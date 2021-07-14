Рада за три минуты провела внеочередное заседание: нардепы приняли два закона
Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты без обсуждения проголосовали во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.
За такое решение - 322 присутствующих.
Также без обсуждения парламентарии проголосовали в целом проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".
После чего спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание. Оно длилось три минуты.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!