Волонтерка Ганна Копотун потребує допомоги для боротьби з онкохворобою

Її діагноз - нейроендокринна пухлина. В Україні такі пухлини не лікують, але в Туреччині, де Ганні призначили наступний курс хіміотерапію, подібні хвороби долають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку Копотун.

"Знову хімія, але в цей раз дешевша - 1700$ вартість одного курсу. Важко і фізично, і морально, але потрібно рухатись далі. Я вдячна всім, хто поряд зі мною і з моєю родиною на протязі моєї боротьби з хворобою, хто підтримує, молиться, допомагає. Люблю безмежно!", - написала волонтерка.

Нагадаємо, навесні цього року Ганні поставили діагноз нейроендокринна пухлина. Це вид раку, який не лікується в Україні.

Картка Ганни Копотун

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