"День защитников Украины" переименовали (исправлено)

Верховная Рада переименовала праздник "День защитников Украины" в связи с тем, что в вооруженных силах служит большое количество женщин. Теперь праздник будет называться "День защитников и защитниц Украины"

Теперь праздник, который отмечают 14 октября, будет называться "День защитников Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий законопроект поддержали 317 депутатов.

"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника", - говорится в пояснительной записке.

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