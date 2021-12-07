Резніков розказав про плани розбудови ВМС
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Міністр оборони України Олексій Резніков в Одесі обговорив питання розвитку вітчизняних ВМС з командуванням Військово-Морських сил.
Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Резніков відзначив, що принципово пам’ятати про морські кордони держави в Азовському і Чорному морях, а також розповів про ключові треки у розбудові ВМС.
"У нашому полі зору - технічне оснащення, морська піхота, спостереження, розвідка, радіоелектронна боротьба як складові загальнонаціональної ракетної програми. Для нас дуже важливо в таких містах як Маріуполь, Одеса, Очаків, Бердянськ мати потужно розвинуті військово-морські сили", - наголосив він.
Міністр оборони побував на пункті постійної дислокації 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, ознайомився з умовами, в яких, навчаються, мешкають і служать морпіхи.
"Розбудові потужностей ВМС має приділятись окрема увага, і я розумію, як це має бути. У нас величезний Рамковий контракт з Британією, а далі нам треба його наповнювати чотирма контактами по реалізації. Якраз це і буде зміцненням й укріпленням нашого флоту. Тому я так багато приділяю цьому уваги", - додав Резніков.
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Ах ви ж суки зелені! По ТБ брешете, що накращій бюджет для ЗСУ, Зеленський, гнида, хизується забезпеченням військових, а насправді грошей нема! На літачки Вові, універ, крадівництво є, під час війни на армію нема!
2. Марипольский судоремонтный(Азовский) должен быть модернизирован для сборки судов. Не ремонта!!!! А именно сборки судов. Не забываем у них сухой док с причалами.
3. ПВО баз должно быть расширено на всю акаваторию Азовского моря.
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4. А когда вы начнете хотя-бы опытные образцы беспилотных катеров делать, ну хоть на рыбацкой шхуне узлы поставьте, хоть что нибудь слепите? Или опять Коростелева просить надо???
Дайте ему еще
100 дней5 лет.
Давайте про минуле і сьогодення. Розкажіть, що зроблено для армії за 2 з половиною роки?