Зеленский обсудил с Трюдо вопросы безопасности и углубления украинско-канадского сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу президента.

Зеленский отметил, что украинский народ постоянно чувствовал искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Президент также подробно проинформировал премьер-министра о ситуации на границах нашего государства и подчеркнул важность того, что в настоящее время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

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"Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Была отмечена важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности "Крымской платформы".

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Собеседники также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации по привлечению к ответственности виновных в уничтожении самолета рейса PS752.

Зеленский также выразил благодарность Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.