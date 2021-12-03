Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив Зеленський.
Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.
Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.
"Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному. Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.
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сорри, но венгры наделали тут .... вот это не простим.
- Я ще не вирішив!
- Чому?
- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
сяяння його величі забиває навіть велич расісі!
на коліна, раб, та цілуй пил його слідів!