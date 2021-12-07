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Столичний метрополітен працюватиме сьогодні на годину довше через футбол

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Столичний метрополітен працюватиме сьогодні на годину довше через футбол

У ніч із 7 на 8 грудня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Також перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У столичному метрополітені перепрошують за можливі незручності та закликають дотримуватися маскового режиму.
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Вот такой вот локдаун.
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07.12.2021 10:39 Відповісти
Війна війною,а футбол за розкладом.
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07.12.2021 10:45 Відповісти
 
 