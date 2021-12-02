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Атака "в лоб" для росіян - це величезні втрати, - командувач ООС Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Атака

Через те, що пряма атака несе для росіян ризик величезних втрат, вони можуть спробувати відрізати частину українського війська, а потім його поетапно знищити.

Про це командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк розказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йти в лоб - це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхнього боку, тому, як один із варіантів, ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", - розказав він.

За словами командувача ООС, цей варіант враховують та посилюють відповідні напрямки.

"Загроза йде протягом 8 років. Починаючи з 14-го року ми це не виключаємо. Це війна, це Росія. Від Росії можна чекати будь-який розвиток ситуації будь-якої хвилини. Можливо, логічно нічим не підтриманий і неадекватний", - додав Павлюк.

Дивіться: Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
"В лоб" они пошлют местных женщин и детей, а сами будут прятаться за их спинами. Это традиционная тактика бесстрашных русских воинов, и о ней открыто говорил Путин.
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02.12.2021 19:05
+15
Фуйлуша готовий закидати трупами росєян, але він боїться санкцій.
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02.12.2021 18:17
+14
Так в «лоб» атакувати пошлють «вполучєнцав»!
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02.12.2021 18:14
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А гранатку в подвал получить не опасаетесь?
Применительно к территории Украины - только тотальная оккупация и на всех ратников не хватит...
Кстати, срать им тоже в ратнике придется, кто имеет.
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02.12.2021 20:52 Відповісти
Знаешь, я те так скажу. В 2013 никто не ожидал, что будет через полгода. Прямо в три дня все переобулись... Да 99% населения раздадут по косарю долларов компенсации неудобств, коммуналку срежут раз в десять (всего то 30лярдов надо- не так много-менее 5% ЗВР и отобьется на транзите за 5 лет), а точнее-не всем, многим пообещают . И поверь - 99% переобуются, т.к. кушать и жить все хотят. А 1% уйдет в леса с берданками. Вся проблема в том, что нужна не территория, на которой будет относительно лояльное правительство типа молдован, а контроль над ГТС, ибо СП-2 проектировали с перспективой на водород. А вообще=ХЗ. Про Афган никто не ожидал же...
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02.12.2021 21:00 Відповісти
Историей доказано, то что отлично работает на 10 км2, есть бесполезно на 100 км2 крайне вредно на 1000 км2...
Любая эпоха от Македонского и до Байдена.....
Кстати, а по чём будет отремонтировать подводный разрыв , протяжённостью минимум 200 метров на СП2 при условии что уже всё заработало???
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02.12.2021 21:10 Відповісти
Там как бы высоколегированная сталь 4-5 см и армированный водостойкий бетон 15см слой и над ним еще отсыпка грунта метра два, или бетонные маты в местах переметов (есть видео про стройку). Давление внутри-более 200 атмосфер. Никакая бомба ничего не сделает. Тем более под водой-ну разве только ядреная. Чтобы чтото сделать - там надо копать, сверлить чуть более, чем дофейхоа времени. И потом - это все наверняка предусматривается и за километр уже любая муха под лупой.
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02.12.2021 21:27 Відповісти
Всё намного проще...
Две слабые ргд 5 рвут рельсы, валят бетонные столбы и творят многие чудеса, в шаловливых ручках))).
Эффект встречных подрывов...
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02.12.2021 21:50 Відповісти
Деточко, мине такое гауно куярить учили, а тута скаски расказуешь.
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02.12.2021 22:02 Відповісти
Прыставляишь еси 100 км2 мардварума асвабадить, ане усех путирастав сваих живьем жарить будут и жрать па тиливизерю.
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02.12.2021 22:00 Відповісти
складно звонишь (красухи, хибины) , только одно забыл, что это уже будет и твой конец , который не увидит дорогая... в разваленной к херам паРаше
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02.12.2021 22:25 Відповісти
Кук - это в лужу пук. Никакого инцинента Кука с "Хибинами" на самом деле небыло.Об этом заявил сам призводитель "Хибин".Так, что это голимое вранье,как и все, что ты пишешь.
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03.12.2021 16:49 Відповісти
А что там с "Дональдом Куком"?
По словам парашинской пропаганды, на судне все обосрались.
Но это по говнопропаганды, которую Вы тут тоже распространяете.
Реально на корабле, им было насрать на тот самолёт.
И для порядка, изучите принцип действия "Хибины". Не со слов говнопропаганды, а самостоятельно. Очень интересня вешь вылезет.
И да, чем нас должен удивить "Печенег". Новая обёртка надёжного ПКМ.
Не пылите росговном .
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04.12.2021 12:19 Відповісти
А ещё у РФ есть Буратины и Солнцепёки. От термобарических боеприпасов не спасает ни блиндаж, ни бункер ни броня. От перепадов давления просто взрываются внутренности. Испытано РФ в Сирии.
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02.12.2021 20:51 Відповісти
А еси мардву напалмам, о шашлыку то будет.
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02.12.2021 21:49 Відповісти
найди видео как горели буратины в Сириюшке от попадания Тоу - камикадзе отдыхают
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03.12.2021 01:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DXlO8frEzPuA&ved=2ahUKEwidkOSb5sX0AhWFn4sKHZaeDy8QwqsBegQIAxAF&usg=AOvVaw3Z25pRa7ta5415xsWhMOBM

А ещё у них есть такие гвардейцы..
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02.12.2021 21:00 Відповісти
а для України ?
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02.12.2021 21:23 Відповісти
зимой? в лоб? да бы чё там курите, мля...
даже гитлер зимой не пошёл?
ну и прежде чем пойти, наверно бомбардировки должны быть, десантирование и пр. а уж апасля...
как вы себе это представляете?
ну пусть идут мрази, куярить будем во всё шо шевелицца
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02.12.2021 21:49 Відповісти
Имея такое преимущество я бы как раз зимой пошёл. Меньше возможностей для партизанской борьбы, да и вообще где-то в кустах залечь с "Джавелином" в разы сложнее.
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03.12.2021 00:11 Відповісти
А нахрена залигать. Так уже не ваюют.
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03.12.2021 00:15 Відповісти
С разбега в прыжке стреляют?
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03.12.2021 00:16 Відповісти
С автоматических платформ мардва, из бункера.
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03.12.2021 01:47 Відповісти
А кацапы в лоб не пойдут..они отпраят белоруссов прикрываясь их телками с детьми...
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02.12.2021 22:48 Відповісти
пофуй !
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03.12.2021 01:01 Відповісти
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