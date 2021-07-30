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Новости Агрессия России против Украины
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Остащенко стала первой женщиной-командующим в ВСУ, - Таран

Остащенко стала первой женщиной-командующим в ВСУ, - Таран

Татьяна Остащенко назначена на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны.

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"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", - заявил министр.

Также Таран отметил, что сейчас почти четверть общей численности ВСУ - это женщины, и их роль в развитии войска растет.

Автор: 

армия (8506) женщины (894) Минобороны (9453) назначение (2185) ВСУ (6736) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+11
Успіхів
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30.07.2021 15:58 Ответить
+6
Кстати, начальник медицинской службы ЦАХАЛа, из Запорожья. Так что удачи, может женщина наведёт порядок в этих наших авгиевых конюшнях
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30.07.2021 16:02 Ответить
+4
Удачи ей и счастья! Надеюсь, что не из квартала и зеленых гнид.
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30.07.2021 16:12 Ответить
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Успіхів
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30.07.2021 15:58 Ответить
Кстати, начальник медицинской службы ЦАХАЛа, из Запорожья. Так что удачи, может женщина наведёт порядок в этих наших авгиевых конюшнях
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30.07.2021 16:02 Ответить
Удачи ей и счастья! Надеюсь, что не из квартала и зеленых гнид.
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30.07.2021 16:12 Ответить
Пані Тетяно, будьте обережні! "Слуги" мають привичку водити на ланцюгу, в центрі Києва, жінок військових. Слідчий експеримент, називаєтся
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30.07.2021 19:06 Ответить
звичка - це системотичне повторювання однієї і тієї ж дії
скільки разів зєлєнь водила на ланцюг в центрі Києва жінок військових?
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30.07.2021 22:39 Ответить
А що, жиди не страждають систематичністю? Добре, тоді треба попередити щоб і на перщий раз не велася.
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30.07.2021 22:43 Ответить
о це так отповідь!
молодець!
в найкращих традиціях тв-шоу соловьйова
думав це тільки брешуть що боти сивочолого пєтьмана стажируються на телеканалі расія
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31.07.2021 15:53 Ответить
Жіночка гарна, але перше - побачимо справи, друге - яке значення в цьому випадку має статева приналежність?
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30.07.2021 22:45 Ответить
 
 