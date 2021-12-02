Атака "в лоб" для россиян – это огромные потери, - командующий ООС Павлюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поскольку прямая атака несет для россиян риск огромных потерь, они могут попытаться отрезать часть украинского войска, а затем его поэтапно уничтожить.
Об этом командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк рассказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Идти в лоб – это для них очень опасно, это огромные потери с их стороны, потому как один из вариантов, мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения", – рассказал он.
По словам командующего ООС, этот вариант учитывают и усиливают соответствующие направления.
"Угроза идет в течение 8 лет. Начиная с 14-го года мы это не исключаем. Это война, это Россия. От России можно ожидать любого развития ситуации в любую минуту. Возможно, логически ничем не поддержанного и неадекватного", - добавил Павлюк.
Пожалуйста, подождите...
Применительно к территории Украины - только тотальная оккупация и на всех ратников не хватит...
Кстати, срать им тоже в ратнике придется, кто имеет.
Любая эпоха от Македонского и до Байдена.....
Кстати, а по чём будет отремонтировать подводный разрыв , протяжённостью минимум 200 метров на СП2 при условии что уже всё заработало???
Две слабые ргд 5 рвут рельсы, валят бетонные столбы и творят многие чудеса, в шаловливых ручках))).
Эффект встречных подрывов...
По словам парашинской пропаганды, на судне все обосрались.
Но это по говнопропаганды, которую Вы тут тоже распространяете.
Реально на корабле, им было насрать на тот самолёт.
И для порядка, изучите принцип действия "Хибины". Не со слов говнопропаганды, а самостоятельно. Очень интересня вешь вылезет.
И да, чем нас должен удивить "Печенег". Новая обёртка надёжного ПКМ.
Не пылите росговном .
А ещё у них есть такие гвардейцы..
даже гитлер зимой не пошёл?
ну и прежде чем пойти, наверно бомбардировки должны быть, десантирование и пр. а уж апасля...
как вы себе это представляете?
ну пусть идут мрази, куярить будем во всё шо шевелицца