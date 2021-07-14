"День захисника України" перейменували

Верховна Рада перейменувала свято "День захисника України" у зв'язку з тим, що в Збройних силах служить велика кількість жінок.

Тепер свято, яке відзначають 14 жовтня, буде називатися "День захисників України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт підтримали 317 депутатів.

"Ухвалення цього закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі і вшанування жінок і чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу на рівні державного свята", - йдеться в пояснювальній записці.

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