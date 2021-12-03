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Волонтерка Ганна Копотун потребує допомоги для боротьби з онкохворобою
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Її діагноз - нейроендокринна пухлина. В Україні такі пухлини не лікують, але в Туреччині, де Ганні призначили наступний курс хіміотерапію, подібні хвороби долають.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку Копотун.
"Знову хімія, але в цей раз дешевша - 1700$ вартість одного курсу. Важко і фізично, і морально, але потрібно рухатись далі. Я вдячна всім, хто поряд зі мною і з моєю родиною на протязі моєї боротьби з хворобою, хто підтримує, молиться, допомагає. Люблю безмежно!", - написала волонтерка.
Нагадаємо, навесні цього року Ганні поставили діагноз нейроендокринна пухлина. Це вид раку, який не лікується в Україні.
Картка Ганни Копотун
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показати весь коментар03.12.2021 19:25 Відповісти Мені подобається 13
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показати весь коментар03.12.2021 21:37 Відповісти Мені подобається 0
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