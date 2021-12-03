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Велика Британія, США, ЄС та Канада оголосили про запровадження скоординованих санкцій щодо режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія, США, ЄС та Канада оголосили про запровадження скоординованих санкцій щодо режиму Лукашенка

Велика Британія, США, ЄС та Канада у відповідь на порушення владою Білорусі прав людини запровадили скоординовані санкції щодо режиму Лукашенка.

Про це йдеться в спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у відповідь на атаки на права людини і фундаментальні свободи в Білорусі, у відповідь на неповагу до міжнародних норм і багаторазові репресивні акти ми знову запровадили скоординовані санкції проти визначених осіб та організацій", - наголошується в документі.

Ці країни, зокрема, висунули вимогу до Мінська негайно та повністю припинити організацію нелегальної міграції до ЄС. Автори заяви попередили, що особам, які стоять за цим процесом у Білорусі та інших країнах, "слід пам'ятати, що за подібне доведеться серйозно заплатити".

У заяві також міститься заклик до режиму Лукашенка без попередніх умов звільнити близько 900 політичних в'язнів, розпочати за посередництва ОБСЄ справжній діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством, який має привести до нових вільних і чесних президентських виборів у країні.

В іншій заяві влада Великої Британії оголосила про запровадження п'ятого пакета британських санкцій проти Мінська, причому обмеження "акуратно діють проти режиму Лукашенка з мінімізацією впливу на простих жителів Білорусі".

Зокрема, під санкції потрапило ВАТ "Білоруськалій", яке, за версією Лондона, є "основним джерелом прибутків та іноземної валюти для режиму Лукашенка". Крім цього, санкції запроваджують проти восьми фізичних осіб, включно з "п'ятьма пропагандистами, які відіграють ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі", та двома представниками судової системи.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
Шурик, не очкуй. У братушки спроси, он тебе расскажет какие эти санкции полезные. Полезней даже чем картошка
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02.12.2021 19:55
+6
Капцем цього таргана вусатого !!! А кремль лишився в стороні !!!)))
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02.12.2021 19:56
+6
"Простым" жителям Беларуси неплохо бы не сидеть дома и умничать у компов, а выходить снова и своими действиями, а не шариками-плакатиками-цветочками предотвращать возможные военные авантюры картофельного Фюрера, а иначе этот чокнутый реально втянет беларусов в войнушку и тогда уже будет поздно
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02.12.2021 20:18
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Шурик, не очкуй. У братушки спроси, он тебе расскажет какие эти санкции полезные. Полезней даже чем картошка
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02.12.2021 19:55 Відповісти
Капцем цього таргана вусатого !!! А кремль лишився в стороні !!!)))
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02.12.2021 19:56 Відповісти
марсиан не пригласили? а то маловато!
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02.12.2021 19:59 Відповісти
ЕС, як завжди обєспокоєні.
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02.12.2021 20:14 Відповісти
З чым і віншую вас, Мойша два маёры. выгадавалі? Выпасцілі. Цяпер жэрыце пакуль назад не палезе. І гэта яшчэ не ўсё. Працяг хутка будзе.
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02.12.2021 20:17 Відповісти
Прошлый раз ты так радовался когда ваша кацапская подстилка ЗЕля Беларуси небо закрывало....ну как куйло приказало ) умные ищут себе друзей даже среди врагов....а одиннарод наживает себе врагов даже среди друзей....поэтому вы и просрали Пороха авыбрали себе ПРЕДАТЕЛЯ....
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02.12.2021 20:36 Відповісти
Зяленскія прыходзяць і сыходзяць, дакладней уцякаюць. А вось лукашэнка ў вас вечны. Ваш, вамі вырашчаны.
Шукаць сяброў сярод маскоўскіх подсцілак? Пораху прасралі яны.
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02.12.2021 20:44 Відповісти
Янук не утёк....а эвакуировался со ВСЕЙ КАССОЙ Украины....хочешь чтобы ЗЕля тоже уволок?)..Господи,избавь Украину от зебилов как ты((
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02.12.2021 21:08 Відповісти
Мойша, а калі ў вас Лука гэтак жа эвакуіруецца як у нас Янак? Ці вы сваю канапу не можаце завесці?
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02.12.2021 21:19 Відповісти
Лука кто угодно...негодяй узурпатор диктатор....но точно не дрЫщ и не предатель. И главное...он не легитимен с 1996 года...значит и долги что набрал отдавать не надо будет.Ну тебе это не понять.Как и не понять того....что пока соседка-тварюга не развалится ...ни Украине ни Беларуси счастья не увидеть.А рубаху рвать и щеки дуть это детство Никиты.
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02.12.2021 21:29 Відповісти
Які ж ён дрышч? Ён ваш гаспадар. І даўгі ён ужо аддаў. Сваімі халопамі, г.зн. вамі, вашымі дзецьмі і г.д. Спакойнай ночы, дэфектыўны два маёры. Няхай вам прысніцца вамі каханы і ваш нязменны Лука які ўручае вам трэцяга маёра.
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02.12.2021 21:34 Відповісти
"Простым" жителям Беларуси неплохо бы не сидеть дома и умничать у компов, а выходить снова и своими действиями, а не шариками-плакатиками-цветочками предотвращать возможные военные авантюры картофельного Фюрера, а иначе этот чокнутый реально втянет беларусов в войнушку и тогда уже будет поздно
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02.12.2021 20:18 Відповісти
Когда в города и деревни федерального округа Парашной ********* "Белоруссия" пойдёт поток жмуров с украинско-белорусского фронта, они будут винить нас, а не себя и своего фюрера с его тремя ублюдками.
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02.12.2021 20:25 Відповісти
Какой же ты тупой)
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02.12.2021 20:40 Відповісти
Тупыя 26 гадоў тупа выбіралі сабе аднаго тупога калгасніка, дык хто з нас тупей, Мойша?
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02.12.2021 20:46 Відповісти
Конечно ты ....нас ОДИН раз за мех картохи купили....а тебя 5 раз!!! за гречку и сериальчик(кроме Пороха конечно)....5 раз лох оно козырней будет)
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02.12.2021 21:04 Відповісти
Мойша, вас так за танна купілі? Дык вас нядаўна і прадалі. Оптам, за даўгі якія Лука зрабіў што б вас карміць. Як быдла пакорлівае. Зрэшты, чаму ЯК?
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02.12.2021 21:21 Відповісти
Мне не интересна твоя исповедь...хотя ты в цвет описал свою судьбу.И Беня не последний кто тебя так обидел...терпи малый
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02.12.2021 21:33 Відповісти
Канапа заведзяце паведаміце.
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02.12.2021 21:35 Відповісти

