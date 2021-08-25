Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ
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Командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко присвоили звание бригадного генерала.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Звание бригадного генерала присвоено Остащенко указом президента от 24 августа.
Напомним, указ о назначении полковника медслужбы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медсилами ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал в июле.
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Veterans like you & Oksana are Ukraine's the best.
Cheers from Canada yo.
Навіть у ЗМІ були розповіді, коли загинув екіпаж медичного автомобіля, і там загинула жінка-медик. Впевнений, що жінки були, можливо, їх не було багато, але в ближніх госпіталях вони були.
Это вызвало одновременный взрыв пердаков у неадекватных ватников.
Не кажу що ця жінка чогось не гідна, але доцільність цього кроку Зе влади визиває сумніви.
"Евдокия Николаевна Завалий (укр. Євдокія Миколаївна Завалій; 28 мая 1924[2] - 5 мая2010) - единственная женщина-командир взводаморской пехоты в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковник".
Томіріс - скіфська цариця що перемогла перське військо Кіра
Лакшмі-Бай - командир загону сипаїв
«В современной науке установилось мнение о скифском (иранском) происхождении массагетов на основании родства их культуры с культуройисседонов, савроматов [о которых писал Геродот и которых, вслед[10] за Плинием, отождествляют ссарматами], скифов и саков»[11][12].Моїх предків, що жили на українському "фронтирі" - на краю Дикого Поля, колись іменували "черкасами", однак зараз називають "українцями"
А нічого, що вона довго була пілотом палубного реактивного винищувача, грамотєй!?
Кстати, почему до сих пор нет десанта вооруженных феминисток в Афганистане?
Ты ж мужчина вроде, почему женщин возвеличиваешь? Думаешь они тебе за это благодарны будут?
У козаків запорізьких покровителька - ЖІНКА! Богородиця Оранта! Чи ти ще й їх назвеш "стєбунами недодєланими"?
А щодо моєї матері - то заткни хайло! Мене хоч жінка народила і виховала , а тебе "рожалка" на двох ногах, раз ти так про жінок висловлюєшся!
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"У козаків запорізьких покровителька - ЖІНКА! Богородиця Оранта! Чи ти ще й їх назвеш "стєбунами недодєланими"? " - и что, это им помогло? Последняя Запорожская Сечь сдалась практически без боя в десять раз уступающим по силам кацапам с потрясающей аргументацией - "інакше вони жінок і дітей переб'ють"
а саме нежонаті, що постійно жили в Січі…. Одружені "гречкосії ("зимівники") жили на хуторах-"зимівниках" і в Січ приходили лише при організації військових походів, торгувать та на "раду"… Оточення Січі було організоване таємно (під час повернення російської армії з військової кампанії проти татар з турками) Як тоді могли там з"явиться одружені козаки? А якщо їх там не було, то чиїх же "жінок" і "дітей" погрожували "вирізать"?! Є така наука - "логіка"… Але тобі вона не знайома… Тому і "мелеш "шо попало"!…
"Дурак вы батенька! Ой какой дура-а-ак!!!…
В результате это может привести к тому, что генштаб из баб прикажет высокотехнологичной армии стать на колени перед небольшой толпой дикарей с дубинами и копьями))
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А якщо дали звання, бо вона жінка - то це фігня повна.
Ми її не знаємо, дуже вірогідно, що людина гідна і посади, і звання.
Тим паче, медицина сфера, де жінок багато працює, і серед них багато гідних спеціалістів.
Брига́дный генера́л - первичное (низшее) генеральское звание в ряде армий мира. Аналоги в ряде армий - старший полковник и бригадир. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором, в редких случаях эквивалентен генерал-майору[1]. Эквивалентный военно-морской чин -коммодор.
То ви вважаєте перехід на стандврти НАТО мавпуванням???
Що в вашій голові, окрім резинки від трусів, що тримає вуха?
Червоний Тризуб. Медичний підроздл
Казламордый - шо не так?
А як відзначили тих хірургів, що оперували на фронті під снарядами?
Якщо тітка не було на фронті - то який вона генерал? Так, в обозі возили.