Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розробляє п'ятирічну програму для України у сфері захисту дітей

Про це повідомив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом наступних п'яти років ми підтримуватимемо порядок денний України до 2030 року. Ще раз хочу відзначити перед президентом, першою леді, що ми розробляємо наразі стратегію на п'ять років, базуючись на пріоритетах України. Насамперед ми хотіли б, щоб усі діти пройшли вакцинування у рамках першого етапу цієї програми", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт "Діти" у вівторок у Києві.

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Крім того, за його словами, необхідно забезпечити кожній дитині можливість здобути освіту. У зв'язку з чим другий етап програми буде спрямований на розвиток інструментів, які дадуть змогу усім дітям реалізувати свій потенціал та перейти до робочого життя в Україні.

Третій компонент програми передбачає підтримку дітей із особливими потребами.

У свою чергу виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генріетта Фор закликала Україну прискорити вакцинацію громадян від COVID-19, щоб скоротити ризики впливу пандемії на дітей.

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Вона також звернула увагу на проблеми дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході країни.