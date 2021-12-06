Україні варто орієнтуватись на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО, - глава Мюнхенської конференції Ішингер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україні варто орієнтуватися на Фінляндію, яка є членом Євросоюзу, але не входить до НАТО.
Про це в інтерв'ю виданню Handelsblatt повідомив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Ним давно рухає страх, що Америка все ж захоче прийняти Україну та Грузію до НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна і Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли б запропонувати Україні, трохи орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не членом НАТО", - зазначив він.
Водночас, повідомив Ішингер, він не вірить у можливість військового вторгнення Росії в Україну.
"У Москві знають, що ціна за це буде набагато вищою за вигоду", - додав глава Мюнхенської конференції.
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Цель тех кто поставил ЗЕ, скрыто саботировать реформы и курс на запад, при этом постоянно громко заявляя на словах что мы туда хотим.
А позже, сказать что нас туда не берут поэтому давайте будем нейтральными (как в 90-е). Естественно мы понимаем что это означает быть под рашкой только неофициально, и исполнять все ее прихоти- посмотрите под чьим контролем оказалась серая зона на фронте, после "разведении" от ЗЕ. ЗСУ ушли с укрепленных позиций чтоб создать буферную зону но рашка тут же ввела туда свои дрг и снайперов, как и предупреждали адекватные люди. Так же хотят сделать и с Украиной- только "развести" лохов по-крупному
А дальше за Украиной - Польша, так что не катит.