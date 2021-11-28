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Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

Швейцарцы на референдуме в воскресенье, 28 ноября, поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты. Согласно прогнозам компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63 процента жителей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну", об этом информирует AFP.

Выносимый на референдум закон является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался против коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.

Читайте также: Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии

Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".

В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз, высказываемых противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.

Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и вызвать жестокую реакцию проигравшей стороны.

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Топ комментарии
+17
У вменяемых людей по другому не бывает. Поэтому и живут как в Швейцарии, а не как в Раше.
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28.11.2021 18:45
+15
вменяемых???!!!! серьезно впервые вижу как люди свободные натягивают с усердием идиотов себе на шею вервку и ногами выбивают табурет..... хотя если они утвердили эвтанацзию то явно у Швейцарии в головках людей давно что то закоротило....
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28.11.2021 19:03
+13
Там вже всюди ліваки. Стають на коліна перед бандитами, на спортивних змаганнях,наприклад.Добробут зробили не ліваки, а ті хто вже повмирали, або на пенсії. І всі вони торгують з москалями, а московські олігархи поскупляли пів Європи.
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28.11.2021 19:01
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А що хтось думав,що буде по іншому?
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28.11.2021 18:26 Ответить
У вменяемых людей по другому не бывает. Поэтому и живут как в Швейцарии, а не как в Раше.
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28.11.2021 18:45 Ответить
Там вже всюди ліваки. Стають на коліна перед бандитами, на спортивних змаганнях,наприклад.Добробут зробили не ліваки, а ті хто вже повмирали, або на пенсії. І всі вони торгують з москалями, а московські олігархи поскупляли пів Європи.
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28.11.2021 19:01 Ответить
особливо тупим..

котрі звинувачують швейцарців у покірності..

а можливо і не тупим,а просто кремлівським пропаГандонам..

ви путаєте з іншою нацією...точніше народом
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28.11.2021 19:19 Ответить
Нічого я не плутаю.А москалі завжди були рабами.І москалів я не дивлюся і не слухаю.
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28.11.2021 20:11 Ответить
Ставати на коліна перед футбольними матчами,це що?
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28.11.2021 20:12 Ответить
Опять эта ********* набежала с криками, что остальные 37% то кацапы в Швейцарии! Ну не может свободный человек не хотеть в цифровой концлагерь! Теперь свободные люди это - рабы, а те на московии, что безропотно бояться рот открыть и выйти против этого всего - это и есть свободные думающие люди!
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29.11.2021 07:45 Ответить
У Швейцарії золотовалютний резерв більше вдвічі, ніж у Росії. А в Росії він, нажаль, дуже великий. Тож ще не відомо, хто кого може купити)
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28.11.2021 20:34 Ответить
Там резерв світовий,а не одної країни.Москалі купляють собі там власність і по тихеньку диктують умови.
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28.11.2021 20:38 Ответить
вменяемых???!!!! серьезно впервые вижу как люди свободные натягивают с усердием идиотов себе на шею вервку и ногами выбивают табурет..... хотя если они утвердили эвтанацзию то явно у Швейцарии в головках людей давно что то закоротило....
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28.11.2021 19:03 Ответить
Я сподівалася.
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28.11.2021 19:07 Ответить
интересно, как бы проголосовала Украина?
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28.11.2021 18:26 Ответить
(З чату антиваксів)
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28.11.2021 18:29 Ответить
Если у таких они пропадут насовсем это очень хорошо, нехер дегенератов плодить
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28.11.2021 18:32 Ответить
Огонь комент !!!) Респект !
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29.11.2021 01:17 Ответить
Все идет по плану. Начинается увеличение смертей привитых по всему миру. Чем это будут оправдывать? Правильно - новый штам с 50 мутациями ОМИКРОН. Для него типа будет нужна новая вакцинация. И будет еще больший охват прпивитых. И будет это продолжаться - пока НЕпривитых останется ок. 1 000 000 000. А дальше смотрите сами. ДумайТЕ.
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28.11.2021 19:54 Ответить
Магазинчик знайомого: власник і 3 продавці. 2 продавця привиті. Захворіли власник і непривитий продавець, обоє з пневмонією. Думай-те!
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28.11.2021 20:35 Ответить
Ви все врете, я приболел у миня естественный иммунитет!
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28.11.2021 23:03 Ответить
Місячні зникають після запліднення. Цікаво, хто у пані народиться?
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28.11.2021 21:18 Ответить
Пора вже зняти якийсь фільм,наприклад:

Пригоди Ковіду,або Ковід: Остання надія.

Можна також відеогру збацати:LEGEND of COVID,або СOVID:RESURECTION.

