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Руслан Ныров погиб накануне в зоне ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Руслан Ныров погиб накануне в зоне ООС

35-летний защитник Украины со Львовщины служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"35-летний защитник родом из села Семеновка, близ Пустомит. Погиб вчера, 5 декабря. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде", - написал Козицкий.

По его словам, предварительно предполагается, что тело погибшего бойца привезут домой в среду, 8 декабря. У Руслана Нырова остались беременная жена, мама и две сестры.

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Топ комментарии
+36
Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
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06.12.2021 21:47
+35
Слава Героям! Смерть рашистам!
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06.12.2021 21:59
+30
Вічна пам,ять герою.
співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
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06.12.2021 22:01
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Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
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06.12.2021 21:47 Ответить
RIP воїне. Дякуємо тобі, що ми живі і свободні.
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06.12.2021 21:57 Ответить
Слава Героям! Смерть рашистам!
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06.12.2021 21:59 Ответить
Вічна пам,ять герою.
співчуття рідним та близьким.
хай спочиває з миром.
Слава Україні
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06.12.2021 22:01 Ответить
А чего вчера не написали? Или выходной командующим портить не хотели? А почему сегодня с утра не написали народу? Чтобы праздник не портить? Или чтобы путлера не сердить и не отвечать? Мля совести у вас нет!
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06.12.2021 22:06 Ответить
Це вже не вперше -Сьогодня загиблих нема ,а загинув вчора !!! Ну гниди зелені ,їм віддячиться !!!)))
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06.12.2021 22:18 Ответить
99% українців, не є учасниками АТО чи ООС!!!!!!!!!!!!!!!!
60% українців, не допомагали добробатам в 2014-2016 рр.
22% українців вважають що війни нема.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЦИМИ відсотками.
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06.12.2021 22:08 Ответить
Подібне було у всіх країнах. Під час Другої Світової половина Франції разом з Віші співпрацювали з Гітлером.
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06.12.2021 22:44 Ответить
откуда цифири такие , московит?
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06.12.2021 23:05 Ответить
**
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Хто цього разу!?..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
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06.12.2021 22:11 Ответить
"У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри."
********************************************************************
Найщиріші співчуття родині Руслана, його близьким, друзям та побратимам.
Вічная пам'ять та вічна Слава Воїну!

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06.12.2021 22:11 Ответить
Зебілоїдам пох.. що чудить чинна влада ,їх непокоїть що зробив чи не зробив Порох !!!))))
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06.12.2021 22:20 Ответить
Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор.

Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.

Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении.
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06.12.2021 22:18 Ответить
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06.12.2021 22:20 Ответить
Вічна пам'ять Воїну...
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06.12.2021 22:31 Ответить
Почему писькограя жив а украинец погиб?
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06.12.2021 22:48 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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06.12.2021 23:03 Ответить
Слава Герою!
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06.12.2021 23:20 Ответить
Знову сум та горе в Украіні 😪😪😪
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡

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06.12.2021 23:38 Ответить
Иманды болсын брат защитник Украины .тяжело такое читать.
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07.12.2021 00:13 Ответить
В в официальных свозках написано что за сутки 5 декабря только один обстрел (из гранатометов и пулеметов) и что потерь нет.
?!?!?!
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07.12.2021 04:52 Ответить
С.У.М.
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07.12.2021 09:53 Ответить
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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07.12.2021 11:15 Ответить
 
 