Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ

Командувачці Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко присвоїли звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Звання бригадного генерала присвоєно Остащенко указом президента від 24 серпня.

Нагадаємо, указ про призначення полковника медслужби, головного інспектора Головної інспекції Міноборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медсил ЗСУ міністр оборони Андрій Таран підписав у липні.

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