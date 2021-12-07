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Резніков розказав про плани розбудови ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков розказав про плани розбудови ВМС

Міністр оборони України Олексій Резніков в Одесі обговорив питання розвитку вітчизняних ВМС з командуванням Військово-Морських сил.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Резніков відзначив, що принципово пам’ятати про морські кордони держави в Азовському і Чорному морях, а також розповів про ключові треки у розбудові ВМС.

"У нашому полі зору - технічне оснащення, морська піхота, спостереження, розвідка, радіоелектронна боротьба як складові загальнонаціональної ракетної програми. Для нас дуже важливо в таких містах як Маріуполь, Одеса, Очаків, Бердянськ мати потужно розвинуті військово-морські сили", - наголосив він.

Міністр оборони побував на пункті постійної дислокації 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, ознайомився з умовами, в яких, навчаються, мешкають і служать морпіхи.

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"Розбудові потужностей ВМС має приділятись окрема увага, і я розумію, як це має бути. У нас величезний Рамковий контракт з Британією, а далі нам треба його наповнювати чотирма контактами по реалізації. Якраз це і буде зміцненням й укріпленням нашого флоту. Тому я так багато приділяю цьому уваги", - додав Резніков.

Автор: Ольга Лузан
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07.12.2021 01:45 Відповісти
Резніков: "З/п військового - 10 тис, має бути 13, але грошей нема"
Ах ви ж суки зелені! По ТБ брешете, що накращій бюджет для ЗСУ, Зеленський, гнида, хизується забезпеченням військових, а насправді грошей нема! На літачки Вові, універ, крадівництво є, під час війни на армію нема!
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07.12.2021 01:48 Відповісти
Не йому про це розказувати !
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07.12.2021 07:56 Відповісти
1. Трасса Запорожье -Мариуполь должна быть пригодна для большегрузных трейлеров. ....везущих секции кораблей. Вот вам и Большая Стройка пригодилась.
2. Марипольский судоремонтный(Азовский) должен быть модернизирован для сборки судов. Не ремонта!!!! А именно сборки судов. Не забываем у них сухой док с причалами.
3. ПВО баз должно быть расширено на всю акаваторию Азовского моря.
......
4. А когда вы начнете хотя-бы опытные образцы беспилотных катеров делать, ну хоть на рыбацкой шхуне узлы поставьте, хоть что нибудь слепите? Или опять Коростелева просить надо???
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07.12.2021 08:24 Відповісти
О, як оригінально. Новенька обісцянка.
Дайте ему еще 100 дней 5 лет.
Давайте про минуле і сьогодення. Розкажіть, що зроблено для армії за 2 з половиною роки?
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07.12.2021 10:42 Відповісти
 
 