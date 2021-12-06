Руслан Ныров погиб накануне в зоне ООС
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35-летний защитник Украины со Львовщины служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"35-летний защитник родом из села Семеновка, близ Пустомит. Погиб вчера, 5 декабря. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде", - написал Козицкий.
По его словам, предварительно предполагается, что тело погибшего бойца привезут домой в среду, 8 декабря. У Руслана Нырова остались беременная жена, мама и две сестры.
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співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
60% українців, не допомагали добробатам в 2014-2016 рр.
22% українців вважають що війни нема.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЦИМИ відсотками.
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Хто цього разу!?..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
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Найщиріші співчуття родині Руслана, його близьким, друзям та побратимам.
Вічная пам'ять та вічна Слава Воїну!
Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.
Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении.
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
?!?!?!