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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Канада (1889) Трюдо Джастин (247)

Зеленский обсудил с Трюдо вопросы безопасности и углубления украинско-канадского сотрудничества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с Трюдо вопросы безопасности и углубления украинско-канадского сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу президента.

Зеленский отметил, что украинский народ постоянно чувствовал искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Президент также подробно проинформировал премьер-министра о ситуации на границах нашего государства и подчеркнул важность того, что в настоящее время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

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"Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Была отмечена важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности "Крымской платформы".

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Собеседники также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации по привлечению к ответственности виновных в уничтожении самолета рейса PS752.

Зеленский также выразил благодарность Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.
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Топ комментарии
+3
Україна жадає повернення окупованих територій, звільнення своїх полонених синів, перемоги над ордою...
Натомість наркоман готує повну капітуляцію - перемовини з нашими вбивцями.
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02.12.2021 22:50
+1
Вавочка, де ж анонсований тобою переворот.
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02.12.2021 22:36
+1
Точно. Только куда более вредный, т.к. с энтузиазмом убивает канадское общество и экономику...
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03.12.2021 08:07
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Вавочка, де ж анонсований тобою переворот.
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02.12.2021 22:36 Ответить
Лапоть, зникни звідси.
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02.12.2021 22:56 Ответить
Україна жадає повернення окупованих територій, звільнення своїх полонених синів, перемоги над ордою...
Натомість наркоман готує повну капітуляцію - перемовини з нашими вбивцями.
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02.12.2021 22:50 Ответить
Забирай свого ***** і вали звідси.
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02.12.2021 22:59 Ответить
Столицу Канады уже выучил?
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02.12.2021 23:03 Ответить
Канадії, як він писав.
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02.12.2021 23:10 Ответить
Трюдо такой же бесполезный персонаж как и Зеленский!!
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02.12.2021 23:13 Ответить
Точно. Только куда более вредный, т.к. с энтузиазмом убивает канадское общество и экономику...
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03.12.2021 08:07 Ответить
 
 