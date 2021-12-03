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Новини Економіка
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ДТЕК (547) Гарантований покупець (45)

Активи посадовців уряду можуть арештувати через блокування грошей із "зелених" єврооблігацій, - юристи

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Активи посадовців уряду можуть арештувати через блокування грошей із

Члени Кабінету Міністрів та посадові особи ДП "Гарантований покупець" можуть бути позбавлені волі за підтвердження факту тяжких злочинів, які стали результатом зупинки виплат коштів від "зелених" єврооблігацій та дискримінації окремих виробників в питанні оплати накопичених боргів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист лондонської юридичної фірми BCL Solicitors, яка захищає інтереси компанії "ДТЕК ВДЕ".

"Англійські юристи "ДТЕК ВДЕ" вважають, що в діях посадових осіб "Гарантованого покупця" та членів Кабінету Міністрів України наявні ознаки злочинів за правом Англії", - говориться в листі.

Зокрема, фірма направила листа до "Гарантованого покупця", Кабміну, "Укренерго", Міністерства енергетики та Офісу президента, в якому повідомила про наявність ознак складу злочину за англійським правом у діях осіб, відповідальних за рішення та поведінку "Гарантованого покупця" (в тому числі, Вадима Улиди), членів Кабміну.

Як зазначається,  йдеться про такі злочини: заволодіння злочинним майном (ст. 329 Закону про злочинні доходи 2002 року); відмивання грошей (ст. 328 Закону про злочинні доходи 2002 року); неправдива або оманлива заява (ст. 89 Закону про фінансові послуги 2012 року); шахрайство шляхом неправдивого представлення (ст. 2 Закону про шахрайство 2006 року); шахрайство шляхом зловживання службовим становищем (ст. 4 Закону про шахрайство 2006 року).

"Наведені злочини є тяжкими, за якими передбачено покарання у вигляді значних строків позбавлення волі", - підкреслюють юристи.

За англійським правом злочини, пов’язані з відмиванням грошей та передбачені Законом про злочинні доходи 2002 року, мають екстериторіальну дію - тобто, застосовуватимуться до поведінки, яка має місце в Україні, навіть якщо в Англії не було вчинено жодних дій, які становлять склад злочину. Водночас, на думку англійських адвокатів, кожен із наведених злочинів, з огляду на фактичні обставини, може розслідуватися правоохоронними органами Англії.

"У тому разі, якщо "Гарантований покупець" негайно не здійснить оплату 3,04 млрд грн на користь "ДТЕК ВДЕ", англійські адвокати ДТЕК звернуться до Міської поліції Лондона, Управління фінансового контролю Сполученого Королівства (Financial Conduct Authority) та Управління з питань серйозного шахрайства Сполученого Королівства (Serious Fraud Office) для розслідування наведених злочинів і притягнення винних осіб до відповідальності", - зазначається в листі.

