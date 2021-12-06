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Зеленский присвоил воинское звание "бригадный генерал" семи полковникам ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский присвоил воинское звание

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил воинское звание генерал ряду офицеров ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Воинское звание бригадного генерала присвоено:

  1. полковнику ГЕРЕГЕ Дмитрию Михайловичу - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины;
  2. полковнику ДЕЛЯТИЦКОМУ Дмитрию Евгеньевичу - начальнику штаба - заместителю командующего морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
  3. полковнику ДРАПАТОМУ Михаилу Васильевичу - заместителю Командующего объединенными силами;
  4. полковнику КИРИЛЕНКО Александру Николаевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  5. полковнику КУЧЕРЕНКО Виктору Витальевичу - заместителю начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины;
  6. полковнику РОМАНОВУ Дмитрию Александровичу - начальнику штаба - заместителю командующего Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины;
  7. полковнику ТРЕПАКУ Александру Сергеевичу – начальнику штаба – заместителю командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Президент также присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Клочкову Владиславу Викторовичу - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

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Топ комментарии
+14
bamr@bamr69



Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
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06.12.2021 21:24
+10
нове паганяло пісюаніста: Задрот-пєрєварот.
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06.12.2021 21:32
+7
звания не за заслуги а к празднику, совок гребаный, как был в башках так и остался
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06.12.2021 22:03
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06.12.2021 21:18 Ответить
Копитан.
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06.12.2021 22:00 Ответить
Нам нужно еще пять маршалов и три генералиссимуса ....чтоб москали боялись!
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06.12.2021 22:20 Ответить
bamr@bamr69



Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
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06.12.2021 21:24 Ответить
пруфы
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06.12.2021 21:24 Ответить
Вот они🖕
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06.12.2021 21:55 Ответить
балабол лапотник
иди жуй брюкву
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06.12.2021 22:25 Ответить
А что это? Ты упарываешься этим?
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06.12.2021 23:00 Ответить
Вот мудило нацарювал !
--------------------------------
точно! Именно при папир еднике рахметов стал энергорабовладельцем страны, и творит, что захочет. Сейчас его пытаются "в чувство" привести - но петтингисты ядом плюются на эти действия...
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07.12.2021 09:53 Ответить
баканова і єрмака забув.
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06.12.2021 21:24 Ответить
Дніпро переміг чорноморець. Я повернувся!
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06.12.2021 21:28 Ответить
нове паганяло пісюаніста: Задрот-пєрєварот.
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06.12.2021 21:32 Ответить
награждены одни "штабисты" - паркетные генералы... видимо, за разработанные планы отступления и стояния на месте.
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06.12.2021 21:40 Ответить
А может Вы самостоятельно найдёте информацию про Драпатого, Делятицкого, Трепака, Клочко?
Они ведь ИСТИННЫЕ штабисты))))
Про связистов и инженеров, Вам нечего рассказывать, один хрен не поймёте.
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06.12.2021 22:02 Ответить
ну, извините... куда уж нам до вам...
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06.12.2021 22:06 Ответить
А что же Вы так, в обижульки прикинулись.
Вас личиком тыкнули в собственное дерьмо.
Так проверяйте, прежде чем рот раскрывать.
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06.12.2021 22:12 Ответить
вы знаете, для меня уже показатель то, что эти так называемые "генералы" берут награду от врага-предателя. любой порядочный человек просто побрезговал бы брать что то из рук Зеленского. так что утри дерьмо на своих губах, и пойди научись хорошим манерам.
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07.12.2021 00:34 Ответить
Мадам-моралистка, не имеет понятия что такое кадровая политика и кадровый рост.
Если прислушиваться к мнению подобных представителей, можно затормозить карьеру очень многих. Потому что у нас любят разбрасываться лозунгами, прикрываясь собственным очешуительным мнением.
В результате, "так называемые генералы" и остальной офицерский корпус, на подобную шелупонь, внимания не обращают.
На мусор, времени нет.
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07.12.2021 08:18 Ответить
Клочков бывший комбриг 93-й бригады "Холодный Яр" . Штабным его может назвать только человек далекий от армии, он боевой полковник , причем весьма достойный и лично я рад за него , а то что его повысил Зеленский это дело десятое , поскольку служит он не президенту а народу Украины
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07.12.2021 11:20 Ответить
Ботоговно, пробздело и заткнулось.
Не обращайте на них внимания.
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08.12.2021 10:22 Ответить
Главное управление морально-психологического обеспечения...😧
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06.12.2021 21:54 Ответить
ну якщо великий та жахливий ЗЕ вважає що людина яка займається моральпсихологічною підготовкою має бути генерал-майором, то яке звання має мати ком роти чи ком бат? на яких все. і те ж саме що у генерала + стройова,+ бойова,+ технічна +матер,яльна +фізична, +продовольча та ще хрен знає яка підготовка, а головне, особовий склад. у генерала, ні...уя цього нема, крім службового авта з водієм та всього безкоштовного. і в кінці робочого дня він прибрав робоче місце (витер морду) подумав, що він піднімав важче свого члена і поїхав додому. все!!
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06.12.2021 21:54 Ответить
И создать из этих паркетных хенералов отдельную бригаду "им. 95 квартала" и отправить на передовую
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06.12.2021 21:57 Ответить
Ну хоть фамилии, проверьте.
Кто, чем и когда занимался.
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06.12.2021 22:04 Ответить
А где вы там паркетных генералов видите?
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06.12.2021 22:06 Ответить
Некоторым, нужно просто пёрднуть, не вдаваясь в подробности.
Так что, ничего нового, от ботодерьма, ждать не приходится.
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06.12.2021 22:26 Ответить
От бовдур.....ти хоть погугли хто це такі,а потім виперди кидай
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07.12.2021 15:32 Ответить
звания не за заслуги а к празднику, совок гребаный, как был в башках так и остался
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06.12.2021 22:03 Ответить
бригадный командармофельдмаршал 66 ранга
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06.12.2021 23:05 Ответить
Кожен генерал повинен керувати своєю армією, інакше нафіга Україні генерали без армій??? Хтось знає скільки в Україні генералів??? і скільки маємо армій на тих генералів??? + зарплат, премій, виплат до свят, отпускні і тд. і тп.??? Це усе теж витрати на нашу Українську армію. Поки генералів з їх сім'ями забезпечать, коштів солдатам на патрони не вистачає.
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06.12.2021 23:09 Ответить
Открою вам тайну. Генералы разные бывают. И не только для командования армиями.
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07.12.2021 12:09 Ответить
Вот это попали полковники в историю. Будут внукам рассказывать, как клоун им генерала присвоил.
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06.12.2021 23:49 Ответить
Похоже в случае войны у нас сплошные генералы будут воевать. В Украине не только деградация и обесценивание высшего образования, тут ещё налицо и инфляция воинских званий.
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07.12.2021 00:03 Ответить
А сколько адмиралов на украинском флоте?
Сколько приблизительно посудин и каких известно. Кто-нибудь знает за адмиралов?
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07.12.2021 02:01 Ответить
52
на весь резиновый флот !
https://censor.net/ru/photo_news/3247171/ssha_pere

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08.12.2021 11:34 Ответить
Ничего себе
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08.12.2021 21:23 Ответить
Генералов надо давать только фронтовикам,а то опять наплодят толпы паркетных лампасников.
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07.12.2021 07:05 Ответить
вот и прекрасно.
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07.12.2021 08:29 Ответить
А , что мы взяли Москву или Севастополь ?

И за 8 (ВОСЕМЫ) лет войны отвоевали пядь нашей Земли ...

За какие заслуги.. перед страной.. Ну , да в окопах или на третьей линии ..

Мюлер - Айсману ...
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07.12.2021 15:41 Ответить
 
 