92% військових ЗСУ пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти COVID-19", - заявив очільник МОЗ.

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За його словами, наразі щепився майже увесь особовий склад ЗСУ. "Загалом майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини та 98% – однією", - підкреслив Ляшко.