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Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ

Командувачці Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко присвоїли звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Звання бригадного генерала присвоєно Остащенко указом президента від 24 серпня.

Нагадаємо, указ про призначення полковника медслужби, головного інспектора Головної інспекції Міноборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медсил ЗСУ міністр оборони Андрій Таран підписав у липні.

Читайте також: Остащенко стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ, - Таран
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Топ коментарі
+19
Если это мне - то я там был. И не поверишь - единственным человеком, который беспокоился о моем медицинском обеспечении на передке оказалась такая себе Оксана Корчинская. Которая выписала звиздюлин нашему комбригу что бойцы на передке оснащены аптечным набором 80-х годов. После чего и их изъяли. Для чего нужен бригадный генерал-медик для меня великая загадка. Кроме того, что в подчинении ему организуют еще с пару десятков офицеров-медиков с непонятнями функциями и полномочиями.
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25.08.2021 21:09
+15
При чому тут квартал? Дивна у вас логіка. Справа в професіоналізмі. Наприклад, в США недавно призначили командиром авіаносця USS Abraham Lincoln (CVN-72) капитана Емі Бауерншмідт. Якщо людина професійна, то можна побажати їй удачі, незалежно від статі.
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25.08.2021 21:11
+13
Хорошо, что хоть Кива в табели о рангах остановился на звании полковника.
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25.08.2021 20:56
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При чому тут квартал? Дивна у вас логіка. Справа в професіоналізмі. Наприклад, в США недавно призначили командиром авіаносця USS Abraham Lincoln (CVN-72) капитана Емі Бауерншмідт. Якщо людина професійна, то можна побажати їй удачі, незалежно від статі.
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25.08.2021 21:11 Відповісти
Это как раз понятно. Когда назначают опытного профессионала командиром. Но, согласись, было бы немного странно, если бы начальника медицинской службы назначили капитаном авианосца.
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25.08.2021 21:17 Відповісти
Но тут якби логіка є. Полковника медслужби призначають командуючим медсилами ЗСУ. А це посада генеральська.
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25.08.2021 23:46 Відповісти
По-перше, я вам не тикав, і не просив до мене звертатися. Може ви руССкій, їм притаманне хамство? По-друге, Емі Бауерншмідт - жінка, яку призначили командиром корабля з атомною енергетичною установкою. То що не логічного в тому, що жінку в українських ЗС призначили на генеральську посаду з присвоєнням відповідного звання, якщо вона відповідає вимогам???
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25.08.2021 23:57 Відповісти
Твои измышления основаны на собственном опыте?
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26.08.2021 00:11 Відповісти
А у них там все такие
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26.08.2021 06:29 Відповісти
А какая необходимость ?
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25.08.2021 20:55 Відповісти
Хорошо, что хоть Кива в табели о рангах остановился на звании полковника.
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25.08.2021 20:56 Відповісти
фігасі!
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25.08.2021 20:57 Відповісти
как это дивное назначение отразилось на повышении эффективности наших ВСУ?
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25.08.2021 21:00 Відповісти
Ага особенно военной медицины..ведь наша медицина самая передовая в мире..я угадал?
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25.08.2021 21:03 Відповісти
А ты поедь в ООС, попросись на передок и на месте все узнаешь, шоколадный ты наш! Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ - Цензор.НЕТ 6284
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25.08.2021 21:04 Відповісти
Если это мне - то я там был. И не поверишь - единственным человеком, который беспокоился о моем медицинском обеспечении на передке оказалась такая себе Оксана Корчинская. Которая выписала звиздюлин нашему комбригу что бойцы на передке оснащены аптечным набором 80-х годов. После чего и их изъяли. Для чего нужен бригадный генерал-медик для меня великая загадка. Кроме того, что в подчинении ему организуют еще с пару десятков офицеров-медиков с непонятнями функциями и полномочиями.
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25.08.2021 21:09 Відповісти
Mr Pavlo,
Veterans like you & Oksana are Ukraine's the best.
Cheers from Canada yo.
