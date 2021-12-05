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Новини Події Репресії в окупованому Криму
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Український політв'язень Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Криму, - Денісова

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Український політв'язень Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Криму, - Денісова

Український політв'язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 5 грудня написала у фейсбуці українська омбудсменка Людмила Денісова.

"Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму.

Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг", - підкреслила Денісова. 

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Вона наголосила, що такі дії адміністрації колонії суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалені Економічною та Соціальною Радою ООН  у 1955 році. 

Український омбудсмен закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

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Нагадаємо, що Андрій Захтей був затриманий на тимчасово окупованому півострові в серпні 2016 року.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів.
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Считаю , что эти факты надо регулярно предъявлять любителям раши - Меркель и Макрону.

а с новым канцлером Германии Бубочка ( пока он президент ) должен с первых минут выстроить доверительные отношения и ежедневно жаловаться на рашу.

СТУЧИТЕ - и ВАМ ОТКРОЮТ
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05.12.2021 11:35 Відповісти
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05.12.2021 11:39 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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05.12.2021 13:03 Відповісти
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05.12.2021 12:01 Відповісти
Боже, поможи
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05.12.2021 12:02 Відповісти
Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Симферополе. Источник: https://censor.net/ru/n3303419
Восхищаюсь стойкостью борца.
Насиров, Тимошенко и Саакашвили ржут с "идиота"
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05.12.2021 13:12 Відповісти
це той,який зустрічав в криму кацапів і ходив в береті морпєха? і дав покази на панова,а з якого переляку він політв*язень-не зрозумів
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05.12.2021 13:20 Відповісти
 
 