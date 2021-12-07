Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв військове звання генерал низці офіцерів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт голови держави.

Військове звання бригадного генерала присвоєно:

полковнику ГЕРЕЗІ Дмитру Михайловичу — командувачу Сил підтримки Збройних Сил України; полковнику ДЕЛЯТИЦЬКОМУ Дмитру Євгеновичу — начальнику штабу — заступнику командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України; полковнику ДРАПАТОМУ Михайлу Васильовичу — заступнику Командувача об’єднаних сил; полковнику КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України; полковнику КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу — заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України; полковнику РОМАНОВУ Дмитру Олександровичу — начальнику штабу — заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України; полковнику ТРЕПАКУ Олександру Сергійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Президент також присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу КЛОЧКОВУ Владиславу Вікторовичу — начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.