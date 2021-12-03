Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Венгрии Орбаном
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – отметил Зеленский.
Президент отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.
Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.
"Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня. Глава государства пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.
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сорри, но венгры наделали тут .... вот это не простим.
- Я ще не вирішив!
- Чому?
- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
сяяння його величі забиває навіть велич расісі!
на коліна, раб, та цілуй пил його слідів!