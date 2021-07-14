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"День захисника України" перейменували
Верховна Рада перейменувала свято "День захисника України" у зв'язку з тим, що в Збройних силах служить велика кількість жінок.
Тепер свято, яке відзначають 14 жовтня, буде називатися "День захисників України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт підтримали 317 депутатів.
"Ухвалення цього закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі і вшанування жінок і чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу на рівні державного свята", - йдеться в пояснювальній записці.
Топ коментарі
+47 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар14.07.2021 15:45 Посилання
+28 Vitaliy Chaykovskiy
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+23 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.07.2021 15:59 Посилання
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- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.(с)
...
ну шоби не перечіплятися і по яйкам не лупило мєдальоном ))))
(девушки-воины, простите!!!)
Парни гибнут на передовой, говнокомандующий засунул язык сами знаете куда. Пенсы в магазины на экскурсии ходят.....
А они праздники переименовывают.........
Оскільки доходить до перекриття руху і бійок, то у селі чергує поліція.
Ставь псису! (с)
Защищает воин, а если женщина, то женщина -воин , а воин - защитник
Какой херней они там все занимаются ?
Опять курят ….
А ранним утром ? А вечером ?
Должны быть СУТКИ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ.
Дабы дебилизм некоторых очевиден был.
"Рыцари" гендерные ...
захисником може бути навіть і голуб, якщо какне на москаля.
"захисник" - то всі хто давить ворогів, що тут неясного.
та коли те Велике Недорозуміння закінчиться.... ****.. придурки...
Еще: списка гендеров нет (от воз), а они есть. Как так? Уже и законы гендерные штампуются,когда наука ещё не признала гендеризм.
Наркоманам мовні норми не писані.....