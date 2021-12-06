Зеленский присвоил воинское звание "бригадный генерал" семи полковникам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил воинское звание генерал ряду офицеров ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Воинское звание бригадного генерала присвоено:

полковнику ГЕРЕГЕ Дмитрию Михайловичу - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины; полковнику ДЕЛЯТИЦКОМУ Дмитрию Евгеньевичу - начальнику штаба - заместителю командующего морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; полковнику ДРАПАТОМУ Михаилу Васильевичу - заместителю Командующего объединенными силами; полковнику КИРИЛЕНКО Александру Николаевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; полковнику КУЧЕРЕНКО Виктору Витальевичу - заместителю начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины; полковнику РОМАНОВУ Дмитрию Александровичу - начальнику штаба - заместителю командующего Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины; полковнику ТРЕПАКУ Александру Сергеевичу – начальнику штаба – заместителю командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Президент также присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Клочкову Владиславу Викторовичу - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

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