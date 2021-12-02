Атака "в лоб" для росіян - це величезні втрати, - командувач ООС Павлюк
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Через те, що пряма атака несе для росіян ризик величезних втрат, вони можуть спробувати відрізати частину українського війська, а потім його поетапно знищити.
Про це командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк розказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Йти в лоб - це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхнього боку, тому, як один із варіантів, ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", - розказав він.
За словами командувача ООС, цей варіант враховують та посилюють відповідні напрямки.
"Загроза йде протягом 8 років. Починаючи з 14-го року ми це не виключаємо. Це війна, це Росія. Від Росії можна чекати будь-який розвиток ситуації будь-якої хвилини. Можливо, логічно нічим не підтриманий і неадекватний", - додав Павлюк.
Будь ласка, зачекайте...
Применительно к территории Украины - только тотальная оккупация и на всех ратников не хватит...
Кстати, срать им тоже в ратнике придется, кто имеет.
Любая эпоха от Македонского и до Байдена.....
Кстати, а по чём будет отремонтировать подводный разрыв , протяжённостью минимум 200 метров на СП2 при условии что уже всё заработало???
Две слабые ргд 5 рвут рельсы, валят бетонные столбы и творят многие чудеса, в шаловливых ручках))).
Эффект встречных подрывов...
По словам парашинской пропаганды, на судне все обосрались.
Но это по говнопропаганды, которую Вы тут тоже распространяете.
Реально на корабле, им было насрать на тот самолёт.
И для порядка, изучите принцип действия "Хибины". Не со слов говнопропаганды, а самостоятельно. Очень интересня вешь вылезет.
И да, чем нас должен удивить "Печенег". Новая обёртка надёжного ПКМ.
Не пылите росговном .
А ещё у них есть такие гвардейцы..
даже гитлер зимой не пошёл?
ну и прежде чем пойти, наверно бомбардировки должны быть, десантирование и пр. а уж апасля...
как вы себе это представляете?
ну пусть идут мрази, куярить будем во всё шо шевелицца