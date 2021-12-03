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Швейцарія з 6 грудня посилює карантинні обмеження через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарія з 6 грудня посилює карантинні обмеження через COVID-19

З понеділка, 6 грудня, Швейцарія посилює карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. Також влада закликає громадян працювати з дому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише The Guardian, у п'ятницю, 3 грудня, уряд Швейцарії оголосив про більш жорсткі заходи боротьби з коронавірусом, оскільки країна не хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанту "Омікрон".

Уряд заявив, що країна розширить вимоги про носіння масок та надання сертифікатів, які підтверджують, що людина вакцинована або вилікувалась від вірусу. Маски доведеться носити у приміщенні, де потрібен сертифікат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарці на референдумі підтримали закон про дію в країні COVID-сертифікатів

Уряд також закликав людей по можливості працювати з дому. А на заходи та в громадські місця буде дозволено доступ лише тим, хто пройшов вакцинацію чи одужав.

Такі заходи набудуть чинності 6 грудня і діятимуть до 24 січня.

"Федеральна рада зараз оцінює ситуацію як дуже критичну. Поява варіанту "Омікрон" також ставить нові завдання у відповідь на пандемію", - йдеться у заяві уряду.

За даними Федерального управління охорони здоров'я, у Швейцарії вже було підтверджено три випадки варіанту "Омікрон".

Також читайте: Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+7
Вже дивлюсь, як дешевий серіал із висмоктаним з пальця сюжетом.
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03.12.2021 17:55
+3
А у нас самый большой в Европе вертеп на Софиевке! Шах и мат вам глупые швейцарцы!
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03.12.2021 17:16
+3
грузите тамифлю бочками
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03.12.2021 17:21
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А у нас самый большой в Европе вертеп на Софиевке! Шах и мат вам глупые швейцарцы!
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03.12.2021 17:16 Відповісти
Окуєть , яке досягнення
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03.12.2021 19:25 Відповісти
Орест, из твоей версии вытекает следующее - швейцарцы богатые оттого что глупые? Ты то сам как чувствуешь себя? ты вообще умный или глупый?
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03.12.2021 20:01 Відповісти
Шарль, ти пишеш мені, а не Оресту
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03.12.2021 20:17 Відповісти
Вибач, був неуважним. Це все пиво та п'ятниця винні.
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03.12.2021 20:27 Відповісти
Розумію
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03.12.2021 20:32 Відповісти
грузите тамифлю бочками
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03.12.2021 17:21 Відповісти
"оскільки країна не хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанту "Омікрон""
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03.12.2021 17:25 Відповісти
Якщо через ТРИ випадки (раз вереску нема, значить, ці вибрані хворі сидять вдома, не в шпиталі - що чудово - , але це називають дуже критичною ситуацією в країні, то питань до "борців" взагалі нема.
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03.12.2021 17:49 Відповісти
Вже дивлюсь, як дешевий серіал із висмоктаним з пальця сюжетом.
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03.12.2021 17:55 Відповісти
До Різдва хочуть призупинити захворюваність, молодці. А зато у нас вертеп планується знатний.
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03.12.2021 18:22 Відповісти
Нема слів....
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03.12.2021 19:15 Відповісти
А бабця Беня має зелений міжнародний ковід-сертифікат? Бо коли повезуть її у швейцарську прокуратуру - можуть виникнути проблеми
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03.12.2021 19:24 Відповісти
Я думаю, що просто поміркові і спокійні швейцарці не хочуть, щоб різдвяні свята їм спаскудили нувориші-жиди з кацапії і з багатостраждальної неньки
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03.12.2021 19:30 Відповісти
Правильно делают швейцарцы! Ибо не фуй в карантин шастать! Ещё им осталось в рождеств с пьяными кацапами в Альпах бодаться…
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03.12.2021 20:04 Відповісти
Просто следуют сценарию, по которому следует, в итоге, уничтожить "нечистых". Адольф Алоизович был хорошим учителем, много учеников вырастил.
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03.12.2021 23:06 Відповісти
 
 