Також повідомляється, що із початку розслідування активи всіх осіб, дії яких будуть розслідуватися, можуть бути арештові, при цьому застосовані правоохоронними органами Англії арешти та обмеження мають міжнародну дію.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу  коштів єврооблігацій.
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Топ коментарі
+2
одним пострілом двух зайців
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03.12.2021 17:00
+2
"за правом Англии"
Ахметов вокруг себя дебилов собрал.
Для какого электората эта туфта?!
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03.12.2021 17:08
+2
Не двух, а п"ять
1. ДП "Гарантований покупець"
2. Кабмін
3. "Укренерго"
4. Міністерство енергетики
5. Офіс президента
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03.12.2021 17:42
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одним пострілом двух зайців
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03.12.2021 17:00 Відповісти
Не двух, а п"ять
1. ДП "Гарантований покупець"
2. Кабмін
3. "Укренерго"
4. Міністерство енергетики
5. Офіс президента
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03.12.2021 17:42 Відповісти
"за правом Англии"
Ахметов вокруг себя дебилов собрал.
Для какого электората эта туфта?!
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03.12.2021 17:08 Відповісти
Ты фамилии не перепутал в этой драчке? Я про дебилов.
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03.12.2021 19:55 Відповісти
але є одна маленька деталь, яка на жаль трохи псує зловтіху.
Це ж буде як з Лазаренком - *** крадуть гроші тут, в Україні, а от заарештовують їх рахунки ТАМ, і там же грошики наші і залишаться, і ніяких шансів їх повернути не буде, адже по їх поняттях всьо ок, "місцеві" англійські канторки не змогли забрати шалені бабки які було видурено з хахлів, то ж вони заберуть ті бабки які місцеві вельможі ******** у більш грубий спосіб.
1в1 кейс Лазаренко - *******, з'їбався, там з нього все витрусили, і все. Для України це 100% втрачені бабки, а так ну "вор у вора украл", то ж їх руки чисті.
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03.12.2021 18:00 Відповісти
Ну, ми не знаємо на кого особисто буде накладено арешт. Може персонально. Але навіть, якщо і не так, то 73% повинні платити із своїх зарплат і пенсій. Так що у міф про невинуватість мудрого народу я не вірю.
Звісно, що постраждають і інші 27%, а тут нікуди не подінешся.
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03.12.2021 18:13 Відповісти
Кое-кому многолетний должок начал возвращать!
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03.12.2021 20:09 Відповісти
Ну, що сьогодні вийде в етер у 21:00 Свобода слова Шустера на каналі Україна 24, чи СБУ з ДБР візьмуть штурмом телестудію
Музей уже штурмували, тепер пора ТВ-студію
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03.12.2021 18:07 Відповісти
Хуг правой от Ахметова. Шмыгали, бегом за памперсами!
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03.12.2021 19:53 Відповісти
ОБС в действии?
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03.12.2021 20:07 Відповісти
по мнению зе инвестор - это тот кто вкладывает сюда бабки и на этом все... про вторую часть им в трускавце не рассказали. но после такого кидалова никто сюда деньги уже не понесет
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03.12.2021 21:42 Відповісти
ага вот так и учат идиотов, что договора надо соблюдать, и воровать - не хорошо
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03.12.2021 22:58 Відповісти
Да вы что, серьёзно??? А за то, что Ахмэт должен государству Украина 2 лярда гривен ещё с 2019 года по"законам Лондона" никакой ответственности? Что там говорят эти "юристы"?
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03.12.2021 20:25 Відповісти
А при чем тут Ахметов? Ахметова там не было! Любой эксперт вам скажет, что любому думающему человеку это понятно.
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03.12.2021 20:30 Відповісти
кто такой ахметка?
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03.12.2021 20:38 Відповісти
А конкретніше? Посилання, будь ласка , дайте.
Якщо так, то через суд нехай вимагають.
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04.12.2021 00:15 Відповісти
Наглость, конечно, зашкаливает.
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03.12.2021 20:41 Відповісти
наглость это Гарантований покупець, который ниче не гарантирует )
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03.12.2021 21:43 Відповісти
ха, карточный шулер Ахметка угрожает государству Украина городской полицией Лондона. Анекдот.
Сначала верни украденное в мозолистые пролетарские руки
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03.12.2021 23:48 Відповісти
ТКарти, то були колись. А тепер Високий Лондонський суд поарештовує майно України за кордоном, от то буде анекдот
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04.12.2021 00:13 Відповісти
Хоча, може Суд лондонські квартири Зеленського, Шефіра та ін. кварталівців реквізувати на користь СКМ
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04.12.2021 00:18 Відповісти
Ой. Как только Ахметову на яйцо наступили, так оказалось, что украинского чиновника можно привлечь по английскому суду. Так, может, ну их, украинские, а? Сразу в Англию или Нидерланды, по итогу - и быстрее, и дешевле , и эффективнее.
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05.12.2021 15:31 Відповісти
 
 