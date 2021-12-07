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Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ

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Зеленський присвоїв військове звання

Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв військове звання генерал низці офіцерів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт голови держави.

Військове звання бригадного генерала присвоєно:

  1. полковнику ГЕРЕЗІ Дмитру Михайловичу — командувачу Сил підтримки Збройних Сил України;
  2. полковнику ДЕЛЯТИЦЬКОМУ Дмитру Євгеновичу — начальнику штабу — заступнику командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  3. полковнику ДРАПАТОМУ Михайлу Васильовичу — заступнику Командувача об’єднаних сил;
  4. полковнику КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  5. полковнику КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу — заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України;
  6. полковнику РОМАНОВУ Дмитру Олександровичу — начальнику штабу — заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України;
  7. полковнику ТРЕПАКУ Олександру Сергійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Президент також присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу КЛОЧКОВУ Владиславу Вікторовичу — начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
bamr@bamr69



Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
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06.12.2021 21:24
+10
нове паганяло пісюаніста: Задрот-пєрєварот.
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06.12.2021 21:32
+7
звания не за заслуги а к празднику, совок гребаный, как был в башках так и остался
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06.12.2021 22:03
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06.12.2021 21:18 Відповісти
Копитан.
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06.12.2021 22:00 Відповісти
Нам нужно еще пять маршалов и три генералиссимуса ....чтоб москали боялись!
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06.12.2021 22:20 Відповісти
bamr@bamr69



Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
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06.12.2021 21:24 Відповісти
пруфы
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06.12.2021 21:24 Відповісти
Вот они🖕
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06.12.2021 21:55 Відповісти
балабол лапотник
иди жуй брюкву
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06.12.2021 22:25 Відповісти
А что это? Ты упарываешься этим?
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06.12.2021 23:00 Відповісти
Вот мудило нацарювал !
--------------------------------
точно! Именно при папир еднике рахметов стал энергорабовладельцем страны, и творит, что захочет. Сейчас его пытаются "в чувство" привести - но петтингисты ядом плюются на эти действия...
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07.12.2021 09:53 Відповісти
баканова і єрмака забув.
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06.12.2021 21:24 Відповісти
Дніпро переміг чорноморець. Я повернувся!
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06.12.2021 21:28 Відповісти
нове паганяло пісюаніста: Задрот-пєрєварот.
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06.12.2021 21:32 Відповісти
награждены одни "штабисты" - паркетные генералы... видимо, за разработанные планы отступления и стояния на месте.
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06.12.2021 21:40 Відповісти
А может Вы самостоятельно найдёте информацию про Драпатого, Делятицкого, Трепака, Клочко?
Они ведь ИСТИННЫЕ штабисты))))
Про связистов и инженеров, Вам нечего рассказывать, один хрен не поймёте.
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06.12.2021 22:02 Відповісти
ну, извините... куда уж нам до вам...
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06.12.2021 22:06 Відповісти
А что же Вы так, в обижульки прикинулись.
Вас личиком тыкнули в собственное дерьмо.
Так проверяйте, прежде чем рот раскрывать.
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06.12.2021 22:12 Відповісти
вы знаете, для меня уже показатель то, что эти так называемые "генералы" берут награду от врага-предателя. любой порядочный человек просто побрезговал бы брать что то из рук Зеленского. так что утри дерьмо на своих губах, и пойди научись хорошим манерам.
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07.12.2021 00:34 Відповісти
Мадам-моралистка, не имеет понятия что такое кадровая политика и кадровый рост.
Если прислушиваться к мнению подобных представителей, можно затормозить карьеру очень многих. Потому что у нас любят разбрасываться лозунгами, прикрываясь собственным очешуительным мнением.
В результате, "так называемые генералы" и остальной офицерский корпус, на подобную шелупонь, внимания не обращают.
На мусор, времени нет.
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07.12.2021 08:18 Відповісти
Клочков бывший комбриг 93-й бригады "Холодный Яр" . Штабным его может назвать только человек далекий от армии, он боевой полковник , причем весьма достойный и лично я рад за него , а то что его повысил Зеленский это дело десятое , поскольку служит он не президенту а народу Украины
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07.12.2021 11:20 Відповісти
Ботоговно, пробздело и заткнулось.
Не обращайте на них внимания.
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08.12.2021 10:22 Відповісти
Главное управление морально-психологического обеспечения...😧
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06.12.2021 21:54 Відповісти
ну якщо великий та жахливий ЗЕ вважає що людина яка займається моральпсихологічною підготовкою має бути генерал-майором, то яке звання має мати ком роти чи ком бат? на яких все. і те ж саме що у генерала + стройова,+ бойова,+ технічна +матер,яльна +фізична, +продовольча та ще хрен знає яка підготовка, а головне, особовий склад. у генерала, ні...уя цього нема, крім службового авта з водієм та всього безкоштовного. і в кінці робочого дня він прибрав робоче місце (витер морду) подумав, що він піднімав важче свого члена і поїхав додому. все!!
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06.12.2021 21:54 Відповісти
И создать из этих паркетных хенералов отдельную бригаду "им. 95 квартала" и отправить на передовую
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06.12.2021 21:57 Відповісти
Ну хоть фамилии, проверьте.
Кто, чем и когда занимался.
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06.12.2021 22:04 Відповісти
А где вы там паркетных генералов видите?
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06.12.2021 22:06 Відповісти
Некоторым, нужно просто пёрднуть, не вдаваясь в подробности.
Так что, ничего нового, от ботодерьма, ждать не приходится.
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06.12.2021 22:26 Відповісти
От бовдур.....ти хоть погугли хто це такі,а потім виперди кидай
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07.12.2021 15:32 Відповісти
звания не за заслуги а к празднику, совок гребаный, как был в башках так и остался
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06.12.2021 22:03 Відповісти
бригадный командармофельдмаршал 66 ранга
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06.12.2021 23:05 Відповісти
Кожен генерал повинен керувати своєю армією, інакше нафіга Україні генерали без армій??? Хтось знає скільки в Україні генералів??? і скільки маємо армій на тих генералів??? + зарплат, премій, виплат до свят, отпускні і тд. і тп.??? Це усе теж витрати на нашу Українську армію. Поки генералів з їх сім'ями забезпечать, коштів солдатам на патрони не вистачає.
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06.12.2021 23:09 Відповісти
Открою вам тайну. Генералы разные бывают. И не только для командования армиями.
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07.12.2021 12:09 Відповісти
Вот это попали полковники в историю. Будут внукам рассказывать, как клоун им генерала присвоил.
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06.12.2021 23:49 Відповісти
Похоже в случае войны у нас сплошные генералы будут воевать. В Украине не только деградация и обесценивание высшего образования, тут ещё налицо и инфляция воинских званий.
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07.12.2021 00:03 Відповісти
А сколько адмиралов на украинском флоте?
Сколько приблизительно посудин и каких известно. Кто-нибудь знает за адмиралов?
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07.12.2021 02:01 Відповісти
52
на весь резиновый флот !
https://censor.net/ru/photo_news/3247171/ssha_pere

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08.12.2021 11:34 Відповісти
Ничего себе
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08.12.2021 21:23 Відповісти
Генералов надо давать только фронтовикам,а то опять наплодят толпы паркетных лампасников.
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07.12.2021 07:05 Відповісти
вот и прекрасно.
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07.12.2021 08:29 Відповісти
А , что мы взяли Москву или Севастополь ?

И за 8 (ВОСЕМЫ) лет войны отвоевали пядь нашей Земли ...

За какие заслуги.. перед страной.. Ну , да в окопах или на третьей линии ..

Мюлер - Айсману ...
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07.12.2021 15:41 Відповісти
 
 