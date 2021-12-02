Зеленський обговорив із Трюдо безпекові питання та поглиблення українсько-канадського співробітництва

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що український народ постійно відчував та відчуває щиру підтримку з боку дружньої Канади.

"Це особливо важливо й помітно протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ", - наголосив Зеленський і подякував Трюдо за послідовну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Президент також докладно поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на кордонах нашої держави та наголосив на важливості того, що в цей час з візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

"Лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти. У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що президент та прем'єр-міністр обговорили шляхи подальшого залучення Канади до діяльності "Кримської платформи".

Співрозмовники також обмінялися думками щодо перспектив лібералізації візового режиму для громадян України, необхідності розширення Угоди про вільну торгівлю та важливості подальшої тісної координації щодо притягнення до відповідальності винних у збиванні літака рейсу PS752.

Зеленський також висловив подяку Трюдо за нещодавню заяву у зв'язку із роковинами Голодомору.