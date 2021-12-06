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92% військових ЗСУ пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

92% військових ЗСУ пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти COVID-19", - заявив очільник МОЗ.

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За його словами, наразі щепився майже увесь особовий склад ЗСУ. "Загалом майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини та 98% – однією", - підкреслив Ляшко.
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Цікаво, а у разі мобілізації Ляшко своїм за..м закриватиме кордони. Чи лише вакцинованих призиватимуть???? Ну невакциновані ж люди ДРУГОГО СОРТУ, в правах їх обмежують, на Конституцію керовники чхають... То може нехай ці ОСОБІ що про себе думають як про людей ПЕРШОГО СОРТУ (щось доболі знайоме з історії 30-х 40-х і Германії) самі себе і захищають. НЕ МОЖЕ БУТИ ЛИШЕ ОБОВ'ЯЗКІВ БЕЗ ПРАВ! От як копняка під зад отримають, та припинять принижувати людей та ділити їх на сорти, тоді і інші підтягнуться????? Це до цього усе робиться з боку вельмимудрого лЯШКА?????
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06.12.2021 12:32 Відповісти
следующая афера от шлюшка и его кураторов - это изымание органов на донорство..
зачем молодых здоровых людей шмурдизировали? понятно, что это не от чумки..
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06.12.2021 12:58 Відповісти
 
 