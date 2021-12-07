УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
511 4
карантин (16095) Новий рік (422) Ляшко Віктор (1354) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Посилення карантину на новорічні свята не планується, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посилення карантину на новорічні свята не планується, - Ляшко

Традиційно ріст захворюваності прогнозують на середину лютого, а триватиме він, найімовірніше, до середини березня. попри це, не варто розслаблятися на новорічно-різдвяні свята.

Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року у цей же проміжок часу була хвиля COVID-19. Щоправда, ми тоді після новорічних свят робили карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Можливо, тому вона була не такою агресивною", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко закликав усіх святкувати Новий рік і Різдво безпечно.

За його словами, наразі на період новорічно-різдвяних свят залишаються карантинні заходи, що були запроваджені раніше. Невакциновані особи і надалі будуть обмеженими у можливості відвідувати громадські місця.

Також читайте: Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тим часом за поребриком :


Врач, который не поддерживает инициативу о QR-кодах, - не врач»
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев назвал «не врачами» тех медработников, которые не поддерживают законопроект о QR-кодах и планируемых в нём ограничениях.
показати весь коментар
07.12.2021 09:26 Відповісти
"Невакциновані особи і надалі будуть обмеженними в праві ..." !!? В Україні десятки партій , рухів , депутатів , врешті купа правозахисників і немає кому дати звіздюлей цій шайкі зелених фашистів ? (
показати весь коментар
07.12.2021 09:27 Відповісти
А що, статистика до новорічних свят не погіршиться?
Вони узгодили?
Краще б Україну в *зелену зону* повернули, щоб можна було б НР та Різдво в Європі без вакцинації зустріти.
показати весь коментар
07.12.2021 09:29 Відповісти
Правильно, только морги к Февралю подготовьте!
показати весь коментар
07.12.2021 09:30 Відповісти
 
 