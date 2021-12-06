92% військових ЗСУ пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
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Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку вакцинальної кампанії Збройні сили України показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти COVID-19", - заявив очільник МОЗ.
За його словами, наразі щепився майже увесь особовий склад ЗСУ. "Загалом майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини та 98% – однією", - підкреслив Ляшко.
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зачем молодых здоровых людей шмурдизировали? понятно, что это не от чумки..