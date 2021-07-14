Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони

Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати без обговорення проголосували в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

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За таке рішення - 322 присутні.

Також без обговорення парламентарі проголосували в цілому проєкт Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Після чого спікер Дмитро Разумков закрив позачергове засідання. Воно тривало три хвилини.