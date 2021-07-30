Остащенко стала первой женщиной-командующим в ВСУ, - Таран

Татьяна Остащенко назначена на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны.

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"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", - заявил министр.

Также Таран отметил, что сейчас почти четверть общей численности ВСУ - это женщины, и их роль в развитии войска растет.