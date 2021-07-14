"День защитников Украины" переименовали (исправлено)
Верховная Рада переименовала праздник "День защитников Украины" в связи с тем, что в вооруженных силах служит большое количество женщин. Теперь праздник будет называться "День защитников и защитниц Украины"
Теперь праздник, который отмечают 14 октября, будет называться "День защитников Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Соответствующий законопроект поддержали 317 депутатов.
"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника", - говорится в пояснительной записке.
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- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.(с)
...
ну шоби не перечіплятися і по яйкам не лупило мєдальоном ))))
(девушки-воины, простите!!!)
Парни гибнут на передовой, говнокомандующий засунул язык сами знаете куда. Пенсы в магазины на экскурсии ходят.....
А они праздники переименовывают.........
Оскільки доходить до перекриття руху і бійок, то у селі чергує поліція.
Ставь псису! (с)
Защищает воин, а если женщина, то женщина -воин , а воин - защитник
Какой херней они там все занимаются ?
Опять курят ….
А ранним утром ? А вечером ?
Должны быть СУТКИ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ.
Дабы дебилизм некоторых очевиден был.
"Рыцари" гендерные ...
захисником може бути навіть і голуб, якщо какне на москаля.
"захисник" - то всі хто давить ворогів, що тут неясного.
та коли те Велике Недорозуміння закінчиться.... ****.. придурки...
Еще: списка гендеров нет (от воз), а они есть. Как так? Уже и законы гендерные штампуются,когда наука ещё не признала гендеризм.
Наркоманам мовні норми не писані.....