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25.08.2021 22:35 Відповісти
По вашей логике, командующий Сухопутными войсками должен бегать по окопам, и разносить солдатам цинки с патронами. Командующий медицинских сил находится в своём штабе в соответствующем управлении, и имеет свои задания и должностные инструкции. Бесит тупорожье, которое берется судить о том, о чём, как говорится "ни в ухо, ни в рЫло"!
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26.08.2021 00:14 Відповісти
Ты,рашист,видимо был на стороне Рашки в ОРДЛО,раз так гундяешь!
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25.08.2021 21:17 Відповісти
Интересное утверждение. Нет я был в ЗСУ. Не откосил, как ваш зеленый лидер. Честно выполнил свой долг. И да - ни одной особы женского пола ближе чем за 10 км от передка я не видел. Те женщины, которые были в расположении штаба, километров за 15 от передка, к сожалению, никакого вклада в повышение боеспособности нашего подразделения не вносили. Мягко говоря. Поэтому, когда, на фоне массового увольнения мужиков с боевым опытом из ВСУ, включая, кстати и боевых офицеров, победные вопли о 60-ти тысяч женщин в нашей армии и теперь - наличия цельного генерала из женщин у меня вызывают только сожаление и непонимание. Но, искренне надеюсь, что если, боевые действия прийдут в ваш дом - защищать вас от россиян будет этот бравый бригадный генерал
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25.08.2021 21:24 Відповісти
Брешеш, собака.
Навіть у ЗМІ були розповіді, коли загинув екіпаж медичного автомобіля, і там загинула жінка-медик. Впевнений, що жінки були, можливо, їх не було багато, але в ближніх госпіталях вони були.
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26.08.2021 00:54 Відповісти
Вышивата, ты не понимаешь что все бригады разные? Смешно читать коменты вышиватников которые реальность воспринимают исключительно через новости по телеку, не включая мозги и анализ
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26.08.2021 08:53 Відповісти
ПехьтєрєвЪ, тЫ опять обосрался.
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25.08.2021 21:17 Відповісти
Спрячь уши, ЗЕпсина.Уж очень сильно торчат
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25.08.2021 21:19 Відповісти
Положительно.
Это вызвало одновременный взрыв пердаков у неадекватных ватников.
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25.08.2021 23:59 Відповісти
Піди розкажи це Пірогову - він якраз і наполягав на створенні медсестринського корпусу, доводячи що жіночі руки набагато дбайливіші при догляданні за пораненими - це довела Кримська війна Крестовоздвиженська община - його рук справа
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25.08.2021 21:06 Відповісти
Пирогов не назначал их генералами)
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25.08.2021 21:10 Відповісти
На днях в США жінка стала командиром атомного авіаносця Донедавна командувада іншими військовими суднами А ще раніше - авіаційним підрозділом морської авіації
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25.08.2021 21:33 Відповісти
Це не каже про те що це найкращій варіант, а каже про політичну коректність і впровадження генедерної політики у реальність в США.
Не кажу що ця жінка чогось не гідна, але доцільність цього кроку Зе влади визиває сумніви.
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25.08.2021 21:45 Відповісти
НЕ обов"язково Було багато випадків коли жінки командували в бою не гірше чоловіків Почитай про оборону фортеці Кам"янця-Подільського від турків - султан, княгині, що керувала обороною, запропонував стать його дружиною
"Евдокия Николаевна Завалий (укр. Євдокія Миколаївна Завалій; 28 мая 1924[2] - 5 мая2010) - единственная женщина-командир взводаморской пехоты в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковник".
Томіріс - скіфська цариця що перемогла перське військо Кіра
Лакшмі-Бай - командир загону сипаїв
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25.08.2021 22:00 Відповісти
Загалом Томіріс була месагеткою. А чи були месагети скіфами - питання відкрите. Наскільки я пам'ятаю, навіть місце їх царства не визначено - чи то західний прикаспій, чи то північний, чи взагалі приаралля.
