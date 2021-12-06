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МОЗ (3881) COVID-19 (18064)

Найближчим часом держкомісія розгляне виведення дев'яти регіонів із "червоної" зони, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом держкомісія розгляне виведення дев'яти регіонів із

Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%.

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"Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх ковідних ліжок", — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, найближчим часом Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання щодо виведення 9 регіонів із "червоної" в "жовту" зону епідемічної небезпеки.
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Топ коментарі
+6
а чому сенс якщо вже для помаранчової зони прийняли ті ж обмеження що і для червоної? Країна зебільного лохдауну
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06.12.2021 13:38
+2
От колотись якраз не треба. Якщо вже так кортить вкоротити собі віку, то краще вже повіситися або кинутися під поїзд - так значно менше будете мучитися.
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06.12.2021 14:07
+1
Ну, звісно. Передноворічні корпоративи - тож святе.

"Кварталовським" потрібно капусту збирати
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06.12.2021 13:46
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а чому сенс якщо вже для помаранчової зони прийняли ті ж обмеження що і для червоної? Країна зебільного лохдауну
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06.12.2021 13:38 Відповісти
А сенс у тому, що можна відрапортувати про чергове сезонне надковідомперемогівництво.
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06.12.2021 13:54 Відповісти
та невже - і яка такому " чуду" причина ....
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06.12.2021 13:39 Відповісти
Причина проста - насувається велике Буковелівництво.
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06.12.2021 13:58 Відповісти
а толку если ограничения в красной зоне переносят в желтую. В добавок без "аусвайс" из дома не выйти. В случае нарушения в отделение до выяснения личности. А так все хорошо прекрасная маркиза.
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06.12.2021 13:42 Відповісти
тю, чего так?! - я вот сегодня вышел, и все спокойно.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
А где "оранжевая" запропастилась...
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06.12.2021 13:43 Відповісти
Ну, звісно. Передноворічні корпоративи - тож святе.

"Кварталовським" потрібно капусту збирати
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06.12.2021 13:46 Відповісти
К Новому году вобще все ограничения снимут
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06.12.2021 13:56 Відповісти
Декабрь-Январь гуляем и на лыжах катаемся, в Феврале бьем рекорды и занимаем первые места...
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Ну правильно... Тут якраз вчасно "підкинули" посилення обмежень у жовтій зоні - тепер можна виводити регіони з червоної. Тільки який вже у цьому сенс?
Висновок - коронавірусна хвиля спадає, але колотись все одно треба
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06.12.2021 14:03 Відповісти
От колотись якраз не треба. Якщо вже так кортить вкоротити собі віку, то краще вже повіситися або кинутися під поїзд - так значно менше будете мучитися.
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06.12.2021 14:07 Відповісти
 
 