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Новости Агрессия России против Украины
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"День защитников Украины" переименовали (исправлено)

Верховная Рада переименовала праздник "День защитников Украины" в связи с тем, что в вооруженных силах служит большое количество женщин. Теперь праздник будет называться "День защитников и защитниц Украины"

Теперь праздник, который отмечают 14 октября, будет называться "День защитников Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий законопроект поддержали 317 депутатов.

"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника", - говорится в пояснительной записке.

Читайте: "Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29271) женщины (891) закон (3177) праздник (1691) гендерные проблемы (149) День защитников и защитниц Украины (171) ВСУ (6665)


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Топ комментарии
+47
просто голова вже обертом йде від цих стімких реформ!
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14.07.2021 15:45
+28
Зєля повинен це записати в основне досягнення його президенства)
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14.07.2021 15:47
+23
э не! основное его достижение - удлинение цепи на шее )))))"День захисника України" перейменували - Цензор.НЕТ 36
...
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14.07.2021 15:59
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- Тогда вот что, - сказал Ипполит Матвеевич, решившись. - Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.(с)
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14.07.2021 16:20 Ответить
просто голова вже обертом йде від цих стімких реформ!
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14.07.2021 15:45 Ответить
и ето-хорошо!
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14.07.2021 16:29 Ответить
І не кажіть... Тільки но пішов від ПК чашечку кави заварити, вернувся вже нова реХВорма, млять...
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14.07.2021 18:39 Ответить
Зєля повинен це записати в основне досягнення його президенства)
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14.07.2021 15:47 Ответить
э не! основное его достижение - удлинение цепи на шее )))))"День захисника України" перейменували - Цензор.НЕТ 36
...
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14.07.2021 15:59 Ответить
на неї і повісимо...
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14.07.2021 16:39 Ответить
Щоб аж на яйцях теліпалась. Так їх же нема!
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14.07.2021 19:44 Ответить
Чекай. Ще майже три роки цей хм.. "найвизначніший політик сьогодення" правити буде. Під кінець той цеп десь по колінах бити буде).
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14.07.2021 23:03 Ответить
або два-три рази кругом шиї...як жіноче намисто)))
ну шоби не перечіплятися і по яйкам не лупило мєдальоном ))))
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14.07.2021 23:06 Ответить
Врачиха и педагогиха ещё надо для весу.....не зря деньги получают.
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14.07.2021 15:48 Ответить
Сержантиха,лейтенантиха ....генералиха !!!)))
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14.07.2021 15:50 Ответить
снайпериха, артиллеристка, танкистка, пехотиниха ))))
(девушки-воины, простите!!!)
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14.07.2021 16:01 Ответить
А за піхотиніху можна і підбором по морді)).
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14.07.2021 22:58 Ответить
а я вибачився! (і нічого скабрєзного не мав на увазі, доречі ! )
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14.07.2021 23:02 Ответить
Лікарка, вчителька, кухарка, солдатка...
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14.07.2021 21:46 Ответить
Генітальніше,доленосне рішення !!!)))
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14.07.2021 15:49 Ответить
Охренительное достижение!!!!!

