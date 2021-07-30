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Остащенко стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ, - Таран

Остащенко стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ, - Таран

Тетяна Остащенко призначена на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Вперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних Силах України. Поступально рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Треба відзначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський", — розповів Андрій Таран.

На його думку, це призначення Командувача Медичних сил Збройних Сил України — це не тільки про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість. У професійній армії на першому місці мають бути кваліфікованість, моральні якості людини та патріотизм.

"Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини", — заявив Міністр оборони України.

Також Таран зазначив, що зараз майже чверть загальної чисельності ЗСУ - це жінки, і їх роль в розвитку війська зростає.

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армія (3782) жінки (636) Міноборони (7519) призначення (2307) ЗСУ (7719) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+11
Успіхів
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30.07.2021 15:58 Відповісти
+6
Кстати, начальник медицинской службы ЦАХАЛа, из Запорожья. Так что удачи, может женщина наведёт порядок в этих наших авгиевых конюшнях
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30.07.2021 16:02 Відповісти
+4
Удачи ей и счастья! Надеюсь, что не из квартала и зеленых гнид.
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30.07.2021 16:12 Відповісти
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Успіхів
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30.07.2021 15:58 Відповісти
Кстати, начальник медицинской службы ЦАХАЛа, из Запорожья. Так что удачи, может женщина наведёт порядок в этих наших авгиевых конюшнях
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30.07.2021 16:02 Відповісти
Удачи ей и счастья! Надеюсь, что не из квартала и зеленых гнид.
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30.07.2021 16:12 Відповісти
Пані Тетяно, будьте обережні! "Слуги" мають привичку водити на ланцюгу, в центрі Києва, жінок військових. Слідчий експеримент, називаєтся
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30.07.2021 19:06 Відповісти
звичка - це системотичне повторювання однієї і тієї ж дії
скільки разів зєлєнь водила на ланцюг в центрі Києва жінок військових?
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30.07.2021 22:39 Відповісти
А що, жиди не страждають систематичністю? Добре, тоді треба попередити щоб і на перщий раз не велася.
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30.07.2021 22:43 Відповісти
о це так отповідь!
молодець!
в найкращих традиціях тв-шоу соловьйова
думав це тільки брешуть що боти сивочолого пєтьмана стажируються на телеканалі расія
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31.07.2021 15:53 Відповісти
Жіночка гарна, але перше - побачимо справи, друге - яке значення в цьому випадку має статева приналежність?
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30.07.2021 22:45 Відповісти
 
 