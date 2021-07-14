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Новини Агресія Росії проти України
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"День захисника України" перейменували

Верховна Рада перейменувала свято "День захисника України" у зв'язку з тим, що в Збройних силах служить велика кількість жінок.

Тепер свято, яке відзначають 14 жовтня, буде називатися "День захисників України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт підтримали 317 депутатів.

"Ухвалення цього закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі і вшанування жінок і чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу на рівні державного свята", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони

Автор: 

ВР (15021) жінки (631) закон (2837) свято (682) гендерні проблеми (110) День захисників і захисниць України (157) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+47
просто голова вже обертом йде від цих стімких реформ!
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14.07.2021 15:45
+28
Зєля повинен це записати в основне досягнення його президенства)
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14.07.2021 15:47
+23
э не! основное его достижение - удлинение цепи на шее )))))"День захисника України" перейменували - Цензор.НЕТ 36
...
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14.07.2021 15:59
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- Тогда вот что, - сказал Ипполит Матвеевич, решившись. - Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.(с)
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14.07.2021 16:20 Відповісти
просто голова вже обертом йде від цих стімких реформ!
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14.07.2021 15:45 Відповісти
и ето-хорошо!
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14.07.2021 16:29 Відповісти
І не кажіть... Тільки но пішов від ПК чашечку кави заварити, вернувся вже нова реХВорма, млять...
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14.07.2021 18:39 Відповісти
Зєля повинен це записати в основне досягнення його президенства)
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14.07.2021 15:47 Відповісти
э не! основное его достижение - удлинение цепи на шее )))))"День захисника України" перейменували - Цензор.НЕТ 36
...
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14.07.2021 15:59 Відповісти
на неї і повісимо...
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14.07.2021 16:39 Відповісти
Щоб аж на яйцях теліпалась. Так їх же нема!
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14.07.2021 19:44 Відповісти
Чекай. Ще майже три роки цей хм.. "найвизначніший політик сьогодення" правити буде. Під кінець той цеп десь по колінах бити буде).
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14.07.2021 23:03 Відповісти
або два-три рази кругом шиї...як жіноче намисто)))
ну шоби не перечіплятися і по яйкам не лупило мєдальоном ))))
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14.07.2021 23:06 Відповісти
Врачиха и педагогиха ещё надо для весу.....не зря деньги получают.
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14.07.2021 15:48 Відповісти
Сержантиха,лейтенантиха ....генералиха !!!)))
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14.07.2021 15:50 Відповісти
снайпериха, артиллеристка, танкистка, пехотиниха ))))
(девушки-воины, простите!!!)
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14.07.2021 16:01 Відповісти
А за піхотиніху можна і підбором по морді)).
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14.07.2021 22:58 Відповісти
а я вибачився! (і нічого скабрєзного не мав на увазі, доречі ! )
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14.07.2021 23:02 Відповісти
Лікарка, вчителька, кухарка, солдатка...
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14.07.2021 21:46 Відповісти
Генітальніше,доленосне рішення !!!)))
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14.07.2021 15:49 Відповісти
Охренительное достижение!!!!!

