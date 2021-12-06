Зеленский присвоил воинское звание "бригадный генерал" семи полковникам ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил воинское звание генерал ряду офицеров ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Воинское звание бригадного генерала присвоено:
- полковнику ГЕРЕГЕ Дмитрию Михайловичу - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ДЕЛЯТИЦКОМУ Дмитрию Евгеньевичу - начальнику штаба - заместителю командующего морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ДРАПАТОМУ Михаилу Васильевичу - заместителю Командующего объединенными силами;
- полковнику КИРИЛЕНКО Александру Николаевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику КУЧЕРЕНКО Виктору Витальевичу - заместителю начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику РОМАНОВУ Дмитрию Александровичу - начальнику штаба - заместителю командующего Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ТРЕПАКУ Александру Сергеевичу – начальнику штаба – заместителю командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Президент также присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Клочкову Владиславу Викторовичу - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Топ комментарии
+14 olele
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+10 саша паламарчук
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+7 Igor Nikitin 21bde899
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Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
Вот мудило нацарювал !
иди жуй брюкву
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точно! Именно при папир еднике рахметов стал энергорабовладельцем страны, и творит, что захочет. Сейчас его пытаются "в чувство" привести - но петтингисты ядом плюются на эти действия...
Они ведь ИСТИННЫЕ штабисты))))
Про связистов и инженеров, Вам нечего рассказывать, один хрен не поймёте.
Вас личиком тыкнули в собственное дерьмо.
Так проверяйте, прежде чем рот раскрывать.
Если прислушиваться к мнению подобных представителей, можно затормозить карьеру очень многих. Потому что у нас любят разбрасываться лозунгами, прикрываясь собственным очешуительным мнением.
В результате, "так называемые генералы" и остальной офицерский корпус, на подобную шелупонь, внимания не обращают.
На мусор, времени нет.
Не обращайте на них внимания.
Кто, чем и когда занимался.
Так что, ничего нового, от ботодерьма, ждать не приходится.
Сколько приблизительно посудин и каких известно. Кто-нибудь знает за адмиралов?
на весь резиновый флот !
https://censor.net/ru/photo_news/3247171/ssha_pere
И за 8 (ВОСЕМЫ) лет войны отвоевали пядь нашей Земли ...
За какие заслуги.. перед страной.. Ну , да в окопах или на третьей линии ..
Мюлер - Айсману ...