Парни гибнут на передовой, говнокомандующий засунул язык сами знаете куда. Пенсы в магазины на экскурсии ходят.....
А они праздники переименовывают.........
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14.07.2021 15:49 Ответить
Коли собаці нема що робити ,то вона більш корисною справою займається ,піклується за власну гігієну !!!)))
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14.07.2021 15:52 Ответить
Ну наконец и сюда добрались.
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14.07.2021 15:52 Ответить
Не пойняв. А в чем разница? Защитник - один. Защитники - много. Но все равно слово мужского рода, даже если и во множественном числе. Надо было "защитников и защитниц".
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14.07.2021 15:52 Ответить
Ніяк не треба було. Деякі слова чоловічого роду не мають статевого забарвлення. Пілот, водій, воїн, захистник і т.д.
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14.07.2021 15:59 Ответить
Так и я о том же, не надо было. Поменяли просто единственное число на множественное, шило на мыло, но вложили в эту дурь "глубокий смысл". Клоуны-филологи.
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14.07.2021 16:18 Ответить
Как передает сайт 1.zt.ua, жителі села Липники у Житомирській області не пускають до лісу по ягоди людей із Рівненщини. Селяни кажуть: люди з сусідньої області приїжджають бусами цілими бригадами і не лише вибирають усе до останньої чорниці, а й виривають ягідники з корінням великими гребінками. Для селян із Житомирщини чорниці - чи не єдиний заробіток.
Оскільки доходить до перекриття руху і бійок, то у селі чергує поліція.
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14.07.2021 15:52 Ответить
Архиважнейшее дело. Первостепенной значимости...
Ставь псису! (с)
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14.07.2021 15:53 Ответить
https://ukrautoprom.com.ua/ru/mininfrastruktury-predlozhilo-poetapnyj-zapret-vvoza-i-pervoj-gosregistraczii-avtomobilej-s-dvs Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с ДВС
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14.07.2021 15:55 Ответить
РЕХВОРМА
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14.07.2021 15:55 Ответить
После отставки Авакова,поступит команда ЗеЛенина месить всех подряд,а Навального не пасодють...
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14.07.2021 15:56 Ответить
ЗавХоз дЕрмак вас научит РАБссию любить...
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14.07.2021 15:58 Ответить
Ну фсьо,справились. Чергова потужна реформа в дії. Та що там реформа- Реформище,пля...
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14.07.2021 16:03 Ответить
А если женщина то она уже не защитник ?
Защищает воин, а если женщина, то женщина -воин , а воин - защитник
Какой херней они там все занимаются ?
Опять курят ….
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14.07.2021 16:11 Ответить
Конечно курят. Почему только день ? А ночью они не защищают ?
А ранним утром ? А вечером ?
Должны быть СУТКИ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ.
Дабы дебилизм некоторых очевиден был.
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14.07.2021 16:22 Ответить
А что защитникам отдыхать не надо? Они что роботы? Переименовать в "выходной день имени рабочего дня защитников Отечества"
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14.07.2021 17:01 Ответить
Одна из "великих реформ" о которых напишут в учебниках
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14.07.2021 16:14 Ответить
по психиатрии
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14.07.2021 17:29 Ответить
Так день защитников. А защитниц опять забыли.
"Рыцари" гендерные ...
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14.07.2021 16:19 Ответить
Где восхищенные комменты женщин - защитниц Отечества? Или от радости никак не отойдут? Констуционное большинство, все-таки проголосовало!
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14.07.2021 16:22 Ответить
та що вони там "курять" - потрати купу грошей на ДВІ БУКВИ і сказати які вони класні?!
захисником може бути навіть і голуб, якщо какне на москаля.
"захисник" - то всі хто давить ворогів, що тут неясного.
та коли те Велике Недорозуміння закінчиться.... ****.. придурки...
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14.07.2021 16:29 Ответить
Не придирайтесь к Зеленскому.... Пусть уже такими нововведениями заимается,лишь бы не гадил Украине во внешней политике, в экономике, в медицине и обороне....
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14.07.2021 16:30 Ответить
Девочки феминистки, кто привязывал "захисника" только к мужикам? Вы параноички ("параноик" шшбудет гендерно неправильно)
Еще: списка гендеров нет (от воз), а они есть. Как так? Уже и законы гендерные штампуются,когда наука ещё не признала гендеризм.
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14.07.2021 16:46 Ответить
так парад на каблуках всё равно будет?
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14.07.2021 17:00 Ответить
"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника", - говорится в пояснительной записке.Источник: https://censor.net/ru/n3277087 Это уже пиСтец! Читаю и "плачу" оФуенную проблему решили! Сколько денег потрачено на прохождение этого проекта через ВРУ? Зарплаты депутатам. аппарату ВР дальнейшим изменениям в реестрах нормативных документов и далее...? И ради чего? Где то уже узаконен средний пол, давайте и его сюда впишем! Ведь больше нечем заняться! Все проблемы кончились!
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14.07.2021 17:00 Ответить
Может без лишнего шума принять ОДИН закон по исправлению гендерного казуса ВО ВСЁМ законодательстве?
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14.07.2021 17:04 Ответить
Епічні долбойо.., пардон - реформатори
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14.07.2021 17:13 Ответить
А можно через дефис День мочилово кацапов!
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14.07.2021 17:32 Ответить
На параде будут сержантки, капитанки, подполковники?
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14.07.2021 17:57 Ответить
А в чём гендерная разница? Как был мужской род, так и остался. Только число поменяли.
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14.07.2021 18:01 Ответить
Зараз підари і лесбиянки піднімуть кіпіш...
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14.07.2021 19:04 Ответить
І "транссвистіти" підключаться.
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14.07.2021 19:50 Ответить
Ще, не дай Бог, День Голодомору на День Голодоморів переіменують!
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14.07.2021 19:47 Ответить
Может как в Люфтганзе переименовать праздник в "Доброе утро"
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14.07.2021 21:11 Ответить
МАРАЗМ КРЕПЧАВ З КОЖНИМ ЧАСОМ
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14.07.2021 21:32 Ответить
Каєжуть поліцейський, не кажуть поліцейська, кажуть вояк, не кажуть воячка

Наркоманам мовні норми не писані.....
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14.07.2021 21:35 Ответить
правильной дорогой идете товарищи!!! Дайошь День тракториста - в день тракториста и трактористки!, день сталевара - в день сталевара и сталеварки!, день Учителя - в день учителя и учительницы! и т. д. Потужно...
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14.07.2021 21:56 Ответить
тихо, не подсказывайте )))))))
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15.07.2021 10:01 Ответить
застав зедуриків молитись лоб розтрощать. застав їх ... і зламають і порвуть. гопота.
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15.07.2021 01:08 Ответить
Ну шо порохоботики, выкусили? Каких вам ещё реформ не хватает? )))))
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15.07.2021 10:00 Ответить
Только не пойму, а почему квиров не упомянули, это дискриминация )))))
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15.07.2021 10:06 Ответить
 
 