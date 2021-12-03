Волонтер Анна Копотун нуждается в помощи для борьбы с онкоболезнью
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Ее диагноз – нейроэндокринная опухоль. В Украине такие опухоли не лечат, но в Турции, где Анне назначили следующий курс химиотерапии, подобные болезни преодолевают.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу Копотун.
"Снова химия, но в этот раз дешевле - 1700$ стоимость одного курса. Трудно и физически, и морально, но нужно двигаться дальше. Я благодарна всем, кто рядом со мной и с моей семьей на протяжении моей борьбы с болезнью, кто поддерживает, молится, помогает. Люблю безгранично!", - написала волонтер.
Напомним, весной этого года Анне поставили диагноз нейроэндокринная опухоль. Это вид рака, который не лечится в Украине.
Карта Анны Копотун
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Чайка Київ
показать весь комментарий03.12.2021 19:25 Ответить Мне нравится 13
Asrarim Bobovixh b2ac1bde
показать весь комментарий03.12.2021 21:37 Ответить Мне нравится 0
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Есть мнение
показать весь комментарий03.12.2021 22:43 Ответить Мне нравится 0
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