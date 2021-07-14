Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони
Верховна Рада на позачерговому засіданні внесла зміни до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати без обговорення проголосували в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.
За таке рішення - 322 присутні.
Також без обговорення парламентарі проголосували в цілому проєкт Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".
Після чого спікер Дмитро Разумков закрив позачергове засідання. Воно тривало три хвилини.
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10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!