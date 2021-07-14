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Новини
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Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони

Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони

Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати без обговорення проголосували в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Також читайте: Від управління активами ексміністра доходів і зборів Клименка перераховано до бюджету понад 25 млн грн, - заступник голови АРМА Павленко

За таке рішення - 322 присутні.

Також без обговорення парламентарі проголосували в цілому проєкт Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Після чого спікер Дмитро Разумков закрив позачергове засідання. Воно тривало три хвилини.

Автор: 

ВР (15021) Нацагентство з повернення активів (78) АРМА (573)


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Топ коментарі
+3
Них.... себе у них турборежим...
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14.07.2021 14:30
+2
Во как надо, всего три минуты и ключик у них в кармане!!!!! Рэкордсмэны етитвою мать!!!!!
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14.07.2021 14:17
+2
як кролі, швиденько за з наслідками))
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14.07.2021 14:22
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Во как надо, всего три минуты и ключик у них в кармане!!!!! Рэкордсмэны етитвою мать!!!!!
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14.07.2021 14:17 Відповісти
як кролі, швиденько за з наслідками))
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14.07.2021 14:22 Відповісти
"на рубашке лишь оставил мокрое пятно" (с)
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14.07.2021 14:27 Відповісти
Них.... себе у них турборежим...
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14.07.2021 14:30 Відповісти
Мальдивы горят....
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14.07.2021 14:41 Відповісти
И трубы тоже!
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14.07.2021 15:04 Відповісти
Стахановцы, мать твою!
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14.07.2021 14:52 Відповісти
интересно спросить бы у пианистов из партии писюаниста за что они за три минуты проголосовали... ну чисто номер и название ...
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14.07.2021 15:02 Відповісти
- Э-э-э-.....ну типа таво! Об нациках агентах и аснавных прЫнцыпах.....
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14.07.2021 15:07 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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14.07.2021 15:48 Відповісти
Там кокс від кацапів свіжий завезли, а вони тут зі своїми засіданнями...
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14.07.2021 19:18 Відповісти
 
 