Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв військове звання генерал низці офіцерів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт голови держави.
Військове звання бригадного генерала присвоєно:
- полковнику ГЕРЕЗІ Дмитру Михайловичу — командувачу Сил підтримки Збройних Сил України;
- полковнику ДЕЛЯТИЦЬКОМУ Дмитру Євгеновичу — начальнику штабу — заступнику командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- полковнику ДРАПАТОМУ Михайлу Васильовичу — заступнику Командувача об’єднаних сил;
- полковнику КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- полковнику КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу — заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України;
- полковнику РОМАНОВУ Дмитру Олександровичу — начальнику штабу — заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України;
- полковнику ТРЕПАКУ Олександру Сергійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Президент також присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу КЛОЧКОВУ Владиславу Вікторовичу — начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.
Топ коментарі
+14 olele
показати весь коментар06.12.2021 21:24
+10 саша паламарчук
показати весь коментар06.12.2021 21:32
+7 Igor Nikitin 21bde899
показати весь коментар06.12.2021 22:03
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Будь ласка, зачекайте...
Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
иди жуй брюкву
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точно! Именно при папир еднике рахметов стал энергорабовладельцем страны, и творит, что захочет. Сейчас его пытаются "в чувство" привести - но петтингисты ядом плюются на эти действия...
Они ведь ИСТИННЫЕ штабисты))))
Про связистов и инженеров, Вам нечего рассказывать, один хрен не поймёте.
Вас личиком тыкнули в собственное дерьмо.
Так проверяйте, прежде чем рот раскрывать.
Если прислушиваться к мнению подобных представителей, можно затормозить карьеру очень многих. Потому что у нас любят разбрасываться лозунгами, прикрываясь собственным очешуительным мнением.
В результате, "так называемые генералы" и остальной офицерский корпус, на подобную шелупонь, внимания не обращают.
На мусор, времени нет.
Не обращайте на них внимания.
Кто, чем и когда занимался.
Так что, ничего нового, от ботодерьма, ждать не приходится.
Сколько приблизительно посудин и каких известно. Кто-нибудь знает за адмиралов?
на весь резиновый флот !
https://censor.net/ru/photo_news/3247171/ssha_pere
И за 8 (ВОСЕМЫ) лет войны отвоевали пядь нашей Земли ...
За какие заслуги.. перед страной.. Ну , да в окопах или на третьей линии ..
Мюлер - Айсману ...