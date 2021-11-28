Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов
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Швейцарцы на референдуме в воскресенье, 28 ноября, поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты. Согласно прогнозам компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63 процента жителей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну", об этом информирует AFP.
Выносимый на референдум закон является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался против коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.
Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".
В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз, высказываемых противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.
Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и вызвать жестокую реакцию проигравшей стороны.
Пожалуйста, подождите...
котрі звинувачують швейцарців у покірності..
а можливо і не тупим,а просто кремлівським пропаГандонам..
ви путаєте з іншою нацією...точніше народом
Пригоди Ковіду,або Ковід: Остання надія.
Можна також відеогру збацати:LEGEND of COVID,або СOVID:RESURECTION.
Може якась студія захоче грошенят заробити,нехай звертаються,я їм сценарій напишу,за недорого.
https://aliexpress.ru/item/1005003324981064.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.7*************&algo_pvid=b6349a40-c3dd-4044-bf39-b0326b3f1f28&algo_expid=b6349a40-c3dd-4044-bf39-b0326b3f1f28-12&btsid=21135c3a16381761824175417e5910&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
...Він також не виключив того факту, що через появу нового штаму коронавірусу вакцинацію доведеться проводити щорічно.
...все тільки починаеться....
Он же там как свой ...
В этом есть смысл, да и шансов для появления олигархии нет.
Суть в том, что у этого некто, есть рычаги влияния на институции власти.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
На рождаемость, другие показатели.
Или непонимание, что корь и оспа - реальность,
а "ковид" - выдуман для постановки дебилов в стойло.
А привившиеся прежними уже не станут.
Их иммунитет надорван, и будет зависеть от новых "вакцин".
Бустерная перед сном.
И будет тебе счастье.
бо у швейцарців нічого не зміниться і за рік,і за 10-ть
И напомню.
Демократия это не правление большинства , а уважение прав меньшинства.
але ВИРІШУЄ більшість.
но остаться тяга к НАТО.
Потому доз 2, и ещё 1 контрольная.
Её называют "бустерная."
Нет доказательств, что Вич приводит к Спиду!
https://www.youtube.com/watch?v=KjkR5uf7GvU&ab_channel=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%92%D0%98%D0%A7%2F%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
Они делают себе любые документы, а вакцинироваться заставляют
всех остальных. И они знают для чего. Чтобы работали и не дёргались.
И вовремя дохли, чтобы их пенсия шла в доход.
И дети пойдут рождаться с масками на лице.