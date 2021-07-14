РУС
Новости
Рада за три минуты провела внеочередное заседание: нардепы приняли два закона

Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты без обсуждения проголосовали во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От управления активами экс-министра доходов и сборов Клименко перечислено в бюджет более 25 млн грн, - замглавы АРМА Павленко

За такое решение - 322 присутствующих.

Также без обсуждения парламентарии проголосовали в целом проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".

После чего спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание. Оно длилось три минуты.

Топ комментарии
+3
Них.... себе у них турборежим...
14.07.2021 14:30 Ответить
+2
Во как надо, всего три минуты и ключик у них в кармане!!!!! Рэкордсмэны етитвою мать!!!!!
14.07.2021 14:17 Ответить
+2
як кролі, швиденько за з наслідками))
14.07.2021 14:22 Ответить
"на рубашке лишь оставил мокрое пятно" (с)
14.07.2021 14:27 Ответить
Них.... себе у них турборежим...
14.07.2021 14:30 Ответить
Мальдивы горят....
14.07.2021 14:41 Ответить
И трубы тоже!
14.07.2021 15:04 Ответить
Стахановцы, мать твою!
14.07.2021 14:52 Ответить
интересно спросить бы у пианистов из партии писюаниста за что они за три минуты проголосовали... ну чисто номер и название ...
14.07.2021 15:02 Ответить
- Э-э-э-.....ну типа таво! Об нациках агентах и аснавных прЫнцыпах.....
14.07.2021 15:07 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
14.07.2021 15:48 Ответить
Там кокс від кацапів свіжий завезли, а вони тут зі своїми засіданнями...
14.07.2021 19:18 Ответить
 
 