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26.08.2021 01:33 Відповісти
Массаге́ты[1] (др.-греч. Μασσᾰγέται,лат. Massagetae) - имя используемое античнымиавторами для обозначения ираноязычного[2][3][4][5][6]кочевого народа, обитавшего на территории Скифии[7].Геродот, ссылаясь на современников, писал[8], что по мнению некоторых из них массагеты - это скифское племя[9].
«В современной науке установилось мнение о скифском (иранском) происхождении массагетов на основании родства их культуры с культуройисседонов, савроматов [о которых писал Геродот и которых, вслед[10] за Плинием, отождествляют ссарматами], скифов и саков»[11][12].Моїх предків, що жили на українському "фронтирі" - на краю Дикого Поля, колись іменували "черкасами", однак зараз називають "українцями" Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 3285
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26.08.2021 06:56 Відповісти
Не "найкращій варіант"???
А нічого, що вона довго була пілотом палубного реактивного винищувача, грамотєй!?
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26.08.2021 00:01 Відповісти
И что в этом хорошего? Женщина, командующая мужчинами - это противоестественно. США уже полуграмотные бармалеи из Афгана выгнали, и чем больше они будут превращать генштаб в женсовет, тем большее развитие получит эта тенденция.
Кстати, почему до сих пор нет десанта вооруженных феминисток в Афганистане?
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25.08.2021 21:46 Відповісти
Вам - по справі? Чи - просто потриндіть?
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25.08.2021 21:49 Відповісти
Как хотите. Можете трындеть, можете не трындеть.
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26.08.2021 14:09 Відповісти
Так "триндиш" саме ти - з тебе і "стібуться"!
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26.08.2021 14:22 Відповісти
Трындела твоя мама, стебун ты недоделанный, когда рассказывала твоему папе что к соседу не ходила)
Ты ж мужчина вроде, почему женщин возвеличиваешь? Думаешь они тебе за это благодарны будут?
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26.08.2021 14:31 Відповісти
Слухай, недоносок! У тебе що - "комплекс неповноцінності"? Баби не "дають"? Так "ганяй Дуньку Кулакову", а тут не верещи - "любитель Домострою"!
У козаків запорізьких покровителька - ЖІНКА! Богородиця Оранта! Чи ти ще й їх назвеш "стєбунами недодєланими"?
А щодо моєї матері - то заткни хайло! Мене хоч жінка народила і виховала , а тебе "рожалка" на двох ногах, раз ти так про жінок висловлюєшся!
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26.08.2021 14:42 Відповісти
Недоносок - твой папа. Потому что он воспитал тебя предателем своих собственных интересов в угоду противоположному полу. Ты мужчина, а озвучиваешь ТП-бинго, позорник)
------------------------------------------
"У козаків запорізьких покровителька - ЖІНКА! Богородиця Оранта! Чи ти ще й їх назвеш "стєбунами недодєланими"? " - и что, это им помогло? Последняя Запорожская Сечь сдалась практически без боя в десять раз уступающим по силам кацапам с потрясающей аргументацией - "інакше вони жінок і дітей переб'ють"
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26.08.2021 14:55 Відповісти
Якщо людина - дурень - це надовго... Якщо ідіот - то назавжди..."! Скажи мені - де ж взялися на території Запорізької Січі чи поблизу неї жінки і діти якщо в СІчі жили неодружені козаки і жінкам вхід в Січ був заборонений?! І навкруги було Дике Поле?
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26.08.2021 18:48 Відповісти
Радует, что ты признал свои умственные способности крайне неудовлетворительными. Но ты не расстраивайся, у тебя есть шанс не помереть идиотом. На территории Запорожской Сечи козаки жили со своими семьями, просвещайся. И т.наз. "дикое поле" совсем даже не было необитаемым.
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26.08.2021 19:09 Відповісти
Докази давай!
