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НАТО (5144) США (14488) Прайс Нед (144)

США віддані політиці "відкритих дверей" НАТО, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США віддані політиці

Представник Держдепу США Нед Прайс у понеділок заявив, що Вашингтон вважає вірною політику "відкритих дверей" у рамках НАТО, оскільки країни мають право самовизначати свою зовнішню політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми, як і попередні адміністрації, давали ясно зрозуміти, що двері НАТО відчинені. І ми віддані політиці "відчинених дверей", - сказав Прайс, відповідаючи на запитання про надану, як вважається, на початку 1990-х років усну обіцянку ексдержсекретаря" США Джеймса Бейкера, що НАТО не розширюватиметься на схід.

У цьому контексті прессекретар Держдепу зазначив, що, зокрема, Україна має "право самостійно обирати курс своєї зовнішньої політики".

На уточнююче питання журналістки про те, "чи зробив Бейкер помилку цією обіцянкою або адміністрація США не вважає, що порушила цю обіцянку", Прайс також уникнув прямої відповіді. Він зазначив, що НАТО - це оборонний союз, "оборонний за своєю природою та орієнтацією".

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Потім ще один журналіст знову повторив це питання, зазначивши, що в цьому випадку йдеться не лише про перспективи приєднання України до альянсу, а й про те, що й у минулі роки альянс активно розширювався на схід, що викликало побоювання у Москви. Проте прессекретар держдепу знову не коментував історію з Бейкером.
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Кацапи репетують, щоб Україна не вступала в НАТО, бо тоді кордони НАТО приблизяться з Московією. А коли вони прилізли в Білорусь і приблизились до кордонів НАТО,то це нормально і не страшно?
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07.12.2021 08:07 Відповісти
А хіба НАТА не поруч з ордою з Естонії та Литви?
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07.12.2021 08:44 Відповісти
Не нужно путать причину и следствие : именно агрессивная политика Москвьі , которая с начала "нулевьіх" начала воссоздавать российскую империю , и побудила государства Восточной Европьі к вступлению в оборонительньій альянс НАТО. Ядерньій потенциал СССР , перешедший к РФ , диктует стремление занять место под "ядерньім зонтиком" США , обьективно .
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07.12.2021 08:20 Відповісти
ТОМОС - НАТО- ЕС...,Эстония Латвия Литва...а дальше крысы Мавзолейные обсерон устроили... Шариковские сцыкуны...
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07.12.2021 08:44 Відповісти
Как говорят сами РАБссиянцы...,лучше в дерьме и нищете,зато с Боярышником за 5 рублей... Бедность не порок...а Карма такая Шариковская...,Зинка...налей стопарь...а то Преображенскому скажу что ты не девка уже...
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07.12.2021 08:47 Відповісти
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07.12.2021 08:50 Відповісти
 
 