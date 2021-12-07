Посилення карантину на новорічні свята не планується, - Ляшко

Традиційно ріст захворюваності прогнозують на середину лютого, а триватиме він, найімовірніше, до середини березня. попри це, не варто розслаблятися на новорічно-різдвяні свята.

Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року у цей же проміжок часу була хвиля COVID-19. Щоправда, ми тоді після новорічних свят робили карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Можливо, тому вона була не такою агресивною", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко закликав усіх святкувати Новий рік і Різдво безпечно.

За його словами, наразі на період новорічно-різдвяних свят залишаються карантинні заходи, що були запроваджені раніше. Невакциновані особи і надалі будуть обмеженими у можливості відвідувати громадські місця.

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