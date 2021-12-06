Найближчим часом держкомісія розгляне виведення дев'яти регіонів із "червоної" зони, - МОЗ
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Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на COVID-19.
Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%.
"Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх ковідних ліжок", — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, найближчим часом Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання щодо виведення 9 регіонів із "червоної" в "жовту" зону епідемічної небезпеки.
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"Кварталовським" потрібно капусту збирати
Висновок - коронавірусна хвиля спадає, але колотись все одно треба