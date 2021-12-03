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Україна не становить загрози для Росії, єдина загроза - агресія РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Україна не становить загрози для Росії, єдина загроза - агресія РФ, - Блінкен

Єдина загроза - це загроза агресії Росії, що виникла знову щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Незважаючи на широкомасштабну пропагандистську кампанію, Україна в жодному вигляді не становить загрози для Росії, вона й не шукає шляхів для конфронтації", - сказав він.

За словами Блінкена, "єдина загроза - це загроза агресії Росії, що виникла знову щодо України".

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Автор: Богдан Гуньковський
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1. Мы за безопасность АЭС можем и не ответить(кацапы ракетчики еще те, а у нас ПРО.... нетути)
2. Че мы еще не в НАТО?

(выбрать 1, один, не Один, а один и не два, вариант)
Зеля, ау? А, это Елдак, или кто там, Кротокрыс?
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03.12.2021 10:23 Відповісти
 
 