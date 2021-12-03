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Новини Політика України
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Угорщина (1326) Зеленський (17428) Віктор Орбан (268)

Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

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"Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному. Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
щось погане передчуття. два фаната ху@ла((((
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03.12.2021 19:16
+6
УКРАЇНА буде ЗАВЖДИ!!!!!!! а воно здохне, хоч і пророком виявився таким, що Ванга з Нострадамусом курять в стороні.
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
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03.12.2021 19:56
+5
Біба і Боба.
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03.12.2021 19:20
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щось погане передчуття. два фаната ху@ла((((
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03.12.2021 19:16 Відповісти
отдали бы то что сделали при атаке Германии против совка.
сорри, но венгры наделали тут .... вот это не простим.
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03.12.2021 19:16 Відповісти
Біба і Боба.
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03.12.2021 19:20 Відповісти
- Пане президенте! Кажуть - ви збираєтеся балотуватися в президенти України на другий строк?

- Я ще не вирішив!

- Чому?

- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!

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03.12.2021 19:21 Відповісти
УКРАЇНА буде ЗАВЖДИ!!!!!!! а воно здохне, хоч і пророком виявився таким, що Ванга з Нострадамусом курять в стороні.
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
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03.12.2021 19:56 Відповісти
В дёсна целовались?
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03.12.2021 19:25 Відповісти
В піпєткі.
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03.12.2021 19:46 Відповісти
Т.е., Угорщина сознательно опустила пост Президента Украины.
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03.12.2021 19:43 Відповісти
Шо? Кемская волость? Забирайте, гос-во не обеднеет!
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03.12.2021 19:58 Відповісти
Президент Зеленский Молодец.К мнению Президента Зеленского прислушиваются все лидеры на международном уровне.
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03.12.2021 20:27 Відповісти
так! це найвеличніший лідор нашої епохи!
сяяння його величі забиває навіть велич расісі!
на коліна, раб, та цілуй пил його слідів!
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03.12.2021 20:35 Відповісти
Пєтровіч, іді спать уже.
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03.12.2021 20:39 Відповісти
а этот всё очко вылизывает...
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03.12.2021 20:40 Відповісти
Глубже, Петрович, глубже до прямой кишки вылизуй
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03.12.2021 21:20 Відповісти
привіт любимому путєну передав?
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03.12.2021 20:33 Відповісти
І вава чісто угорською мовою спитав того обрана: "А ти хто, мля?! І де мій єрмак з марахфєтом?!" Карочє, пєрєговори закінчилися на високій дипломатичній ноті РЕ! Впрочєм, як завжди...
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03.12.2021 20:34 Відповісти
Очередное унижение страны в исполнении клована.
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03.12.2021 20:47 Відповісти
Опущенный в своей собственной стране пообщался с опущенным в европейском союзе. Это прорыв! Гы.
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03.12.2021 20:49 Відповісти
Сподіваюся, що вони нюхнули за здоров'я Допьйоша Зеленського та побажали здоров'я малому- сімволу совєцької дружби двох презіків - фанатів *уйла!
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03.12.2021 20:52 Відповісти
Мабуть кокосик новий прибув.... Треба ж обговорить
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03.12.2021 22:14 Відповісти
Орбан передав Зеленському вказівки Кремля.
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03.12.2021 22:37 Відповісти
З ватажком ханте-мансі дуже важливо було поспілкуватися нашому наріку...)))
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04.12.2021 11:18 Відповісти
 
 