Остащенко стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ, - Таран

Тетяна Остащенко призначена на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Вперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних Силах України. Поступально рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Треба відзначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський", — розповів Андрій Таран.

На його думку, це призначення Командувача Медичних сил Збройних Сил України — це не тільки про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість. У професійній армії на першому місці мають бути кваліфікованість, моральні якості людини та патріотизм.

"Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини", — заявив Міністр оборони України.

Також Таран зазначив, що зараз майже чверть загальної чисельності ЗСУ - це жінки, і їх роль в розвитку війська зростає.

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