Парни гибнут на передовой, говнокомандующий засунул язык сами знаете куда. Пенсы в магазины на экскурсии ходят.....
А они праздники переименовывают.........
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14.07.2021 15:49 Відповісти
Коли собаці нема що робити ,то вона більш корисною справою займається ,піклується за власну гігієну !!!)))
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14.07.2021 15:52 Відповісти
Ну наконец и сюда добрались.
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14.07.2021 15:52 Відповісти
Не пойняв. А в чем разница? Защитник - один. Защитники - много. Но все равно слово мужского рода, даже если и во множественном числе. Надо было "защитников и защитниц".
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14.07.2021 15:52 Відповісти
Ніяк не треба було. Деякі слова чоловічого роду не мають статевого забарвлення. Пілот, водій, воїн, захистник і т.д.
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14.07.2021 15:59 Відповісти
Так и я о том же, не надо было. Поменяли просто единственное число на множественное, шило на мыло, но вложили в эту дурь "глубокий смысл". Клоуны-филологи.
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14.07.2021 16:18 Відповісти
Как передает сайт 1.zt.ua, жителі села Липники у Житомирській області не пускають до лісу по ягоди людей із Рівненщини. Селяни кажуть: люди з сусідньої області приїжджають бусами цілими бригадами і не лише вибирають усе до останньої чорниці, а й виривають ягідники з корінням великими гребінками. Для селян із Житомирщини чорниці - чи не єдиний заробіток.
Оскільки доходить до перекриття руху і бійок, то у селі чергує поліція.
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14.07.2021 15:52 Відповісти
Архиважнейшее дело. Первостепенной значимости...
Ставь псису! (с)
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14.07.2021 15:53 Відповісти
https://ukrautoprom.com.ua/ru/mininfrastruktury-predlozhilo-poetapnyj-zapret-vvoza-i-pervoj-gosregistraczii-avtomobilej-s-dvs Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с ДВС
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14.07.2021 15:55 Відповісти
РЕХВОРМА
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14.07.2021 15:55 Відповісти
После отставки Авакова,поступит команда ЗеЛенина месить всех подряд,а Навального не пасодють...
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14.07.2021 15:56 Відповісти
ЗавХоз дЕрмак вас научит РАБссию любить...
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14.07.2021 15:58 Відповісти
Ну фсьо,справились. Чергова потужна реформа в дії. Та що там реформа- Реформище,пля...
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14.07.2021 16:03 Відповісти
А если женщина то она уже не защитник ?
Защищает воин, а если женщина, то женщина -воин , а воин - защитник
Какой херней они там все занимаются ?
Опять курят ….
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14.07.2021 16:11 Відповісти
Конечно курят. Почему только день ? А ночью они не защищают ?
А ранним утром ? А вечером ?
Должны быть СУТКИ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ.
Дабы дебилизм некоторых очевиден был.
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14.07.2021 16:22 Відповісти
А что защитникам отдыхать не надо? Они что роботы? Переименовать в "выходной день имени рабочего дня защитников Отечества"
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14.07.2021 17:01 Відповісти
Одна из "великих реформ" о которых напишут в учебниках
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14.07.2021 16:14 Відповісти
по психиатрии
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14.07.2021 17:29 Відповісти
Так день защитников. А защитниц опять забыли.
"Рыцари" гендерные ...
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14.07.2021 16:19 Відповісти
Где восхищенные комменты женщин - защитниц Отечества? Или от радости никак не отойдут? Констуционное большинство, все-таки проголосовало!
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14.07.2021 16:22 Відповісти
та що вони там "курять" - потрати купу грошей на ДВІ БУКВИ і сказати які вони класні?!
захисником може бути навіть і голуб, якщо какне на москаля.
"захисник" - то всі хто давить ворогів, що тут неясного.
та коли те Велике Недорозуміння закінчиться.... ****.. придурки...
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14.07.2021 16:29 Відповісти
Не придирайтесь к Зеленскому.... Пусть уже такими нововведениями заимается,лишь бы не гадил Украине во внешней политике, в экономике, в медицине и обороне....
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14.07.2021 16:30 Відповісти
Девочки феминистки, кто привязывал "захисника" только к мужикам? Вы параноички ("параноик" шшбудет гендерно неправильно)
Еще: списка гендеров нет (от воз), а они есть. Как так? Уже и законы гендерные штампуются,когда наука ещё не признала гендеризм.
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14.07.2021 16:46 Відповісти
так парад на каблуках всё равно будет?
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14.07.2021 17:00 Відповісти
"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника", - говорится в пояснительной записке.Источник: https://censor.net/ru/n3277087 Это уже пиСтец! Читаю и "плачу" оФуенную проблему решили! Сколько денег потрачено на прохождение этого проекта через ВРУ? Зарплаты депутатам. аппарату ВР дальнейшим изменениям в реестрах нормативных документов и далее...? И ради чего? Где то уже узаконен средний пол, давайте и его сюда впишем! Ведь больше нечем заняться! Все проблемы кончились!
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14.07.2021 17:00 Відповісти
Может без лишнего шума принять ОДИН закон по исправлению гендерного казуса ВО ВСЁМ законодательстве?
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14.07.2021 17:04 Відповісти
Епічні долбойо.., пардон - реформатори
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14.07.2021 17:13 Відповісти
А можно через дефис День мочилово кацапов!
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14.07.2021 17:32 Відповісти
На параде будут сержантки, капитанки, подполковники?
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14.07.2021 17:57 Відповісти
А в чём гендерная разница? Как был мужской род, так и остался. Только число поменяли.
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14.07.2021 18:01 Відповісти
Зараз підари і лесбиянки піднімуть кіпіш...
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14.07.2021 19:04 Відповісти
І "транссвистіти" підключаться.
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14.07.2021 19:50 Відповісти
Ще, не дай Бог, День Голодомору на День Голодоморів переіменують!
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14.07.2021 19:47 Відповісти
Может как в Люфтганзе переименовать праздник в "Доброе утро"
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14.07.2021 21:11 Відповісти
МАРАЗМ КРЕПЧАВ З КОЖНИМ ЧАСОМ
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14.07.2021 21:32 Відповісти
Каєжуть поліцейський, не кажуть поліцейська, кажуть вояк, не кажуть воячка

Наркоманам мовні норми не писані.....
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14.07.2021 21:35 Відповісти
правильной дорогой идете товарищи!!! Дайошь День тракториста - в день тракториста и трактористки!, день сталевара - в день сталевара и сталеварки!, день Учителя - в день учителя и учительницы! и т. д. Потужно...
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14.07.2021 21:56 Відповісти
тихо, не подсказывайте )))))))
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15.07.2021 10:01 Відповісти
застав зедуриків молитись лоб розтрощать. застав їх ... і зламають і порвуть. гопота.
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15.07.2021 01:08 Відповісти
Ну шо порохоботики, выкусили? Каких вам ещё реформ не хватает? )))))
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15.07.2021 10:00 Відповісти
Только не пойму, а почему квиров не упомянули, это дискриминация )))))
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15.07.2021 10:06 Відповісти
 
 