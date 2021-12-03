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Новости Политика Украины
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Венгрия (1540) Зеленский (16530) Виктор Орбан (222)

Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Венгрии Орбаном

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Венгрии Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – отметил Зеленский.

Президент отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

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Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня. Глава государства пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
щось погане передчуття. два фаната ху@ла((((
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03.12.2021 19:16
+6
УКРАЇНА буде ЗАВЖДИ!!!!!!! а воно здохне, хоч і пророком виявився таким, що Ванга з Нострадамусом курять в стороні.
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
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03.12.2021 19:56
+5
Біба і Боба.
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03.12.2021 19:20
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Правила форума Совет форумчан
щось погане передчуття. два фаната ху@ла((((
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03.12.2021 19:16 Ответить
отдали бы то что сделали при атаке Германии против совка.
сорри, но венгры наделали тут .... вот это не простим.
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03.12.2021 19:16 Ответить
Біба і Боба.
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03.12.2021 19:20 Ответить
- Пане президенте! Кажуть - ви збираєтеся балотуватися в президенти України на другий строк?

- Я ще не вирішив!

- Чому?

- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!

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03.12.2021 19:21 Ответить
УКРАЇНА буде ЗАВЖДИ!!!!!!! а воно здохне, хоч і пророком виявився таким, що Ванга з Нострадамусом курять в стороні.
Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
все що він сказав, збулося на 100%.
жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
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03.12.2021 19:56 Ответить
В дёсна целовались?
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03.12.2021 19:25 Ответить
В піпєткі.
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03.12.2021 19:46 Ответить
Т.е., Угорщина сознательно опустила пост Президента Украины.
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03.12.2021 19:43 Ответить
Шо? Кемская волость? Забирайте, гос-во не обеднеет!
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03.12.2021 19:58 Ответить
Президент Зеленский Молодец.К мнению Президента Зеленского прислушиваются все лидеры на международном уровне.
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03.12.2021 20:27 Ответить
так! це найвеличніший лідор нашої епохи!
сяяння його величі забиває навіть велич расісі!
на коліна, раб, та цілуй пил його слідів!
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03.12.2021 20:35 Ответить
Пєтровіч, іді спать уже.
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03.12.2021 20:39 Ответить
а этот всё очко вылизывает...
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03.12.2021 20:40 Ответить
Глубже, Петрович, глубже до прямой кишки вылизуй
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03.12.2021 21:20 Ответить
привіт любимому путєну передав?
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03.12.2021 20:33 Ответить
І вава чісто угорською мовою спитав того обрана: "А ти хто, мля?! І де мій єрмак з марахфєтом?!" Карочє, пєрєговори закінчилися на високій дипломатичній ноті РЕ! Впрочєм, як завжди...
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03.12.2021 20:34 Ответить
Очередное унижение страны в исполнении клована.
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03.12.2021 20:47 Ответить
Опущенный в своей собственной стране пообщался с опущенным в европейском союзе. Это прорыв! Гы.
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03.12.2021 20:49 Ответить
Сподіваюся, що вони нюхнули за здоров'я Допьйоша Зеленського та побажали здоров'я малому- сімволу совєцької дружби двох презіків - фанатів *уйла!
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03.12.2021 20:52 Ответить
Мабуть кокосик новий прибув.... Треба ж обговорить
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03.12.2021 22:14 Ответить
Орбан передав Зеленському вказівки Кремля.
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03.12.2021 22:37 Ответить
З ватажком ханте-мансі дуже важливо було поспілкуватися нашому наріку...)))
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04.12.2021 11:18 Ответить
 
 