Може якась студія захоче грошенят заробити,нехай звертаються,я їм сценарій напишу,за недорого.
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28.11.2021 18:33 Ответить
та фільмів уже багато - і про уколи ..., і про таблеточки ....
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28.11.2021 18:35 Ответить
Але про сам ковід,як окремого персонажу,немає нічого.
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28.11.2021 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6oZLmvVHLHY
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28.11.2021 18:46 Ответить
Можна ще м'які дитячі іграшки, брелоки, принти на футболках та чашках і т.д... А якщо серйозно, не здивуюся якщо все це незабаром з'явиться.
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28.11.2021 18:37 Ответить
Ну і іграшки для дорослих.Я думаю,попит знайдуть.
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28.11.2021 18:39 Ответить
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28.11.2021 18:42 Ответить
Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, який отримав назву «омікрон». Він припустив, що цей штам може бути таким самим небезпечним як вірус *****.
...Він також не виключив того факту, що через появу нового штаму коронавірусу вакцинацію доведеться проводити щорічно.

...все тільки починаеться....
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28.11.2021 18:34 Ответить
Высший Разум прислал лекарство подлечить планету Земля от слишком расплодившихся вредителей
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28.11.2021 18:39 Ответить
Балдєю від швейцарців. Пряма демократія в дії.
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28.11.2021 18:40 Ответить
К подсчёту голосов Коломойский имел доступ ?
Он же там как свой ...
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28.11.2021 18:56 Ответить
У них, прямо как в древнегреческих полисах: любой серьезный вопрос, сразу на всенародное голосование!
В этом есть смысл, да и шансов для появления олигархии нет.
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28.11.2021 18:44 Ответить
Насчет олигархов не скажите. Гапром и его холуи всякие фирмы прокладки регистрировали именно в Швейцарии. Вспомните всякие Eural TransGas, Росукрэнерго, AllSeas и т.д.
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28.11.2021 18:51 Ответить
Так, суть понятия олигархия, заключается не в том, что в стране есть некто, у которого полно денег.
Суть в том, что у этого некто, есть рычаги влияния на институции власти.
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28.11.2021 18:57 Ответить
Я и об этом, всякие олигархи, а не только рашенские прокладки *****, любят регистрировать свои всякие мутные фирмы именно в Швейцарии, т.к. знают что их деньгам там абсолютно ничего не грозит, не взирая на запах их деньжат.
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28.11.2021 19:02 Ответить
Вот и живем мы не как Швейцария и в обозримом будущем и даже в раз 10 хуже жить не будем! А всё потому что в Швенйцарии дебилы меньшинство а у нас большинство!
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28.11.2021 18:56 Ответить
Так, щоб пересвідчитись у цьому достатньо почитати коментарі антиваксів на Цензорі. Ми ніколи не будемо жити так, як живуть у Швейцарії , наши дебіли для цього все зроблять.
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28.11.2021 19:15 Ответить
Закон и механизм референдума, было первым в списке того, что обещал избирателям Зеленый Гандон!!!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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28.11.2021 18:57 Ответить
Мечты, мечты. Где ваша сладость?
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28.11.2021 21:23 Ответить
Ну, посмотрим на экономику Швейцарии через год.
На рождаемость, другие показатели.
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28.11.2021 18:59 Ответить
А причем тут экономика швейцарцы просто привьются большинство а остальные там 10 процентов дебилов сильного влияния не окажут!
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28.11.2021 19:01 Ответить
Хорошее средство против дебилов. Резиновые пули и слезоточивый газ.
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28.11.2021 19:49 Ответить
Кто дебил, будет видно по деткам вакцинированных.
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28.11.2021 20:09 Ответить
Хм... Что ты дебил ты считаешь виноваты прививки от кори и оспы которые делали твоим родителям?!
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28.11.2021 21:05 Ответить
Хм... Дебил назвал меня дебилом - это дебильный комплимент ?
Или непонимание, что корь и оспа - реальность,
а "ковид" - выдуман для постановки дебилов в стойло.
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28.11.2021 22:20 Ответить
Хм.. А почему это ковид выдуман а оспа с корью нет? И как прививка меня поставит в стойло? Через чипы и вышки 5 джи?!
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28.11.2021 22:34 Ответить
Кстати зачем тебе чип вводить если ты постоянно шаришься со смартфоном?!
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28.11.2021 22:35 Ответить
Оспу и корь вылечили и жизнь стала прежней.
А привившиеся прежними уже не станут.
Их иммунитет надорван, и будет зависеть от новых "вакцин".
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28.11.2021 22:52 Ответить
Ого как страшно. Что ещё пан доктор медицинских наук нам расскажет? Кучка долfddов не закончивших бурсу рассуждают о вреде прививок. Это так увлекательно.
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28.11.2021 23:06 Ответить
Ну так прививайся - 2 доз утром и 2 вечером.
Бустерная перед сном.
И будет тебе счастье.
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28.11.2021 23:51 Ответить
Дык давно, я же не унылый дол@₽@б которому сложно осилить статистику и медицинские выкладки?
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29.11.2021 10:49 Ответить
Твою статистику наклеят тебе на крышку гроба.
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29.11.2021 12:58 Ответить
А прививки от оспы и крови имунитет не подрывают? А от ковида подрывает? Почему от ковида подрывает а от оспы нет?!
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29.11.2021 06:19 Ответить
Это все сложно для людей с исключительным иммунитетом. Их бережет лишняя хромосома.
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29.11.2021 10:50 Ответить
нецікаво..

