Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС
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35-річний захисник України зі Львівщини служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.
Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"35-річний захисник родом із села Семенівка, поблизу Пустомит. Загинув учора, 5 грудня. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді", - написав Козицький.
За його словами, попередньо планується, що тіло загиблого бійця привезуть додому у середу, 8 грудня. У Руслана Нирова залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.
Топ коментарі
+36 Ритта Рыжук
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+30 Юрій Вінгорськи
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Будь ласка, зачекайте...
співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
60% українців, не допомагали добробатам в 2014-2016 рр.
22% українців вважають що війни нема.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЦИМИ відсотками.
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Хто цього разу!?..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
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Найщиріші співчуття родині Руслана, його близьким, друзям та побратимам.
Вічная пам'ять та вічна Слава Воїну!
Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.
Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении.
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
?!?!?!