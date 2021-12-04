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Вследствие непогоды обесточены 130 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 4 декабря вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 118, Ивано-Франковская - 12)", - говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.
По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
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andrey pupkin ea0c262a
показать весь комментарий04.12.2021 15:07 Ответить Мне нравится 0
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