Россия не соирается нападать на УКраину - пока не достроит СП2
Россия не собирается нападать на УКраину...просто будет защищать "народ Донбасса" до самого Львова.
Россия не собирается нападать на УКраину.... клянусь Абхазией, Осетией, Приднестровьем, Грузией, Сирией,Ливией, Афганом, Чехословакией, Венгрией.... (список из 40 стран)
Більш шакаливого народу на всій землі немає.
Поэтому если что-то на майдане будет, то только мирные, но настойчивые протесты с четкими требованими о незамедлительных внеочередных выборов. В требованиях не должны звучать ни НАТО ни ЕС и т.п.
Притом в если такой процес будет, то должна быть ситуативная широкая коалиция всех кто хочет выборы. В том числе и ОПЗЖ. Тогда точно хутин не нападет.
Если появятся группы, пытающиеся сталкиваться с правоохранителями, бить стекла и т.п., то организаторы должны четко отмежеваться от них и пусть полиция их арестовывает.
- Учитесь врать, Йозеф! Вот, как надо!
Или дело Геббельса живет процветает и множится...
Даю честное благородное кацапское слово, НЕ НАПАДЁМ!
Дурна заява іпанутих, вже 8-рік як напали і воюють, а все кричать що не збираються.
Взагалі то всі їх заяви і промови для скрепастних (жителі московії) та хохлів лаптногих (в побуті малороси). Нормальні люди і українці знають що то все брехня.