Велика Британія, США, ЄС та Канада оголосили про запровадження скоординованих санкцій щодо режиму Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія, США, ЄС та Канада у відповідь на порушення владою Білорусі прав людини запровадили скоординовані санкції щодо режиму Лукашенка.
Про це йдеться в спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні у відповідь на атаки на права людини і фундаментальні свободи в Білорусі, у відповідь на неповагу до міжнародних норм і багаторазові репресивні акти ми знову запровадили скоординовані санкції проти визначених осіб та організацій", - наголошується в документі.
Ці країни, зокрема, висунули вимогу до Мінська негайно та повністю припинити організацію нелегальної міграції до ЄС. Автори заяви попередили, що особам, які стоять за цим процесом у Білорусі та інших країнах, "слід пам'ятати, що за подібне доведеться серйозно заплатити".
У заяві також міститься заклик до режиму Лукашенка без попередніх умов звільнити близько 900 політичних в'язнів, розпочати за посередництва ОБСЄ справжній діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством, який має привести до нових вільних і чесних президентських виборів у країні.
В іншій заяві влада Великої Британії оголосила про запровадження п'ятого пакета британських санкцій проти Мінська, причому обмеження "акуратно діють проти режиму Лукашенка з мінімізацією впливу на простих жителів Білорусі".
Зокрема, під санкції потрапило ВАТ "Білоруськалій", яке, за версією Лондона, є "основним джерелом прибутків та іноземної валюти для режиму Лукашенка". Крім цього, санкції запроваджують проти восьми фізичних осіб, включно з "п'ятьма пропагандистами, які відіграють ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі", та двома представниками судової системи.
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Шукаць сяброў сярод маскоўскіх подсцілак? Пораху прасралі яны.
щас красно-коричневые людоеды, получат несокрушимую,скоординированную озабоченность
Главный источник валюты Беларуси - кремль.
Всё остальное несущественно - наймут других пропагандистов.
Вот в этом и есть стратегическая ошибка Запада с 2014 года. Никакие точечные санкции не являются эффективными в этой части планеты. Тот полицейский, судья, пропагандист в ту Европу может и так не ездил (в рф запрещено силовикам выезжать, например). А если и ездил, то переживёт это ограничение. А если и не переживёт, то Луке и путе - пофиг.
Санкции должны быть только секторальными, только зубодробильными, только ядрёными.
Типа "закрытие границ", запрет на внешнеэкономические операции с этой страной, депортация граждан этой страны отовсюду (или сдавайте паспорта), разрыв всех дипотношений, заморозка всех средств как государства, так и все предприятий с государственным участием, запрет транзита, отключение СВИФТа и так далее.
Что-то такое, чтобы там через полгода траву есть только осталось - иначе те же россияне не поймут. Они же ржут, мол "За то, что мы отжали Крым, 200 людям объявили об отмене виз в ЕС и США - ха-ха-ха-ха-ха, мы такую цену готовы платить. Давайте мы отожмём всю Украину, а вы нам за это 100.000 человек визы закройте - ха-ха-ха-ха-ха . . .".
Большинство беларусов любят хутина и считают московитом братским народом или даже одним с собой народом.
Мне интересно - делал ли кто соцопросы как относятся беларусы к этим санкциям Запада.
И не обозлятся ли они на Запад и в связи с этим не захотят ли они стать рашкинским округом?
Думаю, что Запад ведет себя очень не продумано по отношению к Беларуси.