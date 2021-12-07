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Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС

35-річний захисник України зі Львівщини служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"35-річний захисник родом із села Семенівка, поблизу Пустомит. Загинув учора, 5 грудня. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді", - написав Козицький.

За його словами, попередньо планується, що тіло загиблого бійця привезуть додому у середу, 8 грудня. У Руслана Нирова залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

Також дивіться: Учора від кулі російського снайпера поблизу Новотроїцького загинув воїн 93-ї ОМБр Валерій Геровкін. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
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06.12.2021 21:47
+35
Слава Героям! Смерть рашистам!
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06.12.2021 21:59
+30
Вічна пам,ять герою.
співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
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06.12.2021 22:01
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Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
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06.12.2021 21:47 Відповісти
RIP воїне. Дякуємо тобі, що ми живі і свободні.
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06.12.2021 21:57 Відповісти
Слава Героям! Смерть рашистам!
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06.12.2021 21:59 Відповісти
Вічна пам,ять герою.
співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
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06.12.2021 22:01 Відповісти
А чего вчера не написали? Или выходной командующим портить не хотели? А почему сегодня с утра не написали народу? Чтобы праздник не портить? Или чтобы путлера не сердить и не отвечать? Мля совести у вас нет!
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06.12.2021 22:06 Відповісти
Це вже не вперше -Сьогодня загиблих нема ,а загинув вчора !!! Ну гниди зелені ,їм віддячиться !!!)))
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06.12.2021 22:18 Відповісти
99% українців, не є учасниками АТО чи ООС!!!!!!!!!!!!!!!!
60% українців, не допомагали добробатам в 2014-2016 рр.
22% українців вважають що війни нема.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЦИМИ відсотками.
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06.12.2021 22:08 Відповісти
Подібне було у всіх країнах. Під час Другої Світової половина Франції разом з Віші співпрацювали з Гітлером.
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06.12.2021 22:44 Відповісти
откуда цифири такие , московит?
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06.12.2021 23:05 Відповісти
**
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Хто цього разу!?..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
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06.12.2021 22:11 Відповісти
"У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри."
********************************************************************
Найщиріші співчуття родині Руслана, його близьким, друзям та побратимам.
Вічная пам'ять та вічна Слава Воїну!

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06.12.2021 22:11 Відповісти
Зебілоїдам пох.. що чудить чинна влада ,їх непокоїть що зробив чи не зробив Порох !!!))))
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06.12.2021 22:20 Відповісти
Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор.

Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.

Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении.
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06.12.2021 22:18 Відповісти
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06.12.2021 22:20 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну...
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06.12.2021 22:31 Відповісти
Почему писькограя жив а украинец погиб?
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06.12.2021 22:48 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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06.12.2021 23:03 Відповісти
Слава Герою!
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06.12.2021 23:20 Відповісти
Знову сум та горе в Украіні 😪😪😪
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡

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06.12.2021 23:38 Відповісти
Иманды болсын брат защитник Украины .тяжело такое читать.
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07.12.2021 00:13 Відповісти
В в официальных свозках написано что за сутки 5 декабря только один обстрел (из гранатометов и пулеметов) и что потерь нет.
?!?!?!
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07.12.2021 04:52 Відповісти
С.У.М.
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07.12.2021 09:53 Відповісти
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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07.12.2021 11:15 Відповісти
 
 