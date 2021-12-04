У результаті негоди знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події
Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 годину 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 118 та Івано-Франківська – 12)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС
За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
andrey pupkin ea0c262a
показати весь коментар04.12.2021 15:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...