Рада за три минуты провела внеочередное заседание: нардепы приняли два закона

Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты без обсуждения проголосовали во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

За такое решение - 322 присутствующих.

Также без обсуждения парламентарии проголосовали в целом проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".

После чего спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание. Оно длилось три минуты.