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26.08.2021 19:41 Відповісти
Разуй глаза, там ссылка в тексте
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26.08.2021 19:42 Відповісти
Ти таки ідіот! Січ Запорізька, яку оточили війська Текелі - не територія! А укріплене військове містечко з казармами та адміністративними будівлями! І оборонялися там не козаки-"гречкосії",
а саме нежонаті, що постійно жили в Січі…. Одружені "гречкосії ("зимівники") жили на хуторах-"зимівниках" і в Січ приходили лише при організації військових походів, торгувать та на "раду"… Оточення Січі було організоване таємно (під час повернення російської армії з військової кампанії проти татар з турками) Як тоді могли там з"явиться одружені козаки? А якщо їх там не було, то чиїх же "жінок" і "дітей" погрожували "вирізать"?! Є така наука - "логіка"… Але тобі вона не знайома… Тому і "мелеш "шо попало"!…
"Дурак вы батенька! Ой какой дура-а-ак!!!…
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26.08.2021 19:58 Відповісти
Твоя логика похожа на женскую: она не анализирует информацию, а обосновывает твои хотелки. К тому же, ты не только глуп, но и не знаешь первоисточников и поддерживаешь кацапскую мифологию о козаках. Потому что если б ты изучал историческую литературу и не слушал сплетни, ты бы знал, что "Одружені "гречкосії ("зимівники")" на постоянной основе, как в мирное, так и в военное время, массово привлекались к несению воинской службы на всех укреплениях и оборудованных позициях, в том числе и Запорожской Сечи (фортификационного сооружения). Поэтому во время осады Текели их там было достаточно много, скорее всего большинство. И оказалось, что эти люди бабу и её мнение ("зачем воевать, если можно сдаться и остаться живой") считали бОльшей ценностью, чем Свобода и Независимость. Прямо как ты, алень-бабораб)) И никакая "покровителька - ЖІНКА! Богородиця Оранта!" им не помогла, потому что побеждает мужество и смелость!.
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26.08.2021 21:05 Відповісти
Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 7320
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26.08.2021 18:26 Відповісти
шновний вихід армії СШ з Афгану -Політичне рішення. Првалились політика -не армія. По перше хотіли експортувти демократію у голови неандертальців. По друге - армія там малла ходити навшпиньки - там не вистріли, там швидко не їдь, там неналякай жінок, діточки кругом. Армія так поподитись не може.Хочете результат -дії мють бути чіткі і рішучі , без слюней і соплів. А так да зараз всі все валять на армію. А це не відповідає дійсності.
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25.08.2021 23:55 Відповісти
"армія там малла ходити навшпиньки - там не вистріли, там швидко не їдь, там неналякай жінок, діточки кругом. Армія так поподитись не може.Хочете результат -дії мють бути чіткі і рішучі , без слюней і соплів" - Вы абсолютно правы. Боевые командиры так не поступают. Так поступают политики, с оглядкой на толерастов, в частности на различные фемсоветы в партиях, созданных на основе гендерных квот.
В результате это может привести к тому, что генштаб из баб прикажет высокотехнологичной армии стать на колени перед небольшой толпой дикарей с дубинами и копьями))
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26.08.2021 14:23 Відповісти
С учетом того что условия службы облегчаются, особенно на современном флоте типа такого как флот США...где есть все санусловия и вожможность в теплом душе дырки подмыть...то уже можно
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25.08.2021 21:15 Відповісти
У наших госпіталях є і душі і ванни і жіночі відділення
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25.08.2021 21:43 Відповісти
Может ты ее заменишь, знаток?
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25.08.2021 21:43 Відповісти
ВІТАЄМО !
Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ - Цензор.НЕТ 6144

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25.08.2021 21:03 Відповісти
Зрада. Генерал должен быть пузатым мужиком в лампасах с большой дачей за высоким забором.
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25.08.2021 21:05 Відповісти
"Спряч за високим забором бригадного гєнєрала, - викраду вмєстє з забором..." )))

Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 185
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26.08.2021 00:14 Відповісти
Генерал-клізмус медичної служби )
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25.08.2021 21:07 Відповісти
Радянська показуха ...
