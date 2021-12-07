Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС

35-річний захисник України зі Львівщини служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"35-річний захисник родом із села Семенівка, поблизу Пустомит. Загинув учора, 5 грудня. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді", - написав Козицький.

За його словами, попередньо планується, що тіло загиблого бійця привезуть додому у середу, 8 грудня. У Руслана Нирова залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

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