бо у швейцарців нічого не зміниться і за рік,і за 10-ть
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28.11.2021 19:44 Ответить
через год можешь и не узнать
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29.11.2021 07:17 Ответить
отак діє цивілізована демократія
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28.11.2021 18:59 Ответить
Антивакси! Фассс!
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28.11.2021 19:07 Ответить
Жери протиінфарктні, вколи своїх котів і заткнись
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28.11.2021 20:40 Ответить
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28.11.2021 20:42 Ответить
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29.11.2021 03:03 Ответить
Страны мира движутся к псевдодемокраимческим диктатурам.
И напомню.
Демократия это не правление большинства , а уважение прав меньшинства.
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28.11.2021 19:32 Ответить
Демократия это не правление большинства , а уважение прав меньшинства.

але ВИРІШУЄ більшість.
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28.11.2021 19:45 Ответить
да это вообще ошибочная трактовка термина "демократия"
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28.11.2021 20:09 Ответить
Та собственно и что было ожидать если там большинство чипированных и их же опрашивают заставлять ли чипироваться остальных? Это всё равно шо опущенные будут решать надо ли опускать оставшихся.)
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28.11.2021 19:53 Ответить
каждый сотый больной ВИЧ, каждый 120 - туберкулезом... но что-то ***** никто не колет прививки поголовно от этих болячек... а тут тебе от КОВИДА не успел новый штамп появиться - на тебе новую дозу пфайзера наивный дурачок...и совершенно БЕСПЛАТНО!!!
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28.11.2021 20:06 Ответить
После одной дозы может пропасть желание в ЕС,
но остаться тяга к НАТО.
Потому доз 2, и ещё 1 контрольная.
Её называют "бустерная."
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28.11.2021 20:12 Ответить
Ты идиот! В Швейцарии нет туберкулёза от слова - совсем. Это болезнь стран 3-го мира. От вича нет привики и не было.
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28.11.2021 22:18 Ответить
Кэри Муллис - американский биохимик, изобретатель ПЦР тестa.
Нет доказательств, что Вич приводит к Спиду!
https://www.youtube.com/watch?v=KjkR5uf7GvU&ab_channel=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%92%D0%98%D0%A7%2F%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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29.11.2021 11:14 Ответить
Если провести опрос на тему пациенты больны или здоровы...в сумашедшем доме...одновременно среди пациентов и врачей...то результат будет примерно такой...как минимум 70 процентов скажут что они здоровы..
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28.11.2021 20:24 Ответить
поділили світ по національним паспортам, то поділять і по ковідним.... "Розділяй і володарюй" - тактика стара, як світ!
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28.11.2021 21:14 Ответить
На бутылке ты сможешь сидеть без паспорта вообще
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28.11.2021 22:08 Ответить
а що таке "сідЄть На БутИлкЄ"? Я ж не кацап, як ти, і не розбираюсь в цих москальських словосполученнях!
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29.11.2021 01:09 Ответить
от тебя боярой прет !
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29.11.2021 01:20 Ответить
В нас такий референдум проводити не можна...
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28.11.2021 22:08 Ответить
Система "ковидного" апартеида предназначена для дестабилизации общества и уничтожения его способности к самообороне. Натравить одну часть населения на другую - самый простой способ сделать страну уязвимой и неспособной сопротивляться иностранному вторжению.
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28.11.2021 22:12 Ответить
Номенклатура всех стран объединилась - вот что такое "ковид".
Они делают себе любые документы, а вакцинироваться заставляют
всех остальных. И они знают для чего. Чтобы работали и не дёргались.
И вовремя дохли, чтобы их пенсия шла в доход.
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28.11.2021 22:24 Ответить
А по-моему всё гораздо хуже. Атаке подверглись в подавляющем большинстве страны христианской цивилизации. Очевидно, "элиты" их полностью коррумпированы. Те кто провернул такую операцию, пока ещё на сцену не вышли, но, скажем, для взятия власти радикальными исламистами всё готово: их уже миллионы что во Франции, что в той же Москве, к примеру.
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28.11.2021 22:34 Ответить
Ковидобесы поздравляю у вас масочный
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28.11.2021 22:32 Ответить
Теперь швейцарцы будут трахаться только в масках.
И дети пойдут рождаться с масками на лице.
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28.11.2021 22:47 Ответить
так это 3-я мировая бро !)))
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29.11.2021 01:21 Ответить
 
 