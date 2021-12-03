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Швейцария с 6 декабря ужесточает карантинные ограничения из-за COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцария с 6 декабря ужесточает карантинные ограничения из-за COVID-19

С понедельника, 6 декабря, Швейцария ужесточает карантинные ограничения в связи с распространенияем COVID-19. Также власти призывают граждан работать из дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Як пишет The Guardian, в пятницу, 3 декабря, правительство Швейцарии объявило о более жестких мерах по борьбе с коронавирусом, по скольку страна хочет сдержать всплеск инфекций и появление варианта "Омикрон".

Правительство заявило, что страна расширит требования о ношении масок и предоставлении сертификатов, подтверждающих, что человек вакцинирован или вылечился от вируса. Маски придется носить в помещении, где требуется сертификат.

Правительство также усилило призыв к людям работать из дома. А на мероприятия и в общественные места будет разрешен доступ только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел.

Читайте также: Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

Такие меры вступят в силу 6 декабря и будут действовать до 24 января.

"Федеральный совет в настоящее время оценивает ситуацию как очень критическую. Появление варианта "Омикрон" также ставит новые задачи в ответ на пандемию", - говорится в заявлении правительства.

По данным Федерального управления здравоохранения, в Швейцарии уже были подтверждены три случая варианта "Омикрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - МИД
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Топ комментарии
+7
Вже дивлюсь, як дешевий серіал із висмоктаним з пальця сюжетом.
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03.12.2021 17:55
+3
А у нас самый большой в Европе вертеп на Софиевке! Шах и мат вам глупые швейцарцы!
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03.12.2021 17:16
+3
грузите тамифлю бочками
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03.12.2021 17:21
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А у нас самый большой в Европе вертеп на Софиевке! Шах и мат вам глупые швейцарцы!
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03.12.2021 17:16 Ответить
Окуєть , яке досягнення
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03.12.2021 19:25 Ответить
Орест, из твоей версии вытекает следующее - швейцарцы богатые оттого что глупые? Ты то сам как чувствуешь себя? ты вообще умный или глупый?
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03.12.2021 20:01 Ответить
Шарль, ти пишеш мені, а не Оресту
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03.12.2021 20:17 Ответить
Вибач, був неуважним. Це все пиво та п'ятниця винні.
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03.12.2021 20:27 Ответить
Розумію
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03.12.2021 20:32 Ответить
грузите тамифлю бочками
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03.12.2021 17:21 Ответить
"оскільки країна не хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанту "Омікрон""
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03.12.2021 17:25 Ответить
Якщо через ТРИ випадки (раз вереску нема, значить, ці вибрані хворі сидять вдома, не в шпиталі - що чудово - , але це називають дуже критичною ситуацією в країні, то питань до "борців" взагалі нема.
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03.12.2021 17:49 Ответить
Вже дивлюсь, як дешевий серіал із висмоктаним з пальця сюжетом.
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03.12.2021 17:55 Ответить
До Різдва хочуть призупинити захворюваність, молодці. А зато у нас вертеп планується знатний.
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03.12.2021 18:22 Ответить
Нема слів....
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03.12.2021 19:15 Ответить
А бабця Беня має зелений міжнародний ковід-сертифікат? Бо коли повезуть її у швейцарську прокуратуру - можуть виникнути проблеми
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03.12.2021 19:24 Ответить
Я думаю, що просто поміркові і спокійні швейцарці не хочуть, щоб різдвяні свята їм спаскудили нувориші-жиди з кацапії і з багатостраждальної неньки
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03.12.2021 19:30 Ответить
Правильно делают швейцарцы! Ибо не фуй в карантин шастать! Ещё им осталось в рождеств с пьяными кацапами в Альпах бодаться…
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03.12.2021 20:04 Ответить
Просто следуют сценарию, по которому следует, в итоге, уничтожить "нечистых". Адольф Алоизович был хорошим учителем, много учеников вырастил.
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03.12.2021 23:06 Ответить
 
 