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02.12.2021 20:50 Відповісти
Это ботва кацапская. Не парься)
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02.12.2021 20:52 Відповісти
Вы не правы.Ботва кацапская это тот кого вы выбрали в апреле 2019 ...лука вам говорил Поршенко будет....а куйло приказало с любым кроме Порошенко.И одиннарод выполнил приказ лаптеногого барина
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02.12.2021 21:12 Відповісти
Вы пьяный?
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03.12.2021 14:20 Відповісти
Да мне просто интересно его тролить, утырка, считающего себя офицером и тупо повторяющего тут одну мантру про фигляра которого ЗеДеб..лы вы брали нас в шестого президента, и это при том, что он сам себе 26 лет растил Луку.
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02.12.2021 21:16 Відповісти
Мойша, дык вы калі сваю канапу завядзеце і Луку выганіце? Заўтра? Ці паслязаўтра?
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02.12.2021 21:23 Відповісти
Мойша, а вы чаго не выходзіце супраць Лукі? канапа не заводзіцца? ( Або на Байдэна спадзеяцеся...
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02.12.2021 21:17 Відповісти
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02.12.2021 20:18 Відповісти
картопляник примудрився в рекордний термін злити свою країну в унітаз
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02.12.2021 20:23 Відповісти
ты в своём уме, здобул? рекорд наш!
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02.12.2021 20:27 Відповісти
Чё?
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02.12.2021 20:48 Відповісти
так, ви, кацапи, попереду, як завжди
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02.12.2021 20:56 Відповісти
Вот и правильно.Решил лизать россии? Значит ЕС для тебя закрыто.
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02.12.2021 20:28 Відповісти
Кремль будет содержать и Беларусь.За счет Рязани и Курска.Сегодня новые хозяева Крыма устроили стрельбу на свадебной церимонии.Почти .как в Москве.Непременные свадебные атрибуты быстро прижились в Крыму
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02.12.2021 20:30 Відповісти
ну фсё,песдес кацапсиной Орде!!!
щас красно-коричневые людоеды, получат несокрушимую,скоординированную озабоченность


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02.12.2021 20:46 Відповісти
Ядерная картошка сурово наведена на страны НАТО.
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02.12.2021 20:47 Відповісти
Какие-то санкции детсадовские.
Главный источник валюты Беларуси - кремль.
Всё остальное несущественно - наймут других пропагандистов.
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02.12.2021 20:48 Відповісти
причому обмеження "акуратно діють проти режиму Лукашенка з мінімізацією впливу на простих жителів Білорусі"

Вот в этом и есть стратегическая ошибка Запада с 2014 года. Никакие точечные санкции не являются эффективными в этой части планеты. Тот полицейский, судья, пропагандист в ту Европу может и так не ездил (в рф запрещено силовикам выезжать, например). А если и ездил, то переживёт это ограничение. А если и не переживёт, то Луке и путе - пофиг.

Санкции должны быть только секторальными, только зубодробильными, только ядрёными.
Типа "закрытие границ", запрет на внешнеэкономические операции с этой страной, депортация граждан этой страны отовсюду (или сдавайте паспорта), разрыв всех дипотношений, заморозка всех средств как государства, так и все предприятий с государственным участием, запрет транзита, отключение СВИФТа и так далее.
Что-то такое, чтобы там через полгода траву есть только осталось - иначе те же россияне не поймут. Они же ржут, мол "За то, что мы отжали Крым, 200 людям объявили об отмене виз в ЕС и США - ха-ха-ха-ха-ха, мы такую цену готовы платить. Давайте мы отожмём всю Украину, а вы нам за это 100.000 человек визы закройте - ха-ха-ха-ха-ха . . .".
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02.12.2021 21:09 Відповісти
Санкции надо не столько по Лукашенко, как по Хутину. Но видно кишка тонка и газ нужен, то выбирают слабое звено.
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02.12.2021 22:01 Відповісти
...Кулєба?
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02.12.2021 22:24 Відповісти
Эти санкции по гос предприятиям Беларуси, в первую очередь ударят по пенсиям, зарплатам учителей и т.п.
Большинство беларусов любят хутина и считают московитом братским народом или даже одним с собой народом.
Мне интересно - делал ли кто соцопросы как относятся беларусы к этим санкциям Запада.
И не обозлятся ли они на Запад и в связи с этим не захотят ли они стать рашкинским округом?
Думаю, что Запад ведет себя очень не продумано по отношению к Беларуси.
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02.12.2021 22:32 Відповісти
Таракана нужно добивать, пуйло его не бросит, ведь воспринимает как своего вассала и это отличная возможность через луку ослаблять рашку. По крайней мере экономически. А это будет дорого. Очень.
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03.12.2021 03:31 Відповісти
 
 