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Минулого тижня Емі Буаершмідт стала першою жінкою, що командує атомним авіаносцем
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25.08.2021 21:53 Відповісти
Украинский снайпер ликвидировал подполковника РАБссиянской армии Кагиза Манакова.Труп ИХТАМНЕТа вывезли на Ростов...
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25.08.2021 22:09 Відповісти
У Фельдмаршала РАБссии СерГея ШойХу 5 генеральш и все были в его теплой постели... Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 3692 Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 157
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25.08.2021 22:11 Відповісти
Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 5716 Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ - Цензор.НЕТ 2540
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25.08.2021 22:13 Відповісти
Якщо вона гідна - питань нема.
А якщо дали звання, бо вона жінка - то це фігня повна.
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25.08.2021 22:34 Відповісти
Звідки така думка, що через те, що жінка?
Ми її не знаємо, дуже вірогідно, що людина гідна і посади, і звання.
Тим паче, медицина сфера, де жінок багато працює, і серед них багато гідних спеціалістів.
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26.08.2021 00:05 Відповісти
как понять бригадного
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25.08.2021 22:39 Відповісти
Кому не "панять", тому й пояснювати марна справа.
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26.08.2021 00:06 Відповісти
В деяких армиях були і є і "бригадири" - звання між "полковником" і "генералом" Дід Пушкіна був "бригадир-аншеф"
Брига́дный генера́л - первичное (низшее) генеральское звание в ряде армий мира. Аналоги в ряде армий - старший полковник и бригадир. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором, в редких случаях эквивалентен генерал-майору[1]. Эквивалентный военно-морской чин -коммодор.
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26.08.2021 07:03 Відповісти
В нашій армії медичне забезпечення, м*яко кажучи, викликає розчарування, як і служба більшості військовослужбовців "я-же-женщіна". Та нехай буде, надіюсь наші "валькірії" колись дотягнуть до рівня ізраїльських та американських військовослужбовниць.
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25.08.2021 23:26 Відповісти
А "бригадний генерал" це мавпування чиєї армії? В армії яких країн є таке звання?
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25.08.2021 23:29 Відповісти
в більшості. Це вище полковника, але нижче генерал майора
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25.08.2021 23:57 Відповісти
Ну, слава Богу, хоч "більшість" мавпують, а не "меншість"...
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26.08.2021 00:03 Відповісти
Ми рухаємося в бік інтеграції з НАТО.
То ви вважаєте перехід на стандврти НАТО мавпуванням???
Що в вашій голові, окрім резинки від трусів, що тримає вуха?
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26.08.2021 00:07 Відповісти
ВІдкрий Гугл і подивися
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26.08.2021 08:33 Відповісти
Москалику, потуши пердак!
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26.08.2021 00:08 Відповісти
А шо не так с шевроном?
Червоний Тризуб. Медичний підроздл
Казламордый - шо не так?
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26.08.2021 01:09 Відповісти
Она терапевт?
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26.08.2021 06:12 Відповісти
Якщо призначили за професіоналізм то схвалюю, якщо тільки для галочки заради дотримання гендерних квот - то душе шкода українськоного війська, котре вперто доводять до стану балагану. Але не переживайте - тьотя буде тільки підписувати що їй підсунуть, за неї вирішать все що треба, а вона буде ходити на наради і призначати на посади за якісь там брендові сумочки, плаття і нову пару лабутенів, відкриє при штабі перукарню і манікюрний кабінет
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26.08.2021 07:58 Відповісти
Україна - країна великих парадоксів. Хотів би сказати - великих досягнень, але на жаль. Якщо цю пані призначив видатний полководець Андрій Таран, то в мене виникає інтуїтивне питання, яке дівоче прізвище цієї Тетяни Остащенко. Йдеться про національну приналежність. Останніми роками все більше представників нацменшин опиняються при владі. Країні від цього легше не стає.
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26.08.2021 09:49 Відповісти
Тітка була на фронті?
А як відзначили тих хірургів, що оперували на фронті під снарядами?
Якщо тітка не було на фронті - то який вона генерал? Так, в обозі возили.
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26.08.2021 12:57 Відповісти
 
 